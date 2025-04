Hřib zneužívá služební vůz, v koalici to vře. Josef Nerušil popsal dění na magistrátu

Smráká se nad pražskou koalicí?

Uplynulé dubnové zastupitelstvo nenabídlo mnoho nového, natož pak zajímavého. Několik desítek bodů se zabývalo spíše návrhy technického charakteru, jako jsou změny v listinách příspěvkových organizací, úprava rozpočtu, nebo drobné majetkové pohyby (typu převzetí lamp veřejného osvětlení do majetku města či naopak odprodej „fousu” pozemku, který překážel někomu jinému ve výkonu jeho vlastnických práv).

Mediálně zajímavých pak bylo možná jen několik bodů, namířených vůči náměstkovi pražského primátora pro dopravu, Zdeňku Hřibovi. Opozice jako obvykle „vyprášila” vrchnímu českému Pirátovi kožich, ať už za katastrofální dopravní situaci na pražských silnicích, poeticky označenou za „Hřibovu zácpu”, netransparentní hospodaření pražského dopravního podniku, související s častými návštěvami policejních vyšetřovatelů, nebo za jeho papalášské manýry. Při posledním jednání zastupitelstva tuto úlohu Hřibovi splnilo využívání (zneužívání?) služebního vozu k soukromým cestám, zpravidla za vizitací jiných Pirátských buněk, třeba v Ostravě nebo v jižních Čechách. Byť se v tomto případě můžeme nad jednáním Zdeňka Hřiba oprávněně rozčilovat, tepání papalášských manýrů Zdeňka Hřiba prospěje spíše k prezentaci opozičních politiků na sociálních sítích, nikoliv však ke zlepšení života v Praze.

Až v samotném závěru si na své přišel i politický fajnšmekr. Původně měl na zastupitelstvu být zvolen nástupce radního pro kulturu Jiřího Pospíšila z TOP 09. Nakonec se tak nestalo, protože jmenování náhradníka zablokovala Pirátská strana s odůvodněním, že nové jméno musí nejprve projednat v rámci své strany. Inu, to by bylo pochopitelné. O obdobnou změnu v rámci koalice se ale na samotném závěru zasedání pokusil i STAN, který chtěl v čele výboru pro IT nahradit předsedu, původně nominovaného opět z jeho řad. V zásadě technická záležitost, řeklo by se, nicméně výměnu opět zablokovali Piráti (ve spolupráci s Praha sobě). Na první pohled banalita, nicméně pečlivému pozorovateli tato indicie politického pnutí v rámci pražské koalice neunikne.

Koalice na pražském magistrátu se dostala do evidentního udržovacího módu. Na účtech Prahy leží desítky miliard rozpočtovaných na investiční akce, které však nejsou dostatečně připraveny, popř. na jejich realizaci není politická shoda. Na program jednání se vyjma několika mediálně atraktivních, avšak jinak bezvýznamných bodů dostávají jen návrhy technického rázu. Vzájemná strategická rozhodnutí, mezi která pak patří i personální obměna, si strany pražské koalice vzájemně blokují. Při politických jednáních pak Česká pirátské strana v čele se Zdeňkem Hřibem pokouší meze, kam až lze při jednání (či spíše vydírání) s koaličními partnery zajít.

Na podzimní volby tak nečeká jen Poslanecká sněmovna, ale i pražský magistrát. Česká pirátská strana v nich pak hraje nejenom o své setrvání v dolní komoře českého parlamentu, ale i o udržení poslední své bašty moci, vlivu a peněz v naší zemi. Na jedno však mohou Piráti vzít jed: jejich koaliční partneři si budou jejich počínání velmi dobře pamatovat a vše jim oplatí i s úroky. Ale až po volbách.