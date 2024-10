Impérium je slepá ulička. Třeba uhájit budoucnost národů, znělo na konferenci s Dukou a Drulákem

Střední Evropa na rozcestí. Takové bylo téma víkendové mezinárodní konference organizované spolkem Patrimonium Sancti Adalberti, která se v Praze konala již potřetí.

Několikadenní program v jednom z velkých pražských hotelů zahájil emeritní pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka, pod jehož patronací se celá akce konala. Duka zdůraznil úlohu svatého Vojtěcha v propojení středoevropských národů. „Byl to muž, který svým významem přerostl tehdá malé hranice českého knížectví, ale víme, že nás propojil hlubokým způsobem. Byla to jeho misie, která také dala církevní samostatnost našim zemím,“ konstatoval kardinál.

S odkazem na poselství sv. Vojtěcha připomněl zásadní prvky nutné k fungování a rozvoji společnosti.„Rodina je základ společnosti, základ státu a bez rodiny by tu nikdo z nás nebyl. Dalším momentem je svoboda. Svoboda jednotlivce, svoboda země, svoboda národa,“ uvedl kardinál a dodal, že bez našich křesťanských duchovních základů není možný další rozvoj.

„Svět se stává nebezpečnějším, méně předvídatelným a rozděleným. Starý řád se mění v chaos, staré aliance se rozpadají a nové se teprve formují. Jedinou jistotou tak zůstává národní stát. Nacházíme se na rozcestí, buď budeme reálně hájit své zájmy, anebo zmizíme z mapy. Evropa jako centrum moci bohužel již z globální geopolitické mapy světa zmizela a na globálním politickém rozhodnutí se momentálně nepodílí. Otázka zní, co konec transatlantické hegemonie znamená pro středí Evropu?“ ptal se ve své řeči předseda Patrimonia Sancti Adalberti Tomáš Kulman.

Profesor Petr Drulák shrnul hlavní myšlenky, které ve svém projevu nadnesla maďarská historička Mária Schmidt poté, co z rukou kardinála Duky převzala letošní Cenu sv. Vojtěcha.

„Mária Schmidt nám připomněla, že věk impérií už skončil. Impéria už nebudou. Viděli jsme to na habsburském impériu po první světové válce, zažili jsme to s pádem sovětského impéria po studené válce a dnes zažíváme rozklad impéria amerického a také bruselského. Když evropské státy v 50. letech zakládaly společenství, nezakládaly impérium, ale užitečný formát spolupráce, který začal v určité chvíli nabírat rysy impéria. Mária Schmidt nás velmi užitečně upozornila na to, že věk impérií už nebude. Pro nás na křižovatce to znamená několik možností.

Kudy se podle něho vydat? „Stále zde máme hodně politických lídrů, kteří soudí, že budoucnost státu a národa je v náruči jakéhosi impéria. Pak jsou lidé, kteří jsou k bruselskému impériu skeptičtí a sázejí třeba na impérium americké. Jiní nechtějí ani jedno a hovoří o budoucím upnutí se k nastupujícím impériím, jako je Čína. Sám se domnívám, že pokud skutečně věk impérií skončil, víme, že toto není cesta. Jsou to slepé uličky. Rýsuje se zde jiná cesta. Cesta národní svrchovanosti. Ta je správná,“ podotýká Drulák.

Dále se zamýšlel nad potenciální silou zemí širšího středoevropského regionu. „Počty lidí velkých národů se počítají na stovky milionů, mohou přesahovat i miliardu anebo jsou to přinejmenším vyšší desítky milionů. To u nás ve střední Evropě nemáme, naše národy jsou menší. I ty největší z nich jsou v nižších desítkách milionů. Proto bychom měli jít cestou velmi intenzivní spolupráce národů našeho regionu. Nejde o to, že bychom ve střední Evropě chtěli vytvořit nějaké impérium, takovou ambici nemáme. Jde spíše o založení životaschopného formátu středoevropské spolupráce,“ zdůraznil.

„V předchozích letech se nám vyjevilo, že možnosti spolupráce a posilování politických sil přesvědčených o tom, že autentická a vlastenecky orientovaná spolupráce ve střední Evropě je možná. Pokud nebudeme spolupracovat, upadající impéria budou ještě dost silná na to, aby otázky naší budoucnosti byly o 10, 20, 30 nebo 50 let odloženy,“ varoval Drulák.

Podle svých slov se domnívá, že i složení hlavních hostů konference z Maďarska, Polska, Slovenska, Česka, Rakouska, Srbska a Bulharska naznačuje, že vzájemnou spolupráci lze postavit na zdravých základech.

Z Maďarska na pražské Svatovojtěšské konferenci promluvil Balász Hidvéghi, blízký spolupracovník premiéra Viktora Orbána, bývalý europoslanec za Fidesz a dnes náměstek ministra a parlamentní tajemník maďarského úřadu vlády.

Zpočátku popsal maďarskou pozici v současných mezinárodněpolitických otázkách včetně války na Ukrajině. Ta podle maďarské vlády, jak uvedl Hidvéghi, nemám vojenské řešení. Nejprve musí nastat příměří, po kterém bude následovat důležité vyjednávání, které nebude jednoduché,“ sdělil s dovětkem, že ovšem Maďarsko výrazně pomáhá ukrajinským uprchlíkům. „Tváří v tvář válce na Ukrajině projevilo Maďarsko soucit a solidaritu s těmi, kdo byli zasaženi. Od vypuknutí války jsme přijali více než 1,4 milionu uprchlíků. Otevřeli jsme jim dveře, poskytli humanitární pomoc. Tyto činy odrážejí naši křesťanskou povinnost pečovat o bližní v nouzi,“ řekl maďarský politik.

Něco zcela jiného je podle něho nelegální masová migrace. „Pokračující migrační krize je patrně největší výzvou dneška. Nelegální imigrace přímo ohrožuje sociální strukturu a kulturní identitu našich národů. Jako křesťané jsme vedeni k tomu, abychom přijímali cizince, pečovali o chudé a zároveň však musíme moudře zvážit, jak nejlépe pomoci oslabeným regionům jiných kontinentů, protože naší první povinností jsou naše rodiny, naše společenství a naše křesťanské dědictví, které po staletí utvářelo naše národy. Nelegální migrace je přímá hrozba pro naši civilizaci. Nesmíme se nechat připravit o bezpečnost v Evropě,“ zdůraznil Hidvéghi.

„Společně musíme být silnější, protože naše osudy jsou propojené. Uprostřed nás stojí společné křesťanské dědictví coby základ středoevropské kultury už více než tisíc let, formuje naše zákony, zvyky a způsob života. Bez nadsázky lze říci, že bez morálního a duchovního vedení, které nám dává naše víra, by naše národy nebyly tím, čím jsou dnes. Křesťanství nám dalo společný jazyk hodnot, které kladou důraz na důstojnost lidského života, posvátnost rodiny a význam společenství. Právě tyto hodnoty nám umožnily přežít staletí invazí, okupací a útlaku. Dnes vidíme, že Evropa jako celek se zcela mění a je to právě střední Evropa, kdo je strážcem starých hodnot a rozumu,“ hovořil dále maďarský představitel.

Připomněl, že v historii jsme opakovaně čelili pokusům nám náš svět postavený na křesťanských hodnotách sebrat, třeba v rámci nájezdů Osmanů, kterým čelilo mnoho národů střední Evropy. „Dnes jsou naše křesťanské hodnoty opět pod útokem, ale nejen zvenčí, ale i uvnitř našich společností. Tradiční rodina čelí novým hrozbám. Jde o genderovou ideologii, podporu monogamních vztahů a zpochybňování tradiční rodiny. Toto všechno se šíří Evropou a musíme se tomu bránit. Máme povinnost se plně postavit snahám o podkopání základů našich společností a hájit posvátnost rodiny, neboť právě v rodinách jsou děti vychovávány k hodnotám, které budou udržovat naše národy po další generace,“ burcoval Balász Hidvéghi.

Hrozby, kterým čelíme, nemůžeme podle jeho slov zvládnout sami. „Evropa je naším domovem a nedovolme, aby cancel culture zničila a vymazala naše hodnoty. Musíme vytvořit silnější blok a spojit síly. Brusel je netolerantní a otočil se vůči našim národům zády a stal se z něho nepřítel svobody, který na nás spíše politicky útočí, než aby nám pomáhal. Budeme-li tomuto negativnímu trendu čelit společně, pak to zvládneme. Toto setkání je skvělým příkladem a důkazem, že taková spolupráce je možná a reálná,“ dodal Balász Hidvéghi z úřadu maďarského premiéra.