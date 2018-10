Hrozí výpadek s vyplácením dávek, končí smlouva na systém, upozorňuje šéf podvýboru pro IT

Česku hrozí od ledna potíže s vyplácením sociálních dávek a jejich výpadek kvůli informačním systémům. Ministerstvo práce totiž zatím nezajistilo náhradní řešení po skončení smlouvy s nynějším dodavatelem, jímž je společnost OKsystem a jemuž na konci roku vyprší kontrakt. ČTK o tom dnes informoval předseda sněmovního podvýboru pro IT a dávkové systémy Lukáš Kolářík (Piráti). Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ČTK sdělila, že její úřad se společností OKsystem o zajištění provozu dál jedná a vyplácení dávek ohroženo nebude.

„Jedinou možností resortu bylo do konce září 2018 podepsat takzvanou opci na prodloužení smlouvy o dva roky v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Ministerstvo to ale neudělalo. Ohrožena je tedy jedna z nejkritičtějších struktur státu,“ uvedl Kolářík.

Politický náměstek Maláčové Tomáš Martinec začátkem září sněmovnímu sociálnímu výboru řekl, že ministerstvo bude usilovat o prodloužení smlouvy opcí na další dva roky a mezitím bude pokračovat v přípravě projektů, které vzešly z tendrů za exministryně Michaely Marksové (ČSSD) a které zastavila její nástupkyně Jaroslava Němcová (ANO). Postup si chtěl resort nechat potvrdit radou vlády pro informační společnost i kabinetem, ty to ale zatím neprojednaly.

Podle Maláčové jednání ministerstva se společností OKsystem v září neskončila. „Předpokládám jejich uzavření v blízké době, díky čemuž provoz informačních systémů Ministerstva práce bezproblémově poběží i po 1. lednu 2019,“ uvedla Maláčová. Za Koláříkovým vyjádřením vidí vrcholící předvolební kampaň.

Ředitel a člen představenstva společnosti OKsystem Vítězslav Ciml ČTK řekl, že s ministerstvem firma nyní jedná o dodatku, který by posunul možnost využití opce o dva měsíce. Resort by tak mohl smlouvu s dodavatelem bez dalších jednání prodloužit do konce listopadu.

Ministerstvo v roce 2014 za tehdejší šéfky Marksové rozhodlo o vytvoření propojeného resortního systému za zhruba 1,5 miliardy korun, který měl začít fungovat od loňska. Termín se nestihl, takže se smlouva s OKsystemem opcí prodlužovala už před dvěma lety. Dvouletý provoz vyšel zhruba na miliardu. Stejně by měl stát i v příštích dvou letech. Ciml uvedl, že o ceně dodávky se teď jednání nevedou a zůstává stejná. Před opcí platil resort firmě za služby méně. Podle Cimla nynější částka odráží krátkou výpovědní lhůtu. Spolupráce může skončit do tří měsíců.

Piráti dlouhodobě varují před závislostí na jednom dodavateli. Za vznikem problémů vidí Kolářík právě zastavení vývoje nových systémů za ministryně Němcové. „Dnes už by přitom dvě ze tří komponent mohly běžet. Ztracený čas mohl resort po turbulenci ministrů řešit pouze využitím opce,“ sdělil šéf sněmovního podvýboru.

Domnívá se, že ministryni Maláčovou její političtí náměstci Martinec a Robin Povšík o situaci neinformovali a „vedou ji k pádu“. Zmínil i nynějšího poradce ministryně Jaroslava Zavadila, který se v minulém volebním období jako šéf sněmovního sociálního výboru o systémy zajímal. Maláčová označila tvrzení, že by jí její náměstci neposkytli informace, za nesmyslné. Kolářík míní, že i bývalé šéfce resortu Němcové špatně radili její tehdejší političtí náměstci Oleg Blaško a Vilém Kahoun.

OKsystem zajišťuje systém pro agendu dávek či zaměstnanosti od roku 1993. Resort pod vedením někdejšího ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) se dodavatele rozhodl vyměnit v roce 2012. Antimonopolní úřad nové aplikace po dvou letech úřadům práce kvůli pochybení při výběru dodavatele ale zakázal používat, úředníci se tak ze dne na den vrátili k OKsystemu.

