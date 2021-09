Já si knížky Fialy a Bartoše koupil! Nacher si ťuká na čelo před výzvami Pekarové

Vlivný poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher v rozhovoru pro deník Expres promluvil o tom, jak si koupil knížky Ivana Bartoše a Petra Fialy. Během volební kampaně prý maká a skoro nevidí děti. Dopis od Zemana pro Hřiba ho údajně překvapil. On jako primátor by prý vzal prezidenta raději na projížďku Prahou.

Co říká na to, že letošní politická kampaň nemá náboj, šťávu, a myslí si, že je on jako lídr pražské kandidátky dostatečně vidět? „Já myslím, že jsem, dělám pro to maximum, skoro nevidím děti, když je Sněmovna, tak jsem ve Sněmovně, teď jsem tu měl přímo se mnou spojené dva zákony ohledně ochrany spotřebitele, a to jsou energošmejdi, což se dotýká každého, a zákaz telemarketingu. Do toho jsme pravidelně venku, řešíme dopravu, bydlení, Airbnb, což je docela zásadní. Nemyslím si, že letošní kampaně nemají energii, protože kdyby nabraly nějakou větší energii, tak z toho zase vypadne ten obsah,“ myslí si Nacher.

A co si myslí o tom, že prezident Zeman poslal pirátskému primátoru Hřibovi dopis v souvislosti s tragickou dopravní situací v pražských ulicích? Překvapilo ho to? „Ano, to musím přiznat, že mě to překvapilo, protože jsem si doposud nevšiml, že by se prezident vyjadřoval k dopravě v Praze,“ prohlásil poslanec s tím, že on jako primátor by na takovou prezidentskou výtku nereagoval tak arogantně jako Hřib.

„Já kdybych byl primátor, tak bych určitě nedopustil to, co tady je teď, tedy nekoordinované opravy, útok na řidiče aut, cyklopruhy všude i tam, kde to nedává smysl, a to jsem cyklista a mimochodem jsem taky hlasoval pro ten metr a půl během předjíždění, navíc mám elektroauto, takže se přesně hodím do pražského prostředí,“ vysvětloval politik a dodal: „Kdybych přece jen takový dopis od prezidenta dostal, tak bych ho vzal do auta a projel bych s ním Prahu,“ usmíval se Nacher.

