Jaké aktivistické šílence tu zaměstnávají veřejná média... Pak vysílání vypadá jako politické školení, chápe Vyoral

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Je zajímavé, jaký šílenec může pracovat ve veřejnoprávním médiu. To napadlo Tomáše Vyorala poté, co se dočetl, jak bývalý spolupracovník Českého rozhlasu, rozčilen, že Piráti nechtějí zakazovat automobily, oznámil svůj plán „chodit po městě s klíčem“.

Letošní první čtvrtletí se stalo nejtragičtějším od vzniku České republiky. Odešlo 46 437 lidí, o 54 procent více než loni za stejné období. Je to podle vás covidem, ať už přímo, či nepřímo?

To je otázka. Nakolik se již projevuje nepřímý vliv restrikcí. V ideálním skutečně demokratickém světě, a ne orwellovské totalitě bych řekl, že by na to měla být tvrdá data. Nicméně vzhledem k tomu, v jakém světle se ukázala v době pseudopandemie většina oficiálních institucí a rádoby expertů a odborníků, ať už u nás, nebo v zahraničí, a sama sebe bez přehání zdiskreditovala, je těžko už věřit čemukoliv, co hlásají.

Jisté však je, že ne kvůli covidu, ale kvůli neomluvitelným restrikcím zavedeným současnou vládou v čele s Andrejem Babišem, kvůli zákazu pohybu a sportování, zpěvu, psychickému nátlaku, respirátorům znesnadňujícím okysličení, kvůli zanedbané prevenci a odložené péči budou postupně umírat tisíce, nebo spíše desetitisíce lidí. Jejich krev má nezpochybnitelně na rukou celá vláda a všichni Svědci covidovi v čele s Flégrem, Prymulou, Maďarem, Smejkalem, Hořejším, Hellem, Arenbergerem, Blatným, Duškem, Rážovou, Jágrovou, Svrčinouvou a dalšími.

A zajímavá je jedna věc. Ačkoliv zemřelo za první čtvrtletí údajně nejvíce lidí, nezaznamenal jsem rudosvetrového pseudolidového hrdinu s respirátorem zarostlým mezi druhým a třetím podbradkem, že by hystericky halekal o nestíhajících krematoriích nebo mrazácích s mrtvolami. Chápu, že si nadělal do trenek, když ho euroatlantičtí kámoši hodili přes palubu s jeho údajným krycím manévrem proti Rusku v rámci vyfabulovaných Vrbětic. Nicméně ještě nedávno šířil paniku a poplašné zprávy v nouzovém stavu jak divý a měl by za to nést osobní trestní odpovědnost.

Zajímavé také je, že také mediální pologramotové prakticky mlčí. Nejedou každý den nervy drásající propagandu o počtu mrtvých, jak na podzim a v zimě, nepátrají, čím to asi může být. O možném spojení s očkováním proti covidu, které je uctívači roušek a respirátorů považováno takřka za spásu lidstva, ani hlásky. Přece po vakcíně, o níž víme prd, jsme se měli prakticky stát nesmrtelní a neumírat na žádné jiné byť násobně nebezpečnější nemoci, ne? Alespoň tak to naši politruci skoro prezentují.

Jinak o pseudopandemii mluvím proto, protože epidemie (chřipky) se u nás vyhlašuje při 1600 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Nyní nemáme ani 10, opakuji ani 10, a to ještě jde často o falešně pozitivní nebo pozitivní, leč zdravé. A oněch 1 600 jsme neměli za celou dobu, pokud vím. Takže u nás nebyla od počátku covidu ani ona epidemie. Jde pouze o politickou pandemii, nikoliv zdravotnickou. Navíc počet případů chřipky v letošní sezóně klesl na 0, opakuji 0, a to ze zhruba 960 tisíc případů v předchozím období. Myslím, že člověk se špetkou rozumu si jen z těchto dvou informací dokáže mnohé dovodit.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) jmenoval ředitele BIS Michala Koudelku generálem pro Jihočeský kraj. Byla by podle vás akce úspěšná ve „zvedání mandlí“, kdyby se připojily i další kraje? Dokazuje podle vás Martin Kuba, že by byl údernějším lídrem ODS, než je Petr Fiala?

Tak údernějším lídrem než Petr Fiala by byla i čivava po lobotomii. Tohle nedokazuje vůbec nic. Pouze PR a takés jakés gesto, že velečučkař Koudelka coby mopslík a prodloužená ruka CIA, který má jistě ještě teď z medaile z Langley za zásluhy vlhko v kalhotách, má v ČR u některých respekt. V uvozovkách. V případě připojení dalších by možná některé mandle zvednuty byly a pan prezident by možná také ztratil slovo.

„Můžeme očekávat nejhorší kampaň, která tady za 30 let byla,“ obává se směrem k podzimu předseda STAN Vít Rakušan. Zkusme zaspekulovat. Čeho všeho se můžeme v této kampani dočkat?

V politice a kampaních je vždy možné všechno. Obecně půjde opět o snůšku nesplnitelných slibů, lží, patosu, urážek a píáristické propagandy. Nicméně vzhledem k tomu, že se nám tu něco vyostřuje už v červnu, ať už mezi Andrejem Babišem a Piráty, nebo v případě odstřelení Feriho, lze opravdu čekat silné kafe.

Piráti a Starostové zavítali v týdnu do mladoboleslavské Škodovky. Zdůrazňovali například důležitost firmy coby velkého zaměstnavatele, chválili její akcentování podnikového vzdělávání a robotizace. Jde vám tato podpora automobilky dohromady například s pirátským programem? Jde o jakousi snahu ukázat „druhou tvář“, tedy že jsou Piráti tradiční stranou, která nezapomíná na klíčové aspekty českého průmyslu?

Klasické klamání rameny ze strany extrémně levicové globalistické úderky Pirátů, jinak oblíbenců ČT a veškerého mainstreamu. Odkaz na tradiční průmyslovou, dříve – reálně, nikoliv jako teď jen formálně a možná ani to ne – českou firmu je ale logickým krokem a mocným PR vůči řadě lidí, kteří nemají čas a prostor tyhle protinárodní loutky sledovat a prokouknout.

Aktivista a někdejší pracovník ČRo Wave Jakub Ort se v reakci na pirátsko-starostenskou návštěvu Škodovky vyznal z nenávisti k „rádoby progresivním politikům, kteří rozdávají město autům a dělají v době klimatické krize kampaň v automobilce.“ Auta ostatně Ort nenávidí, jak sám napsal. „Než volit tenhle nihilismus s lidskou tváří, budu radši svoje město obcházet s klíčem v ruce,“ dodal. Máme čekat, že se různí aktivisté v prosazování svých cílů uchýlí k násilí a různým útokům?

Útoky a násilí z řad různých aktivistů nejsou žádným sci-fi, echt když jim lidé nejsou po vůli. Ale tady bych se zatím násilí nebál. Jinak zajímavé, jaké aktivistické šílence veřejnoprávní média zaměstnávají. Pak nemá jejich politické školení mužstev ve vysílání vypadat tak, jak vypadá. Jinak by mě zajímalo, jak se soudruh Ort pohybuje, zda chodí jen pěšky, případně na kole, včetně dovolené nebo výjezdů pro cibetkovou kávu, latté či aperol spritz. Ono totiž ani tyhle suroviny nemají úplně nožičky a musí se nějak dopravit, aby se dostali těmhle lepším lidem do hubičky. Nebo až se nedej bože stane něco jeho blízkému člověku, věřím, že odmítne auto a sanitku a s klíčem v ruce vezme ho do nemocnice na zádech.

Hokejista Jaromír Jágr odmítl nabídku stát se tváří vakcinační kampaně. Sám vakcínu zatím odmítá s tím, že má dostatek protilátek. Podle starosty Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) se Jágr zachoval jako „debil“ a řekl pitomost. Váš názor?

Jaromír Jágr jako jeden z dalších ukázal odvahu, která v současné době k tomu, říct ne očkování, je zapotřebí. Všimněte si, jak média hned zbystřila a začala rádoby vyvracet argument s protilátkami, že jde skoro o hoax, protože jediná správná je vakcinace oveček. Protože tak to řekli majitelé klíčů, WHO, CDC a tak je to správně a tak to má být, a naši mopslíci, ať už na ministerstvech nebo jiných pokleslých institucích jen kývají jak loutky na šňůrkách. Slyšeli jste od některého z mediálně protežovaných kvazi expertů slova o tom, že bychom měli posilovat hlavně vlastní imunitu? Cvičením, sportováním, stravou, saunováním, otužováním, zlepšováním psychiky? Ne, jen očkování, očkování. Likvidace imunity.

Mimochodem zaznamenal jsem myslím přesnou myšlenku. Dříve lidi vstupovali do strany, aby měli klid a výhody, teď podstupují dobrovolně vynucenou vakcinaci. Nicméně, ačkoliv tomu tak reálně není, tak kvazi demokraté v čele našeho státu alespoň hlásají, že máme právo volby. Ať si každý rozhodne svobodně, zda chce, nebo nechce podstoupit očkování experimentální vakcínou. A na to má Jágr bezesporu právo. A nejen on, každý.

Víte, opakuji to po několikáté, kdyby tady byla tak hrozná pandemie, jak nám lháři a farizejové prakticky napříč politickým spektrem a světem předestírají, tak oni první by vzhledem k pokřiveným charakterům a až typické zbabělosti byli s nasazenými plenkami a skafandry zalezlí v krytech, očkovaní a nejezdili si po dovolených, neodmítali karanténu a necárali po celou dobu v námi sponzorované parlamentní hospodě, nechodili na černo do hospod, na oslavy, na fotbal či na mezinárodní sjezdy.

Přišlo varování ohledně východní diktatury. „Lukašenko započal hybridní válku a koordinovaně valí do EU migranty,“ varuje Helena Langšádlová. Litva informuje, že na pomezí s Běloruskem skutečně v poslední době zadržuje desítky až stovky migrantů. Obáváte se přívalu migrantů z běloruské cesty?

Tak nevím. Ještě nedávno nám drtivá většina polodementních leč o to více pravověrných novinářů a politiků tvrdila, že migranti jsou bezvýhradně a nezpochybnitelně multikulturním obohacením a životně důležitou vzpruhou pro vymírající Evropu. Tak jakápak hybridní válka? Požehnání, ne? A velký dík by měli Lukašenkovi směřovat. Nebo nám snad pomatená Langšádlová chce tvrdit, že i farizejské ziskovky ve Středomoří vedou proti zemím EU hybridní válku? Takhle to propálit!

Zase ty dvojí výklady a dvojí metry orwellovského střihu, na které jsou novodobí soudruzi přeborníky. Přívalu migrantů v rámci řízené migrační invaze, která, nepleťme se, stále směle probíhá, jen ji zakryla kvazi pandemie, se pochopitelně bojím. Nechci, aby v Evropě zavládla Afrika či Blízký východ, nechci, aby se zhoršila bezpečnostní situace, aby byly znásilňovány a kamenovány ženy nebo perzekvováni homosexuálové a celá LGBTQ komunita s gendery typu cibetkové kávy, dubové skříně či nebinárního avokáda. Vy snad ano?

Ukrajina dalším členem NATO? Ruský prezident Vladimir Putin předem oznámil, že takovou věc považuje za nepřijatelnou. K čemu by podle vás přijetí Ukrajiny do NATO vedlo? Byli bychom blíže válce?

Rozhodně. Z hlediska skutečné národní bezpečnosti, nikoliv té prázdně proklamované nejčastěji ústy USA, v rámci které pak mohou bohorovně všechno, je přece nepřijatelné, aby si Rusko nechalo na další hranici vsunout agresivní útočnou alianci známou jako NATO, která je jen a pouze prostředkem k vykonávání americké zahraniční politiky šíření demokracie mečem a humanitárním bombardováním. Demokracie k získávání nerostných zdrojů, privatizace a kolonizace svébytných území.

Od čtenářů: Přišel nám dotaz na plánovanou finanční pomoc Česka skrze rozvojové a humanitární programy. Čtenáře zajímá vaše interpretace zprávy, že Ministerstvo zahraničí plánuje posílat každoročně zhruba deset milionů „na obnovu a podporu demokratické transformace Ukrajiny“. Jak se na takový výdaj díváte, jak mu rozumíte?

Jako na zcela zbytečný. Zajímal by mě konkrétní adresát a účel. Neboť takřka všechno, čím se ohání takzvaní demokraté právě ve jménu demokracie, všeobjímajícího dobra, humanity a lidských práv, tak trochu zavání. Ne-li přímo smrdí jak ponožky nejmenovaných humanitárních bombarďáků. Tohle financování často zavání vměšováním se do vnitřních záležitostí země. Zde to zřejmě nebude úplně ten případ, protože na Ukrajině je z hlediska zámořského imperátora teď situace v podstatě taková, jakou vyžadoval, alespoň z hlediska proamerického směřování.

Na rozdíl tedy od do nebe volajícího vměšování našeho Ministerstva zahraničí z kapes daňových poplatníků do vnitřních záležitostí Běloruska, kam naši papaláši posílají finance snad přímo „demokratické opozici“, jak sami přiznali. Jinak mám pocit, že vzhledem k tomu, kolik do „demokratické transformace“ Ukrajiny – rozumějme převratu, Majdanu – nasypaly USA, jsou miliony z kapes českých daňových poplatníků eufemisticky řečeno zbytečné.

