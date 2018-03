Hrozí Majdan! Pozor, už jedou. Vážné slovo k Česku i Slovensku

Ekonomka Hana Lipovská patří k těm, kteří se neváhají vyjádřit i k tématům, která s ekonomií tak úplně nesouvisí. Její nejnovější příspěvek se týká zasahování EU do záležitostí členských států, které začíná mít povahu srovnatelnou s povoláváním sovětských poradců v padesátých letech.

V nedávné minulosti na sebe ekonomka Lipovská upozornila ostrým rozhovorem odhalujícím zlé záměry autorů dopisu papeži Františkovi, žalujícího na kardinála Dominika Duku. A nebo z pozice ekonoma rozebrala vývody politologa Jiřího Pehe, prokazujícího méněcennost českého národa a těšícího se na společenskou změnu spočívající ve vymření dnešních obyvatel země.

Anketa Jste pro vypsání předčasných sněmovních voleb, které by proběhly ještě letos? (Otázka položena 7.3.2018) Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 3879 lidí

Nyní reagovala na události po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka. K textu ji přiměl článek na německém webu WirtschaftsWoche, nadepsaný vše vypovídajícím titulkem: Po vraždě žurnalisty vysílá EU na Slovensko delegaci. Článek upřesňuje, že se jedná o osmičlennou delegaci Evropského parlamentu. Mimo jiné článek zdůrazňuje, že Evropskou unii o pomoc požádal šéfredaktor Kuciakova webu aktuality.sk, který vyzval EU, aby „chránila demokratické instituce na Slovensku“ a „podrobně sledovala tamní dění“. Reakce na sebe tedy nenechala dlouho čekat a poradci z Bruselu už jedou.

CELÝ ČLÁNEK V NĚMČINĚ ZDE.

A právě to ekonomku Lipovskou začíná děsit.

„Připomíná to návštěvy sovětských poradců před 70 lety. Sebevětší problémy si musí každá země řešit sama. Bez jakéhokoli druhu vměšování cizích mocností,“ píše ekonomka.

Netýká se to podle ní jenom Slovenska, ale taky nás. Měli bychom si prý přiznat, že žijeme v době, kdy Evropská unie hledá jakoukoliv příležitost k umravnění zemí Visegrádské skupiny. Zločin „nedostatečné demokratické konvergence“ je dnes v očích Bruselu zločinem hrdelním, ať si pod tímto termínem představíme cokoliv. A o to je to horší – záminkou k intervenci totiž může být cokoliv.

Touto optikou je dnes podle Lipovské třeba pohlížet na jakékoliv demonstrace a další projevy, i když nám jejich důvody, nebo lidé, kteří je svolávají, mohou být sympatičtí a můžeme s nimi souhlasit. „Situace je příliš vážná na to, abychom mohli špásovat. Fakt nechci, aby nás zase jednou chránily sbratřené tanky takzvaně před námi samotnými,“ píše.

Ona sama si myslí, že u nás je mnoho důvodů k protestům. A jak dodává, nevolila ANO a nechtěla Babiše za premiéra (ale respektuje, že se jako jednoznačný vítěz voleb předsedou vlády stal), nevolila KSČM a nominace Zdeňka Ondráčka do čela komise kontrolující GIBS se jí nelíbila.

Jenže, bohužel, je dnes velké riziko, že se tyto upřímně míněné protesty zvrhnou v obdobu ukrajinského Majdanu, ve kterém vstoupí do hry úplně jiné síly a úplně jiné zájmy. „Každá taková akce zbytečně přitahuje pozornost Bruselu k naší zemi. Až nám na vrata zabuší delegáti z EP, bude už pozdě,“ uzavírá ekonomka.

Psali jsme: Silné čtení! Mladá akademička pro PL sdělila, proč má vážné obavy volit za prezidenta Jiřího Drahoše

Chlap z fabriky má na volbu Zemana, Babiše, Okamury nebo KSČM stejné právo jako hošík z neziskovky na hlas TOP 09, Pirátům nebo Zeleným... Obíhá silný text o městu a venkovu

Evropská unie chce výrazně ztížit placení penězi. Budou o nás vědět všechno? Jako v Orwellovi? Toto k tomu řekli ekonomové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav