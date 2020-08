Jan Zahradil k Bělorusku: Lukašenko přetrhl strunu. Ale od Ruska je nikdo neodstřihne

reklama

„Situaci v Bělorusku vnímám tak, že pan Lukašenko tu strunu napínal tak dlouho, až ji přetrhnul. Docela hezky to zaznělo v jednom tom opozičním sloganu, který jsem si přečetl před několika dny a kde bylo napsáno – nevím, jestli to řekla ta neúspěšná, nebo možná úspěšná kandidátka na prezidentku, ale ten slogan byl – Tohle není revoluce ani pro Rusko, ani proti Rusku, tohle není revoluce ani pro EU, ani proti EU, to je revoluce proti Lukašenkovi," začal se svým výkladem běloruské situace Zahradil.

„Já si myslím, že je tady zapotřebí oddělit dvě věci, nebo dvě linie – jedna je ten samotný režim, kterého, jak je tedy vidět, tak podstatná část společnosti, už má opravdu plné zuby, těch manipulací a prostě i toho, jak se teď nasadily silové jednotky vůči demonstrantům a tak dál. A druhá je vůbec geopolitická orientace Běloruska, které doposud, si řekněme zcela otevřeně, bylo jakýmsi nárazníkovým státem mezi Evropskou unií a Ruskem. A tady opravdu je zapotřebí vědět, že to Rusko to bude sledovat, no a pokud by získalo dojem, že tenhleten statut toho nárazníkového státu zmizí a že najednou se prostě kyvadlově přechýlí k tomu západu, tak to asi nedopadne dobře,“ sdělil Zahradil.

To, že se někde vyjednává v zákulisí velmi horečně a že v tom hraje svou roli Evropská unie, Spojené státy a Rusko, by si Zahradil troufl říct, že tak je. „Přestože k tomu nemám žádné důkazy, podklady a podobně. Ale fakt bych oddělil tyhle dvě věci. Setrvání nebo pád Lukašenkova režimu, a geopolitická orientace Běloruska, o které by podle mého názoru měli mít Bělorusové právo si rozhodnout sami. I bez Lukašenka,“ dodal Zahradil.

Smluvní provázanost Běloruska s Ruskem je podle něj nepochybná. „A to nikdo nemůže chtít přestřihnout ze dne na den,“ řekl Zahradil. „V EU si podle mého názoru dost lidí uvědomuje, že zatížit se v situaci, kdy ta Evropská unie řeší tisíc a jeden problém, covidem počínaje a nestabilitou v Libyi, kde se válčí o vliv, tedy vytvořit si ještě další problém s řešením Běloruska, myslím, že nikdo nechce. Myslím, že to směřuje tímto způsobem – ok, jestli se chcete zbavit Lukašenka, v pořádku, za to vám zatleskáme, to určitě nějakým způsobem verbálně podpoříme, nebo i s tím, že budeme sankcionovat jeho věrchušku. Ale to, co bude potom, to už je vaše věc,“ podotkl závěrem Zahradil.

