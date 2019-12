Hřib a fake news Bakalových médií. Jako ve varieté... Ozval se Jiří Paroubek

„Žádná politická generace není ideální. Ale přesto mám pocit, že k některým pozicím ve veřejném životě by občané–politici měli dospět nikoliv na základě náhlého poryvu větru, ale trpělivou prací a výkonem jiných veřejných funkcí, na nižší úrovni,“ poznamenal Paroubek úvodem svého blogu s tím, že pokud se primátorem Prahy stane člověk, který do té doby sledoval zasedání pražského zastupitelstva jen na internetu, není to dobré ani pro něj, ani pro město.

Pokud takových „borců“ je podle Paroubka v městské radě většina, tak nemůžeme očekávat žádné zázraky. „Bohužel, v pražské městské radě se v současné době sešlo lidí, kteří mají jen malé anebo žádné zkušenosti s komunální politikou a jen malé či žádné zkušenosti z výkonu manažerských funkcí a jen malé nebo žádné odborné předpoklady pro výkon náročných funkcí, většina,“ uvedl Paroubek a všiml si dnešního rozhovoru MF Dnes s primátorem Hřibem.

„Velká část rozhovoru je věnována problematice zahraničních vztahů, a to zejména k Číně. Musím říci, že primátorovi, který je sice zcela neschopný a nekompetentní řídit město, nechybí mimořádná obratnost v rozhovorech s médii. Má schopnost uhnout od jakéhokoliv tématu k jeho zlehčení, často za použití zcela demagogických argumentů. Tak například, aby se vypořádal s kritikou předsedy KSČM Filipa, sdělí, že tu přece nemůže brát vážně, protože se jedná o ‚stranu, která podporuje vládu svého třídního nepřítele‘... Kritiku od ministrů Petříčka či Zaorálka vlastně nezaznamenal a s celou záležitostí, kolem smlouvy s Pekingem, která by stejně do dvou let vypršela, vyřešil tím, že napravoval ‚chybu našich předchůdců‘,“ píše Paroubek.

Otázka podle Paroubka také je, jak to bude s výstavbou trasy D metra. „Jak to bude s dokončením výstavby vnitřního městského okruhu. Mohl bych ve výčtu velkých akcí města v oblasti investic pokračovat...“ dodal. „Minulá městská rada, ba ani tato městská rada nebyly ovšem schopny určit priority, ani nastínit zdroje financování. A tak se k investicím a jejich realizaci přistupuje zcela nahodile. Jako když ve varieté kouzelník tahá králíky z klobouku,“ míní expremiér.

Závěrem si pak všímá skutečnosti, kterou nazývá posedlostí Pirátů, pokud jde o údajný vliv autoritářských režimů na český politický systém. „Zpráva z Bakalova Aktuálně.cz, že ‚si Home Credit, ze skupiny PPF Petra Kellnera najal komunikační agenturu na vylepšení obrazu Číny v zemi‘, se bere jako fakt. Nepochybují o ní ani redaktoři MFD, neboť takto oni otázku kladou, a nerelativizuje ji ani pražský primátor. Seriózní politik by se tázajících redaktorů přece musel zeptat, kde Bakalova média vzala pro toto své tvrzení důkazy. Kde je má? A jaké ty důkazy jsou. Je to nějaký plán Home Creditu? Či smlouva o PR podepsaná PR agenturou a P. Kellnerem či J. Šmejcem, v níž bychom to explicitně vyjádřené našli? Jsem přesvědčen, že nic takového neexistuje. Je to fake news, která se Hřibovi prostě hodí, aby mohl strašit,“ poznamenal Paroubek.

„Na rozdíl od starostů Vídně, Berlína, Mnichova, tedy velkých metropolitních měst střední Evropy, je pražský primátor jen prodavačem iluzí. Není schopen praktických činů a jen hledá kontroverze s vládou a premiérem v těch oblastech, kde si myslí, že to Pražané spolknou (vztahy k Číně). Možná, že to bude chvíli trvat, než Pražané pochopí, že tento muž je líný a pro město zcela neužitečný,“ uzavřel.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

