Hrají si s Babišem, tohle není normální. Čunek se rozjel – má zásadní podezření

„Mně chybí víc té pravdivosti. Musí se říct lidem: vy si myslíte, že tu budou vždycky peníze a vždycky tady budou plné supermarkety, ale nebudou. Když se zadlužíme a zadře se ekonomika, tak bude muset být hůř. A to si myslím, že dneska málo zaznívá a všichni se snaží lidem něco nabízet, ačkoli ví zcela jistě, že to jen tak nepůjde,“ varoval Čunek.

Lidem by se podle něj mělo říct, že Evropa vymírá a že se dnes málo myslí na budoucí generace, což je podle senátora opravdu veliký problém.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani poslední výstup premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Prý nedokáže posoudit, zda je psychicky nemocný, takže se k tomu nemůže vyjadřovat. „Ale určitě mi to nedělalo dobře,“ poznamenal s tím, že členové rodiny se do politiky zatahovat nemají. „Já jsem přesvědčen, že rodinní příslušníci, kteří nejsou politiky, nemají být příliš vtahováni do veřejného dění,“ zdůraznil.

Jako politik, který byl sám trestně stíhán, je také velmi opatrný ve vyjadřování ke kauze Čapí hnízdo předsedy vlády Babiše. Nejen k tomuto trestnímu stíhání přistupuje jako nevěřící Tomáš a nechce se vyjadřovat, dokud neví, co se v této kauze děje.

„U toho Andreje Babiše je těch řečí tolik, že já si myslím, že to většinu lidí už vůbec nezajímá,“ uzavřel téma Čunek.

Vyčítá mu ale zrušení superhrubé mzdy.

„Já osobně mu vyčítám, že zařízl rozpočet České republiky naprosto zbytečně. Že nám, kteří máme vyšší příjmy, zrušil superhrubou mzdu. To znamená, že my platíme méně daní a za jeden rok to bude dělat 150 miliard. To je strašná věc. To je pro mě úplně nesmyslný krok v době, kdy nemáme peníze. On jako premiér v covidu měl té ODS říct 'teď jděte někam do rohu, teď tady nebudete hýbat s daněmi‘. To bych mu vyčítal,“ pravil Čunek

„Co mě ale trápí a o čem jsem přesvědčen, že to vyšetřování není standardní. Není normální, aby, dá se říct, tak jednoduchou věc, padesátimilionovou dotaci, vyšetřovali tolik let. Já si myslím, že státní zástupce si s premiérem hraje, protože on je pak nesvobodný,“ upozornil Čunek v náznaku toho, že předseda vlády se pak těžko může vyjadřovat k situaci v justici, protože na něm stále ulpívá stín podezření, že se snaží něco ovlivnit.

Regulérní by podle Čunka bylo, aby kauza firmy Čapí hnízda byla už dávno u soudu, nebo byla dávno zastavena.

Pokud jde o vznik dvou opozičních předvolebních koalic, Čunek trochu kroutil hlavou především nad koalicí Pirátů a STAN, která mu přijde značně nesourodá. Ale voličům to podle něj dnes nevadí.

Luboš Xaver Veselý kontroval, že řadě voličů spojení obou opozičních koalic vadí, a to i v případě ODS, lidovců a TOP 09 v rámci koalice SPOLU, kde vedle sebe stojí progresivní TOP 09 a konzervativní lidovci. „A ODS o které už vůbec nevím, co si mám myslet,“ pravil moderátor.

Čunek poznamenal, že TOP 09 původně vzešla z lidovců, i když je pravda, že v ní je i liberální křídlo. Liberální křídlo má i ODS. Rozpory mezi Starosty a Piráty jsou podle něj větší a zásadnější.

