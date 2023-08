Jak šel Pavel Blažek do hospody „na jedno“. Ke kauze Nejedlý nečekané vzpomínky z Brna

„Jste ministr spravedlnosti a vy nevysvětlíte, co tady děláte s panem Nejedlým“ kontrontovala novinářka Adéla Jelínková ministra Pavla Blažka, zatímco si před pražskou hospodou zapaloval cigaretu. Kauza z řecké restaurace na Žižkově otřásá vládní koalicí. Blažkovi se ale dostalo nečekané podpory, kterou lze shrnout do věty: Tohle nepochopí člověk, co není z Brna. Doplněné historkami z hospod jihomoravské metropole.

Celou kauzu rozjelo duo Seznam Zpráv Lukáš Valášek - Adéla Jelínková, které do restaurace Olympos kdosi zavolal. Tento novinářský tandem je přitom svými „výbornými“ vztahy s Pavlem Blažkem znám dlouhodobě, Lukáš Valášek už od chvíle, kdy působil jako regionální novinář v Brně. Od jisté doby jej Pavel Blažek i veřejně nazývá „Lhalášek“.

„Chápu, že Brno je pro pražské novináře daleko, takže se opisuje cokoliv, co napíší takzvaní odborníci na Brno, jako jsou třeba Valášek – Jelínková. S tím já nic nenadělám a vyšetřován nejsem, a pokud bych byl, jako že v této věci to absolutně vylučuji, za dobu jakékoliv své funkce, z čehokoliv obviněn, a to pravomocně, tak se podle toho samozřejmě zachovám, ale tady to považuji za naprosto vyloučené, protože s panem Hubálkem jsem neměl nikdy nic do činění v jakékoliv trestné činnosti a Transparency International, když jsem byl před devíti lety ministrem, tak mě chválilo k překvapení všech, mimochodem za to, že jsem tehdy jako první ministr začal dávat na internet celé znění stížnosti pro porušení zákona. Pokud si dnes Transparency International myslí něco jiného, protože to píše, a teď to řeknu naplno, Lhalášek, tak chce-li být Transparency International závislá na Valáškovi s Jelínkovou, ať je, já na nich závislý nebudu,“ vykládal na tiskové konferenci v prosinci 2021, když běžela kampaň proti jeho jmenování do Fialovy vlády.

S dvojicí novinářů ze serveru Seznam Zprávy se ministr spravedlnosti střetnul i ve středu 16. srpna v podvečer. Adéla Jelínková a Lukášem Valáškem dorazili do restaurace Taverna Olympos v Praze na Žižkově, kde našli ministra Blažka, seděl u stolu ve společnosti Martina Nejedlého, někdejšího poradce bývalého prezidenta republiky Miloše Zemana.

O setkání s Nejedlým informoval Blažek sám jako první skrze síť X (Twitter). Posezení s Nejedlým dle něj bylo zcela náhodné a bez předchozí domluvy, uskutečnilo se jen kvůli silné bouřce, kdy kvůli ní nebylo možno z restaurace odejít. „Včera jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlý s rodinou a jeho známými, které jsem neznal. Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu,“ napsal na sociální síť.

„Po čase se objevili redaktoři Seznam Zprávy Jelínková a Valášek a snažili se zjišťovat, co dělám v jedné restauraci s panem Nejedlým. Bylo to tak, jak popisuji,“ odkázal na video, které točil redaktor Seznamu Zprávy Lukáše Valášek a následně ho sdílel u článku, který o incidentu před Tavernou Olympos informoval. „Sděluji to proto, že chci předejít jakýmkoliv konspirativním smyšlenkám. Žádná konspirace se na veřejném místě za přítomnosti desítek ostatních hostů restaurace skutečně nekonala,“ uzavřel ministr příspěvek.

Redaktoři Seznamu Zprávy Blažka zastihli před restaurací ve chvíli, kdy si odskočil zakouřit. Na setkání Blažka s Nejedlým je údajně měl upozornit jeden z jejich čtenářů.

Blažek ve videu novinářům nejprve potvrdil, že sedí u stolu s Martinem Nejedlým. „Prosím vás, tomu vy nebudete věřit… já tady bydlím za rohem,“ vysvětlil nejprve Blažek redaktorům a zdůraznil, že setkání s Nejedlým bylo náhodné a zapříčiněné příchodem bouřky. „A to je všechno,“ řekl redaktorům.

Ti dále naléhali a ptali se, o čem si tedy u stolu povídají. „O všem možném,“ odvětil Blažek s tím, že určitě se však nebaví o resortu.

„Tak jste ministr spravedlnosti a vy nevysvětlíte, co tady děláte s panem Nejedlým? Který byl brán jako bezpečnostní hrozba?“ vyzvídala dále novinářka Jelínková.

„Ano, sedíme, bavíme se. ale bezpečnostní hrozba… ježíšmarjá, vždycky člověk ví, o čem se bavit má, nebo nemá. My tady neřešíme vůbec nic, co by bylo jakkoliv zajímavý veřejně,“ odpověděl Blažek.

Valášek dále přispěchal s otázkou, zda se s Nejedlým potkává často. „Ne, tady opravdu ne. Nikde se nepotkáváme,“ řekl Blažek důrazně a dodal, že se nikdy netajil tím, že po volbách se účastnil jednání o vzniku současné vlády.

„Paní Jelínková, žijte si ve svém vlastním světě,“ obrátil se na novinářku. „Klidně si myslete, že bojujete za dobro tohohle světa. Klidně si myslete, že nikdy nelžete, že nikdy ty články nemanipulujete, já vás při tom nechám. A přeji vám šťastný život v tomhle vašem svědomí,“ popřál redaktorům Blažek, načež se vydal zpět do restaurace. Podle Seznamu Zprávy v ní následně strávil další hodinu.

Pro server iRozhlas setkání ministra spravedlnosti a někdejšího poradce Miloše Zemana rozebral komentátor Jindřich Šídlo. Tvrzení Blažka o tom, že se v restauraci pouze schovával před bouřkou, označil za nešťastně arogantní způsob zdůvodnění schůzky.

K situaci dle komentátora nepomáhá ani rekordně vysoká nedůvěra veřejnosti ve vládu. „Do toho se sloučilo ještě několik dalších věcí: a to zjevná nervozita vlády, že její výkon není úplně oceňován. Průzkumy, které vyšly, ukazují, že vláda je v podstatě na historicky nízkých číslech co do důvěry a každá taková věc jí samozřejmě nepomáhá,“ řekl Šídlo.

V koalici se vše také nesetkalo s pochopení, třeba předsedkyně TOP 09 to chce s ministrem řešit, protože ona sama by při zahlédnutí Martina Nejedlého prý raději běžela v průtrži mračen přes celou Prahu.

Že se Blažek nevyhýbá setkáním s lidmi jako je právě Martin Nejedlý je navíc obecně známo jak v ODS, tak v celé vládní koalici. „A to přesto, že všichni vědí, jak v ODS, tak ve vládní koalici, ale taky v opozici, že Pavel Blažek je muž, který se takovým setkáním nevyhýbá. To je muž, který za Petra Fialu dělá jistý druh práce, který nemůže dělat sám předseda vlády – třeba že se schází s lidmi, jako je Martin Nejedlý,“ uvedl Šídlo s tím, že Blažek je pro premiéra Petra Fialu nepostradatelný. „Možná někdy uvidíme, co z toho ODS měla. Nenapadá mě teď moc, co by to bylo, ale je jasné, že Pavel Blažek je pro Petra Fialu naprosto nepostradatelná postava. A je nepostradatelná postava i pro vládu.“

Pavel Blažek je tedy podle Šídla pro Fialu nepostradatelnou postavou, jeho setkání s Nejedlým a kauza, která kolem toho propukla, však pro ODS není nejpříjemnějším. Šídlo poznamenal, že vláda v předvolební kampani slibovala změny. „Pro ODS a pro celou vládu je to ale nepříjemné, protože přece jenom vláda vstupovala před dvěma lety do voleb a posléze do funkcí s tím, že to je koalice změny. Marek Benda nedávno říkal, že hlavní úkol tohoto spojenectví, nevídaně širokého v české politice, bylo odstavit od moci Andreje Babiše a eliminovat Miloše Zemana. S Andrejem Babišem se jim to podařilo,“ uzavřel Šídlo.

„Sejde se takhle v hospodě Blažek, Nejedlý a Valášek a Hollan povídá…“ rozhodl se ke kauza přispět i někdejší brněnský radní a lídr hnutí Žít Brno Matěj Hollan. Pavel Blažek je dle jeho slov „štatlař“. „Sedne si na pivo s ním, se mnou, s Pirátama, s Milošem Zemanem a klidně i se svým starým známým Nejedlým,“ napsal Hollan na facebooku. Blažek je podle něj zkrátka člověk, který si dokáže u piva popovídat s kýmkoliv.

Na facebooku vzpomenul i na situaci, kdy Blažek skončil na pivu s brněnským exprimátorem Romanem Onderkou. „Pamatujete, jak oblítly republiku fotky, jak s Onderkou zavírali Malostranskou besedu? Když se stal Blažek poprvé ministrem a odešel z Rady města Brna, stavil se za ním Onderka ‚na jedno‘. Dopadlo to jako vždycky,“ vypráví starou hostorku.

Proto by ministrovu vysvětlování věříil. „Na 99 % zapadl do random knajpy před krupobitím a spatřil známou tvář. Tak přisedl. No a po pár pivech už se vám zvedat nechce, tak už to dosedíte,“ napsal Hollan s tím, že nelze dělat závěry z jednoho posezení v řecké restauraci. „Kšefty“ uzavírá ODS jinak.

„Dělat z toho závěry, že šel do řecké taverny dojednávat kšefty s Nejedlým a s jeho rodinou a maskoval to krupobitím, je zbytečné. Blažek je velmi zdatný řečník, má přehled o ledasčem a rád si prostě povídá. Kšefty se dělají opravdu úplně jinak a jinde. A nebojte se, že by to holky a hoši z ODS neuměli opravdu dobře,“ hájil Blažka Hollan.

Hollan se vyjádřil v tom smyslu, že on samotný by setkání s lidmi některých názorů nedokázal podstoupit, ale že Blažek takto „operuje“, a k tomu velmi úspěšně. „Skutečně takto dojednal bezproblémové předání vlády, včetně Zemanovy akceptace všech Fialou navržených ministrů. Tehdy to veřejně říkal,“ připomněl Hollan. Prohlásil, že jemu samotnému je Nejedlý odporný, ale „v politice potřebujete i lidi, co tyto bariéry nemají a jsou schopni širšího záběru“.

