Primátor Svoboda: Majetkové vypořádání mezi Prahou a Ministerstvem obrany

15.08.2025 7:17 | Monitoring

Zástupci hlavního města Prahy a Ministerstva obrany ČR podepsali společné memorandum o spolupráci.

Primátor Svoboda: Majetkové vypořádání mezi Prahou a Ministerstvem obrany
Foto: Hans Štembera
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Obě instituce ke spolupráci formou memoranda přistoupily zejména z důvodu dlouhodobých požadavků hlavního města na řešení otázek směn majetku v Praze 6. Cílem je vytvoření rámce pro užší spolupráci mezi ministerstvem a Prahou, a to v zájmu zvýšení schopností k zabezpečení obrany ČR a současně zlepšení dopravní obslužnosti Prahy v lokalitě Evropská-Svatovítská.

Předmětem spolupráce mezi Ministerstvem obrany a hlavním městem je hlavně jednání o celkových úpravách stávajícího majetkoprávního uspořádání vztahů k pozemkům v lokalitě městské části Praha 6 i v ostatních částech metropole tak, aby výsledný stav nejlépe vyhovoval majetkovým potřebám obou stran.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

81%
13%
6%
hlasovalo: 1104 lidí

„Memorandum dává pevný rámec k férovému majetkovému vypořádání mezi Prahou a Ministerstvem obrany. Naší ambicí je sladit potřeby obrany státu s kvalitou života Pražanů: resort získá rozvojové plochy, město naopak pozemky nutné pro zlepšení dopravní obslužnosti zejména v koridoru Evropská–Svatovítská. Po letech posouváme dlouhodobě otevřené otázky z roviny debat do konkrétních řešení, transparentně, smluvně a s jasným harmonogramem. Věřím, že z dohody vzejde férové win-win řešení pro Prahu i stát,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Z pohledu Ministerstva obrany získáme díky směnám další nezbytné rozvojové plochy v jednotlivých městských částech Prahy, kde již nyní resort obrany působí, jako jsou například Motol, Jinonice, Dejvice nebo Kbely a Vysočany,“ okomentovala dohodu ministryně obrany Jana Černochová.

„O tuto směnu s Ministerstvem obrany jsme dlouho usilovali, díky ní město získá klíčové pozemky na Praze 6 pro realizaci komunikace Evropská-Svatovítská, která odvede dopravu z Vítězného náměstí,“ uzavřel náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Díky směnám vybraných pozemků bude Ministerstvo obrany schopno navýšit potřebné kapacity k zabezpečení svých úkolů v posádce Praha, hlavní město by naopak mělo získat pozemky nutné pro komplexní zlepšení dopravní obslužnosti primárně v centrální části Prahy 6 při realizaci projektu komunikace Evropská-Svatovítská, která umožní lepší dopravní napojení této oblasti.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Primátor Svoboda: Vzdělávání je pro budoucnost klíčové
Primátor Svoboda: Pražský magistrát musí být symbolem odbornosti, stability a otevřenosti
Primátor Svoboda: Získaných 325 milionů nám umožní pokračovat v klíčových opravách a modernizacích
Primátor Svoboda: Město jasně nastavilo pravidla a investoři se na něm férově podílí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

majetek , MO , Praha , Praha 6 , primátor , Svoboda

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebuje Praha nutně pozemky pro zlepšení dopravy v koridoru Evropská–Svatovítská?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Bc. Tomáš Kubín byl položen dotaz

Co vy na to?

Evropská asociace daňových poplatníků podala trestní oznámení na Franse Timmermanse, bývalého místopředsedu Evropské komise. Existuje podezření, že až 7 miliard eur z daní občanů šlo na účty neziskovek, které žalovaly uhelné elektrárny a ovlivňovaly hlasování europoslanců. Jestli se to prokáže, pak ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zrádný mýtus zvaný červená řepaZrádný mýtus zvaný červená řepa Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): To není reforma, ale sabotáž

8:19 Mašek (ANO): To není reforma, ale sabotáž

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reformě územního plánování z dílny MMR