Jan Hrušínský lkal nad rokem 68. Někdo nadával na EU. „Vy kujóne,“ zklidnila ho herečka Geislerová

21. 8. 2019 13:12

„Vy kujóne,“ vyjela herečka Anna Geislerová v diskuzi pod svým článkem. Kdybychom 21. sprna 1968 byli v EU (EHS), tak by nás Rusko nikdy neokupovalo, napsal Hrušínský a Geislerová to sdílela. „Kde by byla naše rumová identita?“ dodala. Hrušínský hrál Dubčeka a dodal něco o 21. srpnu. Co se strhlo v diskuzi?