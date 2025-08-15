Zbyněk Stanjura podle článku z Novinek (ZDE) plánuje plošné škrtání státních dotací na sport, hasiče i výstavbu bytů – a v návrhu rozpočtu pro příští rok jednoduše každému resortu napsal nulu tam, kde dříve byly miliardy.
SPD tuto politiku ostře odmítá, zvláště ve chvíli, kdy české rodiny trápí drahotou potravin a růstem životních nákladů. Místo podpory zdraví, bezpečí či bydlení je tu matematické snižování na nulu, bez ohledu na dopady.
Co konkrétně kritizujeme:
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
- Sport a mládežnické kluby: Přes energetickou a ekonomickou krizi přidala vláda půl miliardy na podporu sportu (ZDE). SPD ale upozorňuje: plošné škrty v návrzích tam, kde se dá najít úspora jinde, jsou nepochopitelné.
- Dostupné bydlení: Vláda vyčlenila 7 miliard, zájem byl ale za 20 miliard – kvůli nedostatku peněz musela pozastavit příjem žádostí (ZDE). To je jasný signál, že potřeby lidí převyšují politická gesta.
- Absence cílených řešení: Ministr označil škrty jako cíl na „problematické provozní dotace“ (ZDE), ale bez jasného plánu, koho to zasáhne a proč. Taková politika je neakceptovatelná.
SPD jasně požaduje:
- Návrat podpory pro klíčové oblasti obyčejného života – dostupné bydlení, sport, obce, hasiči, místní komunity.
- Cílené, nikoli plošné škrty – audit plýtvání, ne rušení všeho.
- Ochranu rodin před dopady drahoty, nejen sliby o úsporách.
- Transparentnost a odpovědnost – politiky nelze řídit tabulkami, ale reálnými lidmi.
Škrty bez ohledu na následky nejsou konsolidace – jsou výsměchem všem, kteří žijí s reálnými problémy.
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
kandidát SPD – Ústecký kraj, 7. místo
zastupitel města Klášterce nad Ohří
předseda místního klubu SPD Klášterec nad Ohří
místopředseda oblastního klubu Chomutov
Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Článek byl převzat z Profilu Ing. Bc. Jaroslav Kohout
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV