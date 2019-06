Jak by o sestřelení letu MH17 informovala ČT, kdyby byla státní a pod patronátem Staňka, uvažuje její přední zaměstnanec Wollner

Mezinárodní tým vyšetřovatelů v čele s nizozemským Fredem Westerbekem na tiskové konferenci oznámil, že z usmrcení 298 osob z letu MH17 podezírá tři Rusy a jednoho Ukrajince. Ruská strana to odmítá. A Marek Wollner z pořadu Reportéři ČT k tomu napsal, že dnes mohou být Rusové vlastně spokojeni, protože za těch pět let navršili tolik zavádějících a vzájemně si protiřečících teorií, že celý případ zahalili do mlhy spekulací.

Členové mezinárodního vyšetřovacího týmu tvrdí, že let MH17 sestřelila raketa odpálená ze zařízení známého pod zkratkou BUK. Toto zařízení mělo být dopraveno do povstaleckých oblastí Ukrajiny z Ruska. Na zločinu usmrcení 298 osob z letu MH17 podle vyšetřovatelů nesou vinu tří Rusové a jeden Ukrajinec. Měli by prý být souzeni u nizozemského soudu.

Úřady již požádaly ruskou stranu o spolupráci ve věci vyslechnutí zmíněných pánů.

Jde o bývalého důstojníka ruské tajné služby FSB Igora Girkina, známého také jako Strelkov. Tento muž se podílel také na rozpoutání války na Donbase proti centrální vládě v Kyjevě. Druhým možným vrahem 298 osob byl prý Sergej Dubinskij, který pracoval pro ruskou vojenskou rozvědku GRU a působil v pozici Girkinova zástupce. Třetí z údajných ruských vrahů Oleg Pulatov prošel službou v ruských speciálních vojenských jednotkách a pracoval pro ruské vojenské tajné služby.

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 9% Pro setrvání Babišovy vlády 89% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 5452 lidí

Wollner k tomu na sociální síti Facebook poznamenal, že v Kremlu mohou být v klidu, protože ruská státní média mohou lhát horem dolem o tom, co se mohlo stát, a vršit jednu spekulaci na druhou.

„Kdyby Moskva neměla kontrolu nad médii, nemohla by lidem tak snadno lhát, že obvinění vyšetřovatelů jsou nepodložená; důkazy obsahují snímky, videa i odposlechy,“ napsal Wollner na sociální síti Facebook.

Rád by věděl, jak by o takové události informovala Česká televize, kdyby se z ní stala televize státní a pod patronátem ji měl stávající ministr kultury směřující k demisi Antonín Staněk (ČSSD).

„Není obtížné si představit, že by to vypadalo třeba jako ‚protiproud‘ bývalého vicekancléře prezidenta Václava Klause Petra Hájka, který produkoval jednu spikleneckou teorii za druhou podle ruského vzoru a stále v tom neúnavně pokračuje,“ nabídl Wollner jednu z možností, jak by to mohlo vypadat.

Nakonec připomněl, že mezi téměř třemi stovkami obětí bylo i osm desítek dětí.

Psali jsme: MH17: Kde se drolí vyšetřování Západu? Malajsie. A nejen ta, dává na stůl český expert z Ruska Bez pravidel, vzkázal Putin Západu. Tereza Spencerová a novinky o Rusku, Číně a MH17 „Je to pomsta Merkelové!“ Drtinová si pozvala speciálního hosta a nestačila se divit Holandské mlýny rozemlely ruské lži, jásá Martin Fendrych. A nechápe, jak může po tomto teroristickém činu ještě někdo obdivovat Putina

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp