Vytunelovaný Schindlerův koncentrák? Máme další žalobu. To tu ještě nebylo

„Mezinárodní ostuda na obzoru: Schindlerův koncentrák.“ To upozornění je na stránkách nadačního fondu Památník Šoa a Oskara Schindlera v Brněnci už skoro deset let. Zakladatel fondu Jaroslav Novák Večerníček nedávno podal další žalobu na jiný nadační fond kvůli vytunelování toho svého a zcizení nemovitostí zmíněného bývalého koncentračního tábora.

Soumrak dobrých vztahů

Žalovaný je v kauze nadační fond Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera, který má na svém webu napsáno „spolufinancováno Evropskou unií“. O historii fondu se tam píše: „Schindlerova archa je místo, kde bylo zachráněno 1200 Židů ze Schindlerova seznamu, jak je uvedeno ve filmu Stephena Spielberga. Schindlerova archa byla součástí druhé největší továrny na vlnu v Evropě, kterou od roku 1854 vlastnili Löw-Beerové. V roce 1938 uprchli před nacisty. V roce 2019 rodina Löw-Beerů zchátralou továrnu odkoupila zpět a ve spolupráci s místní komunitou založila nadaci Arks. Spoluvytvořili projekt muzea, textilní laboratoře a udržitelné komunity.“

Následně Novák Večerníček zařídil, aby se z koncentráku stala kulturní památka. Mezitím narůstaly neshody mezi ním a Olbertem, protože ten začal některé budovy bourat a rozprodávat jako stavební materiál. Nicméně se dohodl s potomkem majitelů VITKY Danielem Low-Beerem. „Olberta nikdy nezajímala myšlenka nadačního fondu, ale jen ekonomický zisk,“ říká k tomu Novák Večerníček, který chtěl nadační fond postátnit. Na to, dva členové správní rady odešli a za sebe údajně dosadili bílé koně, kteří schválili fúzi s fondem Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera, převedli na něj veškerý majetek a Novákův Večerníčkův fond zrušili, o čemž ho ale neinformovali. Podle Nováka Večerníčka bylo převzetím koncentráku dobrou záminkou, jak podojit české a evropské fondy.

Jde prý o dotace

Od konce roku 2018 tedy Novák Večerníček podává na druhý fond žaloby a začal se tím zabývat soud v Hradci Králové, který žaloby již několikrát zamítl. „Celý proces vytunelování nadačního fondu proběhl v rozporu se zákonem. Statut nadačního fondu říká, že jakékoli personální změny ve správní radě, ale také majetkové změny, se mohou udát jen se souhlasem všech tří členů správní rady, to znamená, že byl nutný můj souhlas. Bohužel, v případě změny členů správní rady obchodní soud změnu zapsal, aniž by zkoumal, zda to je v souladu se statutem a v případě převedení majetku na Löw-Beerův účelově nově založený nadační fond Archa se už podvodníci pojistili tak, že změny provedli notářským zápisem. V takovém případě totiž soud už nemusí přezkoumávat, zda je změna v souladu se zákonem. Navíc zákon fúzi připouští jen v případě, že fúzující fondy mají identické cíle.“

Na začátku roku 2020 Novák Večerníček s přáteli založil znovu Nadační fond Památník Šoa a Oskara Schindlera a společně začali pracovat na vrácení majetku bývalého fondu. Ke konci loňského roku podali žalobu o určení neplatnosti rozhodnutí správní rady žalovaného z let 2018, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

Novák Večerníček je mimo jiné poradcem šéfa strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a na facebooku si později o sobě přečetl urážky a zprávu, kde figurují Daniel Löw-Beer a brněnský zastupitel Matěj Hollan, archivoval. Mimo jiné se v ní píše: „Daniel se do toho spolu s Petrem následně opřeli, primitivovi Jaroslavu Novákovi Večerníčkovi, který byl od začátku hlavní PRista Okamury, rasista a bohužel taky ovládající osoba nadace, která dřív areál fabriky okupovala, tuto nadaci sebrali a začali tam se svými kolegy budovat toto skvělé centrum, které celý ten mimořádný příběh bude připomínat.“ Z bývalé pobočky koncentračního tábora Gross Rosen v Brněnci se stává muzeum přeživších holokaustu a otevřeli desátého května.

„Když se hlupák hlásí ke krádeži a zdůvodní ji tím, že okradený novinář, spisovatel a žid je primitiv a rasista, tak to pobaví a ukazuje duševní a morální úroveň tunelářů,“ říká Novák Večerníček.

Manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma sdělil za Nadační fond Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera ParlamentnímListům.cz toto: „Jsem v Nadačním fondu Archa dva a půl roku a bohužel nevím, co se stalo. Jediné, co vím, je, že pan Novák už podobnou věc snad k soudu dával několikrát a vždy neúspěšně. Nevím, co ho k tomu vede. V prosinci jsme se osobně setkali a dohodli se na nějaké spolupráci, kterou on poté nijak dál nerozvinul.“ K upozornění o mezinárodní ostudě dodal: „Nevidím důvod, pryč by měla vznikat jakákoliv ostuda a už vůbec ne mezinárodní."

