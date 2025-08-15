Prokšanová (KSČM): Potřebujeme nutně udělat audit

15.08.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k státnímu rozpočtu

Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Vždycky se nejvíc báli toho, že někdo poukáže na ty jejich zlodějiny a zabrání jejich řádění. A Stačilo! má přesně tohle v plánu. Je nezbytné trhnout oponou a ukázat, kudy a kam nám vytékají miliardy, které bychom potřebovali využít tady doma.

Potřebujeme nutně udělat audit se zaměřením na dotační tituly, napojení politických neziskových organizací, výdaje na konzultace a na softwarové služby, apod. a také přehodnotit výdaje na zbrojení.

Výdajová část rozpočtu musí být využívána pro zlepšení životní úrovně pracujících – těch současných, minulých i budoucích. Proto chceme:

  • radikálně se postavit za lepší platové a pracovní podmínky pro pracující. Už bylo dost levné práce, ze které bohatnou převážně zahraniční vlastníci výrobních prostředků. Společnost se navíc může díky vědeckotechnickému pokroku (digitalizace, automatizace, robotizace) ubírat směrem ke snižování času stráveného v práci.
  • zajistit státní bytovou výstavbu a zastavit spekulace s byty. Bydlení musí přestat být zdrojem bohatství developerských firem a musí se stát dostupným právem namísto luxusu.
  • zachovat a stabilizovat veřejné bezplatné zdravotnictví a školství a zachovat průběžný důchodový systém

V příjmové kapitole je pak nutné:

  • zastavit nadměrný odliv zisků nadnárodních společností do zahraničí a posvítit si na finanční toky vykazované mezi "matkami a dcerami" firem.
  • zavést výrazné progresivní zdanění (zejména majetku) právnických i fyzických osob.
  • příjmovou část rozpočtu opírat o státní podniky nebo podniky s majoritním podílem státu. Ty by měly vytvářet nejen zisk pro státní rozpočet, ale také nastavovat odpovídající úroveň platů, pracovních podmínek a benefitů. Zároveň je nezbytné zestátnění nejen strategických podniků, ale i vodních zdrojů a dalších nerostných bohatství naší země. Bohatství země musí patřit všem občanů a ne jen hrstce podnikatelů, tím méně těm zahraničním. 
  • bojovat proti práci na černo, zejména pracovním agenturám, která poškozují nejen daňovou soustavu přes daňový dumping, ale zejména ohrožují stabilitu sociálních pojistných systémů.

Je toho spousta, co bude potřeba po těch letech asociální hrůzovlády opravit. A my máme ve svých řadách zkušené odborníky, kteří ví, jak na to!

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
