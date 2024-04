Íránci útok na Izrael zpackali? Ne! Pravý cíl byl splněn, předložil svou verzi Jakl

Víkendový dronový a raketový útok Íránu na Izrael, který Teherán označuje jako odvetu za útok na íránský konzulát v Damašku z 1. dubna, nebyl vůbec zpackanou akcí, jak někteří říkají, upozorňuje Ladislav Jakl z Institutu Václava Klause. Peršané podle jeho slov udělali přesně to, co plánovali.

Představitelé vládnoucího režimu v Teheránu si nemohli dovolit ignorovat nedávný izraelský útok na cíl v Sýrii, při kterém bylo zabito několik íránských velitelů včetně dvou generálů. A tak bylo nutno připravit odvetu. Takovou, která by ukázala pořádné svaly, ale zároveň takovou, která by nenadělala příliš velké škody a nevedla by k další eskalaci, uvádí Ladislav Jakl ve svém textu na webu Institutu Václava Klause.

Írán podle Jakla ukázal, že má kapacity mnohem silnější, než Izraelci i jejich spojenci tušili, ale také, že je schopen jednat a domlouvat se. Odvetou se podle něj podařilo umravnit Izrael a zkrátit neúnosně dlouhé vodítko, na jehož jednom konci je obojek na izraelském krku a na druhém americká paže.

„Američané vůbec nejsou spokojeni s postupem Izraelců v Gaze. A už vůbec se jim nelíbil útok na íránské činitele pobývající v Sýrii, a hlavně to, že Izrael Američany včas o svých plánech vůbec předem neinformoval,“ dodává Jakl s tím, že Izrael bude nyní pod větší americkou kontrolou.

Zatímco mediální experti, kterým nikdy nevyšla žádná předpověď, ale přesto za pár dnů mudrují znova, slibovali tvrdou izraelskou odvetu v řádu desítek hodin, nastalo spíše zklidnění. A nejspíše nastane i jistý posun kolem Gazy, a to ve směru, aby se to více líbilo Američanům.

„Mudrlanti, kterým se dnes v médiích říká experti, vytrubovali do světa, jak prý Írán svůj víkendový útok zpackal. No, možná si měli zjistit, co bylo jeho cílem a jak byl proveden. Pak by asi nahlédli, že Peršani udělali přesně to, co chtěli, a dosáhli přesně toho, co plánovali,“ konstatuje Ladislav Jakl.

