Inflace se v červnu podle analytiků dostala pod deset procent

reklama

„Meziroční inflaci za červen odhadujeme na 9,7 %,“ uvedli analytici Raiffeisenbank. „K dezinflačnímu procesu nejvíce přispívají klesající ceny pohonných hmot, které v meziročním srovnání byly nižší o více než 20 %. Důvodem je vysoká srovnávací základna z loňského roku, kdy ceny pohonných hmot během léta atakovaly svá historická maxima,“ doplnili. Klesat by měly i regulované ceny vzhledem ke zlevnění elektřiny a plynu na burzách a působení vládního stropu. Naopak ceny potravin podle nich přispívají k pokračování vysoké inflace.

„Oproti květnu došlo pravděpodobně k dalšímu mírnému zdražení v oddíle potravin a s příchodem turistické sezony patrně zamířily vzhůru i ceny rekreací. Zdražování pak zřejmě pokračovalo i u stravovacích a ubytovacích služeb a u oděvů a obuvi. Uklidnění by naopak mělo přicházet v kategorii bydlení, kde by mohlo dojít k mírnému poklesu cen. Přibližně neutrálně pak do inflace oproti květnu vstoupí stagnující ceny pohonných hmot a vybavení pro domácnost,“ hodnotí cenový vývoj hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Proti květnu podle něj cenová hladina vzrostla o 0,4 %, což by znamenalo meziroční inflaci 9,8 %.

Také podle analytiků České spořitelny byla meziroční inflace v červnu 9,8 %. „Vedle vlivu srovnávací základny působí řada protiinflačních faktorů, mezi nimiž je nejvýznamnější utlumená spotřeba domácností, klesající ceny energií, pohonných hmot či nemovitostí a inflaci oslabuje také silná koruna. Mírnější je také růst cen potravin, ačkoliv nejistota okolo jejich budoucího vývoje zůstává značná a oboustranná.“

V dalších měsících očekávají analytici České spořitelny další zvolňování inflace, v červenci se podle nich sníží na 8,6 % a v srpnu na 8,2 %. Předpokládají, že na počátku příštího roku by se mělo tempo růstu cen dostat ke třem procentům.

Psali jsme: Chcete mír, jste agent cizí mocnosti! Toto vytvořili u Rakušana. Smést tuto vládu, burcuje Štěpánek „Odvléct ho z toho pruhu, zmr*a. Vzpurné rovnou do antonu!“ Aktivisté vytočili Novotného do běla Putin je ve velmi obtížné situaci. Utahujme šrouby, burcuje spojence exšéf CIA Pouliční střety v Německu. Desítky policistů zraněny při zásahu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama