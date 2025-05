Česká média zamlčela? Bystroň: Tvrdý náraz německé vlády na USA

„AfD budeme klasifikovat jako potvrzenou pravicově extrémistickou organizaci,” prohlásila německá domácí zpravodajská služba, obdoba české BIS, a rozpoutala doslova pětidenní velkou zaoceánskou přestřelku. Ta začala druhého května a skončila na den osvobození 8. května.

„O té už ale mainstreamová média neinformovala,” říká Petr Bystroň, německý poslanec Evropského parlamentu s tím, že německé tajné služby nakonec sundaly obvinění ze stolu. Co se skutečně dělo a jak se oficiální verze německé vlády liší od toho, co se dělo v zákulisí?

„Oficiální verze německé vlády je, že to stáhli kvůli právníkům z naší AfD. Pravda ale je, že to bylo díky velmi silným intervencím americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa,” líčí Petr Bystroň.

Dočasné vítězství

„Druhého května německá domácí zpravodajská služba a Spolkový úřad pro ochranu ústavy oficiálně klasifikovaly naši stranu AfD jako potvrzenou pravicově extremistickou organizaci. Naše strana na to hned podala žalobu a naléhavé odvolání ke Správnímu soudu v Kolíně nad Rýnem. V urychleném právním procesu vydal Spolkový úřad pro ochranu ústavy takzvané prohlášení o zastavení řízení, což znamená, že zpravodajská agentura souhlasila s tím, že nebude veřejně označovat AfD jako potvrzeného pravicového extremistu, dokud soud nevynese konečné rozhodnutí. Příslušná tisková zpráva byla proto z webových stránek úřadu odstraněna,” líčí europoslanec.

Zatím se však neraduje. „Tento krok však v této fázi pro AfD nepředstavuje právní vítězství. Jde pouze o dočasné opatření k zachování současného stavu, dokud nebude možné vyřešit hlavní soudní řízení,” vysvětluje.

Na dotaz serveru ParlamentníListy.cz, co si lze představit pod slovy „dočasný stav" a co to znamená? Je to snaha německých orgánů vyhovět americkému tlaku, ale neztratit přitom tvář a toto chucpe zahrát do autu anebo si připravujou tajné služby a současná vláda zadní vrátka k tomu držet AfD v jakémsi šachu? „Přesně tak. To, co popisujete, dobře ukazuje zmatek, který teď vládne v německé tajné službě a ve vládě, protože Američani jim do toho shora hodili vidle a oni teď neví, jak dál,” přikyvuje.

„Jste tyranie”, znělo z USA

„Německo dalo své zpravodajské službě nové pravomoci ke sledování opozice. To není demokracie - to je přestrojená tyranie," řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio, který to napsal i jako prohlášení na síť X. „Západ společně strhl Berlínskou zeď. Teď ji znovu budují - ne Sověti ani Rusové, ale německý establishment," připojil se ke kritice německé vlády a jejích zpravodajských služeb viceprezident J. D. Vance.

„Nová americká administrativa tak ukázala, že nebude tolerovat žádné pokusy o kriminalizaci opozice v Německu,” navazuje Petr Bystroň. „Rozhodující okamžik přišel 7. května. Republikánský senátor Tom Cotton veřejně vyzval šéfku americké zpravodajské služby Tulsi Gabbardovou k přerušení spolupráce s Federální zpravodajskou službou."

„Tato taktika policejního státu není hodná západní demokracie. Takové metody by se daly najít spíše v zemích jako Čína nebo Rusko - ne v Německu," řekl senátor výslovně. O pouhých 20 hodin později bylo stažení úplné a tvrzení tajných služeb, že AfD je ,pravicově extremistická', doslova symbolicky na den oslav konce druhé světové války, 8. května, v tichosti zmizelo z webu Spolkového úřadu na ochranu ústavy," řekl europoslanec.

„Krok senátora Cottona, podporovaný prominentními republikány, jako je ministr zahraničí Rubio a viceprezident Vance, znamená diplomaticky významný posun. Americká vláda – tradičně blízký spojenec Německa – se poprvé otevřeně staví proti akcím německých úřadů proti demokraticky zvolené opoziční straně. Klasifikace AfD jako ,prokázaného extremisty' Spolkovým úřadem na ochranu ústavy, který je podřízen ministerstvu vnitra, a její sledování pomocí zpravodajských metod jsou nyní částí americké vlády vnímány jako to, co mnoho občanů a pozorovatelů v Německu dlouho vnímalo. Tedy záměrný pokus o delegitimizaci a potlačení největších opozičních sil v Bundestagu a Evropském parlamentu. Tento vývoj stále více staví Německo na úroveň autoritářských režimů, v nichž vlády nasazují bezpečnostní agentury, aby zasáhly proti politickým oponentům,” komentuje Petr Bystroň.

Kamufláž v německých médiích?

V následujících dnech podle europoslance zorganizovala německá mainstreamová média jakési oficiální vysvětlení toho, co se stalo, tak, aby se německá vláda vyhnula ponižujícímu přiznání, že ustoupila tlaku americké administrativy a spojencům prezidenta Trumpa.

„Berliner Zeitung pověřil odborníka na plagiátorství Stefana Webera, aby zanalyzoval dokument, na základě nějž zpravodajské služby označily AfD jako extrémistickou stranu. Jeho závěr byl, že dokument byl jen zkopírován převážně z nesouvisejících soudních rozhodnutí týkajících se jiných organizací než AfD. Ve Focusu zase právní vědec Dietrich Murswiek uvedl, že zpráva nenabízí žádný důkaz o tom, že by AfD svým programem nebo činy nějak odporovala ústavě s dovětkem, že používání etnicko-kulturního pojetí lidu podle něj není protiústavní. Expert na ústavní právo Volker Boehme-Neßler odsoudil přístup zpravodajské agentury jako ,demokraticky nepřijatelný',” popisuje Petr Bystroň ,bravurní' práci německých médií aneb ,jak zahrát do autu', když vás Američané klepnou přes prsty a rozebírá, jak k takové vyhrocené situaci v největší zemi Evropské unie došlo.

Foto: Jane Frank

„Současná situace nám nespadla do klína z nebe. Je to výsledek dlouhodobého procesu, kdy mainstream jede podle šablony, podle které už zlikvidoval dvě jiné strany v minulosti. Jsme nejenom nejúspěšnější, ale teď už i nejsilnější stranou v Německu. Jsme ve všech zemských parlamentech, v Bundestagu třetí nejsilnější opoziční strana. V Evropském parlamentu jsme zastoupeni vlastní frakcí. To už je skoro nemožné nás zakázat. Samozřejmě je to absolutní drzost, když osočujete stranu, která zastupuje dvacet milionů lidí, tím totiž osočujete čtvrtinu obyvatelstva z toho, že jsou extremisté.

Hlavní je nyní to, že máme zastání u největší demokracie na světě, u USA. Ve volební kampani nás podpořil nejenom Elon Musk, ale i viceprezident Spojených států J. D. Vance a stejně tak teď krátce po zveřejnění toho elaborátu tajné služby se nás zastal ministr zahraničí, zástupce ministra zahraničí, šéf výboru pro spolupráci s tajnými službami, takže ta podpora je opravdu masivní,” komentuje Bystroň.

Strach v Německu

Alice Weidel, lídryně AfD, se v televizních diskuzích striktně drží pravicového ekonomického programu, který má zemi dostat z recese, která je na spadnutí. „Nejsme jako nacisté či Hitler, NSDAP byla navíc levicová strana, my jsme pravicová strana a patrioti, ne nacisté či socialisté,” vyhranila se jasně už před volbami.

Proč je AfD a její program takto překrucován a čeho se kdo bojí? A při pohledu do ČR jde jen o zdání, že česká média a liberální strany a neziskové organizace podobným způsobem nálepkují opoziční strany a zastrašují tak jejich voliče – jak SPD, Stačilo! či dokonce Motoristy, kteří navíc jasně deklarují, že nechtějí opustit EU ani NATO.

„Ano, ta ostrakizace funguje přesně tak, jak to popisujete,” reaguje Petr Bystroň na dotaz ParlamentníchListů.cz.

„To je přesně ta šablona, že vždy ze všech konzervativních hnutí, které kdy nově vznikly, tak z nich udělali pravicové extrémisty. Ale už to nefunguje. Ti lidé vidí, že jsme pravicová strana, bojujeme za svobodu, konzervativní hodnoty a tahle ostrakizace už nefunguje. Je to naopak. Všichni extremisti jsou ve vládě. Věci, které dělají, jsou extrémní. I celá LGBT agenda, to je opravdový extremismus, stejně tak přípravy na válku, to je navíc výraz totálního globalismu. Výraz toho, že politici vůbec neberou v potaz, co chce lid, co chtějí voliči. CDU zradila voliče šíleným způsobem. Dělala volební kampaň s programem AfD, tedy jasně pravicovou volební kampaň. Slibovala radikální změny oproti bývalé levicové vládě a vyhrála s tím volby – a to těsně před AfD. To znamená, že drtivá většina Němců zvolila na první a druhé místo dvě konzervativní strany a přejí si tedy konzervativní politiku. A co místo toho dostali? Koalici CDU se socialisty a pokračování levicově-globalistické politiky. To vysvětluje, proč jsou lidé šíleně zklamaní a naštvaní na CDU. Proč okamžitě po volbách, když bylo jasné, že CDU udělá koalici se socialisty, přešla velká část jejich voličů k AfD a proč lidé vstupují do naší strany a proč jsme teď v průzkumech veřejného mínění nejsilnější strana,” vysvětluje.

Vyděšení a naštvaní nejsou z vývoje posledních let ve své zemi jen Němci. Situaci u sousedů sledují bedlivě mnozí Češi. Mnoho z nich má dlouhodobé latentní obavy z toho, co přijde z Německa a sleduje jakýkoliv vývoj, co se týče armády, zbrojení, ale i ekonomické změny. I kvůli propojenosti obou ekonomik.

„To mě tedy doslova zamrazilo,” poznamenala nedávno ekonomka Ilona Švihlíková na konferenci o směřování Česka a Slovenska. „Když německá automobilka Volkswagen zveřejnila, že má rezervní plán, jak vyřešit omezování až postupnou devastaci automobilového průmyslu v EU tím, že se klidně přeorientuje na výrobu zbraní, aby se plnil závazek 4 % DPH na obranu v rámci dohod s NATO. S tím, že ředitel automobilky k tomu dodal, ,že s tím mají zkušenosti, že už to jednou v minulosti dělali'. A všichni víme, jak to myslí a na jakou minulost poukazuje,” poznamenává a nepřímo poukazuje. Dotaz serveru ParlamentníListy.cz, a obavu jeho čtenářů, zda-li a nač se máme v Česku připravovat, Petr Bystroň nevyvrací a vysvětluje.

„Hrozba přechodu z civilní výroby je nyní v Německu bohužel opravdu zcela reálná. Hlavně pokud se opravdu navýší výdaje na zbrojení na 4-5 % HDP. Má to jenom jeden pozitivní, a to přechodně pozitivní efekt, a to, že zůstane vysoká zaměstnanost. Negativní efekty ale převyšují. Pokud ty zbraně nakoupí stát, tak je nakupuje za daně daňových poplatníků a zvyšuje se nám deficit a poroste inflace. A pokud nechcete, aby vám ty tanky a zbraně nestály jen někde v kasárnách, tak je třeba je použít v nějakém konfliktu a tím se dostáváme k tomu nebezpečí reálného vojenského konfliktu. Vidíme to teď na Ukrajině, kde se Západ zbavil veškerých systémů, které tady neměly 30 let žádné použití. To vše se zničilo na Ukrajině. Střední a východní Evropa tam odsunula všechny systémy ještě sovětské a ze západu jsme dostali jejich staré zbraně a ten zase teď nakupuje nové zbraně z USA. Česká republika má velmi dobrý vojenský průmysl. Máme velkou tradici a výrobci jsou schopni vyrábět konkurenceschopné zbraně. Takže pokud z toho máme dlouhodobě profitovat, je třeba, abychom vše, co se u nás vyrobí, abychom exportovali a ne, aby to nakupovala česká vláda za peníze českých daňových poplatníků,” uzavírá europoslanec s českým původem.

