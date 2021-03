Já jsem v tom s váma, vykládá lidem Babiš

reklama

„Přeji si, abychom v létě jeli na dovolenou do zahraničí. Jsem přesvědčen, že se to povede a že do konce června naočkujeme dost lidí,“ řekl Andrej Babiš v Novém dni na CNN Prima News. „Doufám, že po Velikonocích bude víc jasno a budeme schopni říct nějaká data a termíny, která dodržíme. Zatím jsem zdrženlivý něco slibovat, aby se to potom nepohnulo jiným směrem,“ podotkl.

Poté se důrazně ohradil proti informaci Hospodářských novin, že jeho vláda objednala výrazně méně vakcín, než objednat mohla. Podle zjištění novinářů mohla vláda objednat ještě asi o 19 procent vakcín proti nemoci covid-19 víc.

„Ty nějaké mediální dezinformace, které proběhly, jsou jenom proti zájmům České republiky. Teď nabourávají naši koncepci vyjednávání,“ rozčílil se Babiš s tím, že vláda chce doobjednat ještě 2,6 milionu vakcín od Pfizeru. Zásadní problém je podle něj v tom, že farmaceutické firmy nedodávají vakcíny, které je třeba dodat. Jediným spolehlivým dodavatelem je podle něj Pfizer.

Poté odmítl nakupovat vakcíny z Ruska a z Číny, dokud je neschválí Evropská léková agentura (EMA).

„My nemůžeme tlačit. Evropská léková agentura je nezávislá stejně jako náš Státní ústav pro kontrolu léčiv. My nemůžeme nakupovat vakcíny mimo EU. Ty státy, které nejsou v EU, ty mají výhodu,“ zdůraznil Babiš.

Poté se vrhl na opozici. Ta podle něj neustále volá po rozvolňování opatření, zatímco vláda hodlá jít jinou cestou. „My chceme udělat všechno pro to, aby tady neumírali lidi,“ křičel Babiš do kamer. Vláda podle něj stojí i o návrat dětí do škol, zatímco opozice podle jeho názoru jen dělá politiku. „Oni nezvládali řídit naši zemi ani v dobách klidu,“ dštil Babiš oheň a síru a zdůrazňoval, že opozice jen plácá, zatímco on pracuje.

Poté vyzval všechny lidi, aby ještě vydrželi a dodržovali vládní příkazy. „Ten vir je zabiják, zabíjí mladé lidi,“ hřímal. „Všichni se chceme vrátit do normálního života. Všichni. I já jsem v tom s váma. I moje rodina. Ale tenhle lockdown si nesmíme pokazit,“ doplnil po chvíli.

Volal také po tom, aby lidé vyžadovali léky na covid, jako je Bamlanivimab nebo Regeneron, který do Česka teprve dorazí.

„Já se omlouvám, že tady dělám tuhle propagandu, ale ministerstvo zdravotnictví to málo propaguje," rozčiloval se předseda vlády.

Nakonec znovu zopakoval, že podporuje úřední přiklepnutí maturity všem. „Měli bysme být lidský vůči všem studentům,“ řekl premiér.

Expert ODS pro školství Martin Baxa proti slovům premiéra postavil požadavek pravicové koalice Spolu.

„Zatímco Andrej Babiš neví, kdy se mají vrátit děti do škol, my máme představu jasnou. Anticovid tým SPOLU představil konkrétní plán otevření škol. První vlna začíná 12. dubna a týká se především 1. stupně ZŠ a MŠ. Česko má nejdéle uzavřené školy v Evropě a to už dál není únosné,“ napsal na Twitteru.

Zatímco Andrej Babiš neví, kdy se mají vrátit děti do škol, my máme představu jasnou. Anticovid tým SPOLU představil konkrétní plán otevření škol. První vlna začíná 12. dubna a týká se především 1. stupně ZŠ a MŠ. Česko má nejdéle uzavřené školy v Evropě a to už dál není únosné. pic.twitter.com/Tx2jeqlEwC — Martin Baxa (@MartinBaxa2) March 24, 2021

