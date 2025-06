Írán zaútočil na americká zařízení. Trump svolal poradu

Katarské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušná obrana „úspěšně“ zachytila raketový útok zaměřený na leteckou základnu Al Udeid v Kataru. Nebyly hlášeny žádné oběti ani zranění.

Írán v pondělí odpálil několik raket na americké vojenské základny na Blízkém východě v odvetě za víkendový úder USA na jeho jaderná zařízení. Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) již dříve vydaly prohlášení, podle něhož provedly „ničivý a silný raketový útok“ na leteckou základnu Al Udeid v Kataru. „Tato základna je velitelstvím vzdušných sil a největším strategickým aktivem teroristické armády USA v západoasijském regionu,“ uvádí se v prohlášení IRGC.

„Za žádných okolností nenechá bez odpovědi žádný útok na svou územní celistvost, svrchovanost a národní bezpečnost,“ stojí dále v prohlášení.

Američtí představitelé se připravovali na pravděpodobnost, že Írán může zaútočit na americká zařízení, od chvíle, kdy USA o víkendu udeřily na íránské jaderné objekty. Americká armáda přesunula některá letadla ze základny Al Udeid uprostřed konfliktu mezi Izraelem a Íránem, uvedli minulý týden dva představitelé obrany pro CNN.

Podle izraelského představitele bylo nejméně deset raket odpáleno směrem na Katar a nejméně jedna raketa byla odpálena směrem na Irák. Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti vydala prohlášení, v němž potvrdila útok na Katar a uvedla, že počet vypálených raket se rovná počtu bomb, které USA použily při sobotním útoku. „Základna, která byla cílem útoku silných íránských sil, byla daleko od městských zařízení a obytných oblastí v Kataru,“ uvádí se v prohlášení. „Tato akce nepředstavovala pro naši přátelskou a bratrskou zemi Katar a její ušlechtilý lid žádnou hrozbu,“ dodal.

Podle zdroje obeznámeného se situací íránští představitelé předem informovali Katar o útoku předtím, než odpálili rakety na americkou vojenskou základnu v zemi. Cílem této koordinace bylo minimalizovat ztráty na životech a zachovat únikovou cestu, uvedl zdroj. Jeden z amerických představitelů sdělil CNN, že si nejsou vědomi žádných zranění nebo úmrtí ze strany USA při údajném útoku na leteckou základnu Al Udeid.

Katarské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, že katarská protivzdušná obrana „útok zmařila a íránské rakety úspěšně zachytila“, přičemž nebyli hlášeni žádní zranění ani mrtví. Katar, který často působí jako prostředník při diplomatických jednáních v regionu, íránský útok důrazně odsoudil a vyzval k návratu k jednacímu stolu.

Rozsah íránské odvety – zejména počet obětí – rozhodne o tom, jak prezident Trump zareaguje a zda se USA ponoří hlouběji do války Izraele s Íránem.

Trump se v době íránského útoku sešel v Bílém domě se svým týmem pro národní bezpečnost včetně ministra obrany Peta Hegsetha a předsedy sboru náčelníků štábů Dana Cainea.

Prezident varoval, že jakákoli odveta „se setká s mnohem větší silou, než jaké jsme byli svědky“ během víkendového amerického vojenského útoku na tři íránská jaderná zařízení.

Nad hlavou mi létají íránské rakety

Marketér a restauratér Martin Jaroš, který dlouhodobě žije s rodinou v Kataru, ve facebookovém komentáři popsal atmosféru během útoku íránských raket, které směřovaly nad území Kataru, a poprvé přiznal i osobní obavy o svou rodinu.

„Nad hlavou mi letí íránské rakety. Náš dům je 18 kilometrů od největší americké letecké základny mimo území USA. Dnes odpoledne americká a britská ambasáda vyzvaly své občany v Kataru, aby se uchýlili do krytu. O chvilku později úřady zavřely vzdušný prostor nad Katarem,“ popisuje Jaroš, jak vnímal přímý dopad hrozby, která se dotkla jeho každodenního života v Kataru.

Následně líčí i chaotickou situaci v práci a reakci okolí, které se stáhlo do bezpečí: „V restauraci jsem i já musel do kuchyně pomáhat, protože se v jednu chvíli přivalilo tolik objednávek, že nestíháme. Všichni lidé jsou schovaní doma a nechávají si jídlo přivézt.“

„Píše mi Bea, abych jel domů, že syn vidí z okna rakety. Tak ji uklidňuju, sedám do auta a jedu. A fakt – vidím rakety přímo nad námi. Auta se zastavují na tříproudé silnici a lidi si to natáčejí. Jsou slyšet výbuchy. No, radši jedu domů. Zaběhám si. Nemám kupodivu skoro žádné pocity. Když to tak nějak prožíváte na vlastní kůži, tak vás napadne jen to, že ti velcí lidé nad námi jsou dost blázni. Víc k tomu nemám co říct,“ pokračuje.

V poznámce doplňuje další varování, které přišlo z oficiálních kanálů: „Teď mi žena říká, že britská ambasáda informuje, že tato první vlna může být jen na oblbnutí protivzdušné obrany, že další větší vlna může následovat, tak ať nadále nevylézáme. Člověk si dneska nemůže ani v klidu zaběhat.“

Na závěr připojuje osobní moment uvolnění, který kontrastuje s napětím celé situace: „Máme tady jednu malou lahvičku vína, kterou nám dal jeden pan velvyslanec darem. Normálně jsem žádný alkohol nepil asi sedm let, ale teď si lahvičku otvíráme a nahýbáme si z ní včetně šestnáctiletého syna. Je čas dodržovat pravidla a je čas si trošku povyrazit.“

