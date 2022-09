Jako za Hitlera? Šíří se záběry z ruského „referenda“

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 9658 lidí



Podle šéfa ukrajinské správy Luhanské oblasti Serhije Hajdaje jsou lidé častokrát nuceni vyplňovat „kusy papíru“ bez soukromí v kuchyních a na dvorech obytných domů a některé oblasti Rusové uzavřeli, aby se lidé nemohli účasti vyhnout.



Novinář Maksym Eristavi popsal, že jeho rodina byla donucena hlasovat pod pohrůžkou střelnou zbraní. „Přijdou k vám domů, musíte otevřeně zaškrtnout, zda chcete být anektováni Ruskem (nebo zda chcete zůstat s Ukrajinou, pokud se cítíte na sebevraždu) a ozbrojenci vás přitom sledují,“ popsal průběh hlasování.

my family was just forced to vote at gunpoint in russian cosplay of a “referendum” in southern ukraine:



- they come to your house

- you have to openly tick the box for being annexed by russia (or for staying with ukraine if you feel suicidal)

- all while armed gunmen watch you