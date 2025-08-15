Primátor Svoboda: Majetkové vypořádání mezi Prahou a Ministerstvem obrany

Obě instituce ke spolupráci formou memoranda přistoupily zejména z důvodu dlouhodobých požadavků hlavního města na řešení otázek směn majetku v Praze 6. Cílem je vytvoření rámce pro užší spolupráci mezi ministerstvem a Prahou, a to v zájmu zvýšení schopností k zabezpečení obrany ČR a současně zlepšení dopravní obslužnosti Prahy v lokalitě Evropská-Svatovítská.
Předmětem spolupráce mezi Ministerstvem obrany a hlavním městem je hlavně jednání o celkových úpravách stávajícího majetkoprávního uspořádání vztahů k pozemkům v lokalitě městské části Praha 6 i v ostatních částech metropole tak, aby výsledný stav nejlépe vyhovoval majetkovým potřebám obou stran.
„Memorandum dává pevný rámec k férovému majetkovému vypořádání mezi Prahou a Ministerstvem obrany. Naší ambicí je sladit potřeby obrany státu s kvalitou života Pražanů: resort získá rozvojové plochy, město naopak pozemky nutné pro zlepšení dopravní obslužnosti zejména v koridoru Evropská–Svatovítská. Po letech posouváme dlouhodobě otevřené otázky z roviny debat do konkrétních řešení, transparentně, smluvně a s jasným harmonogramem. Věřím, že z dohody vzejde férové win-win řešení pro Prahu i stát,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Z pohledu Ministerstva obrany získáme díky směnám další nezbytné rozvojové plochy v jednotlivých městských částech Prahy, kde již nyní resort obrany působí, jako jsou například Motol, Jinonice, Dejvice nebo Kbely a Vysočany,“ okomentovala dohodu ministryně obrany Jana Černochová.
„O tuto směnu s Ministerstvem obrany jsme dlouho usilovali, díky ní město získá klíčové pozemky na Praze 6 pro realizaci komunikace Evropská-Svatovítská, která odvede dopravu z Vítězného náměstí,“ uzavřel náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.
Díky směnám vybraných pozemků bude Ministerstvo obrany schopno navýšit potřebné kapacity k zabezpečení svých úkolů v posádce Praha, hlavní město by naopak mělo získat pozemky nutné pro komplexní zlepšení dopravní obslužnosti primárně v centrální části Prahy 6 při realizaci projektu komunikace Evropská-Svatovítská, která umožní lepší dopravní napojení této oblasti.
