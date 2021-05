Janek Kroupa a Hamáček. Další výbuch Vrbětic: Pozadí, o němž se mlčí

Českou politikou opět hýbe článek investigativce Janka Kroupy, opozice požaduje rezignaci Jana Hamáčka. Ovšem to, co Kroupa zjistí a co pak řekne soud či policie, se hned v několika případech liší. Investigativce obviňuje například advokátka Klára Samková, že o ní vytvořil v roce 2014 účelovou a lživou reportáž, vytvořenou navíc na vědomě ilegálně získaných informacích. Soud také nedávno shodil ze stolu obvinění z korupce, ve kterém Kroupa figuroval a jsou zde i starší případy. Nyní se ke Kroupovým obviněním vyjádřil bývalý premiér Topolánek, jenž doufá, že se jedná o další z Kroupových blamáží. „Když vedle sebe postavím Kroupu a Hamáčka, tak více nevěřím tomu prvnímu,“ míní.

Dnes server SeznamZprávy přinesl další skandální odhalení investigativního novináře Janka Kroupy, tentokrát o ministru vnitra Hamáčkovi, který chtěl údajně „vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“. Hamáček dle Kroupova článku „podle řady svědků chtěl do Moskvy odjet s plánem vyměnit mezinárodní skandál související s útokem za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnost, že by se v Praze uskutečnil vrcholný politický summit Joea Bidena a Vladimira Putina“. Ministr Hamáček tyto spekulace odmítl.

??Jan Hamáček: Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. — CT24zive (@CT24zive) May 4, 2021

Janek Kroupa je jako investigativec dobře znám. Nicméně, je také známo, že jeho bombastická zjištění nedopadnou u soudu či policie vždy tak, jak je v článcích popíše. A že používá materiály získané pochybnými způsoby.

Ve druhém případě se jedná o kauzu, která stále běží. Advokátka Klára Samková investigativního novináře a jeho bývalého šéfa obviňuje z rozvracení republiky a ze systematické manipulace veřejným míněním skrz nepodložené kauzy v médiích.

Advokátka má za to, že Janek Kroupa i jeho tehdejší šéf Jan Pokorný věděli, že materiál, na kterém staví reportáž, byl získán trestnou činností, protože Machová Kroupovi sdělila, že svědčit o skutečnostech z reportáže nebude, protože jí na Vrchním státním zastupitelství bylo řečeno, že pokud by tak učinila, mohla by být sama trestně stíhána, i vězněna. Míní, že Kroupa ji chtěl zdiskreditovat před volbami do Evropského parlamentu a jednalo se o plánovanou akci.

Celkem dle Samkové spáchal Kroupa ve spolupráci se svým šéfem údajně tyto zločiny:

neoprávněné nakládání s cizími údaji, a to v souběhu s trestným činem podílnictví

porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí

pomluva

křivé obvinění

poškozování cizích práv – dobrého jména společnosti

maření přípravy a průběhu voleb a referenda

rozvracení republiky

Další kauza, která pro Kroupu nedopadla tak, jak očekával, pochází z minulého roku. Podnikatel Juraj Pavol měl žádat o úplatek radního Prahy 8 Josefa Slobodníka (ODS) kvůli dodávkám dezinfekce. Případ se dostal k soudu, Pavol byl obžalován státním zastupitelstvím z podvodu. „Soud nakonec konstatoval, že čin se nestal, a reportéra podrobil kritice, že použil operativní techniku zcela v rozporu se zásadami,“ píše Michal Půr z Info.cz.

Soud totiž nepřipustil nahrávku, kterou Kroupa pořídil. „Pokud jde o důvody, které k pořizování této soukromé nahrávky vedly, soud se zejména z výpovědi svědka Jana Kroupy dozvěděl, že příčinou bylo jakési neurčité (a jak se následně ukázalo, také nesprávné) podezření, že obžalovaný Pavol se na předmětné schůzce sejde s blíže neupřesněnými reprezentanty ‚Hradu‘. I pokud by zde skutečně byly důvody k domněnce, že se obžalovaný Pavol s takovými osobami sejde a bude s nimi jednat (což soud nemohl nijak dále ověřovat s ohledem na ústavně chráněné právo žurnalisty sv. Kroupy chránit zdroje informací), soud nedohlédá, proč by tato skutečnost sama o sobě měla zakládat podezření z jakéhokoliv deliktního jednání obžalovaného Pavola, respektive osob, s nimiž se měl dle původního předpokladu svědka Kroupy sejít,“ uvedl soud dle Info.cz.

Rovněž výpověď svědka, který nahrávací zařízení na schůzku donesl, nevedla k prokázání korupce. Petr Bašek si prý nepamatuje, proč ho o nahrávání schůzky Kroupa požádal a u soudu uvedl, „že si není vědom, že by padla nějaká jasná korupční nabídka“.

Ze starších případů, Kroupa se u TV Nova věnoval kauze Budišov z roku 2006, kde mělo jít o korupci a dotační podvod při rekonstrukci budišovského zámku. Případ je znám tím, že do vazby kvůli podezření šla i současná eurokomisařka Věra Jourová a Kroupa ji ve své reportáži zmiňoval. Ovšem již v roce 2008 soud rozhodl, že skutek se nestal. Kroupa se bránil, že policie prý zatýkala na základě svých zjištění a on jí žádné materiály nepředával a ani s ním nikdo nemluvil. A za svou reportáží si stojí.

Kroupa se v ČRo v roce 2014 zabýval také stránkami Československé pedofilní komunity, kde se měla nacházet pedofilní seznamka a uživatelé měli mít možnost sdílet a hodnotit fotky dětí. Tyto stránky pak prověřovala policie. „Na základě prostudování veškerých dostupných podkladů, provedené analýzy a vyhodnocení předmětné webové prezentace na adrese www.pedofilie-info.cz nebyly zjištěny žádné konkrétní informace ani skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že byl při provozování nebo spravování výše uvedených webových stránek spáchán přestupek nebo trestný čin,“ zveřejnila Policie ČR závěry svého zjištění.

Případem se následně zabývala RRTV, která shledala, že na straně Českého rozhlasu došlo k pochybení. „Osobní domněnky reportéra Janka Kroupy a reportérky Markéty Chaloupské byly vydávány za ověřená fakta, osobní hodnotící komentáře obou reportérů nebyly odděleny od informací zpravodajského charakteru, poskytované informace byly deformovány opomenutím důležitých skutečností, reportáž jako celek byla z hlediska zdrojů informací netransparentní a některé prezentované informace nebyly dostatečně vyvážené pro svobodné vytváření názorů,“ usoudila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Tento sentiment, že se informacím od Kroupy nedá vždy věřit, reflektoval dnes bývalý premiér Mirek Topolánek na twitteru. „Dám (v zájmu země) na modlení, aby to byla blamáž. Aby to bylo od Kroupy podobně povedené investigativní dílo, jako kdysi akce ‚vířivka‘. Obvinění je to velmi vážné a jedna ze stran by po vyjasnění měla zvážit způsobilost k výkonu své stávající profese,“ usuzuje.

Akce Vířivka byla provokace, na které se domluvil Kroupa (tehdy reportér TV Nova) s tehdejším poslancem ODS Vlastimilem Tlustým, který se s najatou dívkou nechal vyfotografovat a snímky pak byly nabízeny politikům ODS. „Výsledně sestříhaná reportáž ukázala, že nápad na falešné materiály nadhodil Kroupa,“ píše dobový tisk.

Dám (v zájmu země) na modlení, aby to byla blamáž. Aby to bylo od Kroupy podobně povedené investigativní dílo, jako kdysi akce „vířivka“. Obvinění je to velmi vážné a jedna ze stran by po vyjasnění měla zvážit způsobilost k výkonu své stávající profese.https://t.co/WeCoxDZVkR — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) May 4, 2021

Miroslav Kalousek, Topolánkův bývalý ministr financí namítal, že kauza je tentokrát postavená na svědectvích, nikoliv na provokaci. Ovšem Kroupův článek hovoří jen o zdrojích, nikoho konkrétního nejmenuje. „Pochybuji proto, že by to neměli ozdrojované křížem krážem,“ říká Miroslav Kalousek. „Když vedle sebe postavím Kroupu a Hamáčka, tak více nevěřím tomu prvnímu,“ zasmečoval proti tomu Topolánek.

Když vedle sebe postavím Kroupu a Hamáčka, tak více nevěřím tomu prvnímu. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) May 4, 2021

