Kohout (SPD): Škrty na sport, hasiče a bydlení – nepochopení opravdových potřeb

15.08.2025 6:23 | Monitoring

Reakce ministerstva financí na ekonomickou situaci je více než alarmující.

Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

Zbyněk Stanjura podle článku z Novinek (ZDE) plánuje plošné škrtání státních dotací na sport, hasiče i výstavbu bytů – a v návrhu rozpočtu pro příští rok jednoduše každému resortu napsal nulu tam, kde dříve byly miliardy.

SPD tuto politiku ostře odmítá, zvláště ve chvíli, kdy české rodiny trápí drahotou potravin a růstem životních nákladů. Místo podpory zdraví, bezpečí či bydlení je tu matematické snižování na nulu, bez ohledu na dopady.

Co konkrétně kritizujeme:

  • Sport a mládežnické kluby: Přes energetickou a ekonomickou krizi přidala vláda půl miliardy na podporu sportu (ZDE). SPD ale upozorňuje: plošné škrty v návrzích tam, kde se dá najít úspora jinde, jsou nepochopitelné.
  • Dostupné bydlení: Vláda vyčlenila 7 miliard, zájem byl ale za 20 miliard – kvůli nedostatku peněz musela pozastavit příjem žádostí (ZDE). To je jasný signál, že potřeby lidí převyšují politická gesta.
  • Absence cílených řešení: Ministr označil škrty jako cíl na „problematické provozní dotace“ (ZDE), ale bez jasného plánu, koho to zasáhne a proč. Taková politika je neakceptovatelná.

SPD jasně požaduje:

  1. Návrat podpory pro klíčové oblasti obyčejného života – dostupné bydlení, sport, obce, hasiči, místní komunity.
  2. Cílené, nikoli plošné škrty – audit plýtvání, ne rušení všeho.
  3. Ochranu rodin před dopady drahoty, nejen sliby o úsporách.
  4. Transparentnost a odpovědnost – politiky nelze řídit tabulkami, ale reálnými lidmi.

Škrty bez ohledu na následky nejsou konsolidace – jsou výsměchem všem, kteří žijí s reálnými problémy.

Ing. Bc. Jaroslav Kohout

kandidát SPD – Ústecký kraj, 7. místo
zastupitel města Klášterce nad Ohří
předseda místního klubu SPD Klášterec nad Ohří
místopředseda oblastního klubu Chomutov

Ing. Bc. Jaroslav Kohout

  • SPD
  • zastupitel města
