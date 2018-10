Jarek Nohavica dostane z Ruska Puškinovu medaili. Svůj k svému, estébácký udavači, gratuluje Šafrovo fórum

Umělec ocenění dostane za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur. Ve své tvorbě totiž využil i překládané texty ruských básníků Bulata Okudžavy, Vladimíra Vysockého a Alexandra Bloka. Ocenění si podle svých slov váží. „Ano, vím o tom. Žádnou medaili jsem ještě nedostal, ale pojedu tam. Vážím si toho, cenu převezmu. Podrobnosti zatím nevím,“ uvedl Nohavica.

V souvislosti s vyznamenáním Nohavici se začíná ale ozývat ostrá kritika. Nešetří se jí například na Svobodném foru. „Zpěvák a donašeč StB Jaromír Nohavica dostane vyznamenání od Vladimira Putina,“ informuje své čtenáře o ocenění českého písničkáře.

U Šafra s odporem reagují i na fakt, že Nohavicovi nadšeně gratuluje i mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček, a upozorňují, že bohužel nejde o dobrý vtip těsně před výročím 100 let republiky. „Není jasné, zda mu bývalý agent KGB Putin náhodou neudělí i dodatečné uznání za služby pro StB, které Nohavica donášel,“ píše redakce.

Ovčáček na sociální síti totiž konstatoval, že Nohavica šíří radost. „Jarek Nohavica nejen v této době plné nenávisti a ideologického kádrování šíří svým umem skutečnou lidskou radost. Teď bude urážen a popliván těmi, kteří jsou dědici ducha druhé republiky a padesátých let. Nejsme jako oni, a proto gratulujeme!“ napsal Ovčáček na Twitteru.

Na to však Šafrovo fórum reaguje slovy, že jeho narážky na padesátá léta jsou tradičně absurdní. Pro komunisty, kteří v padesátých letech mučili národ, prý pracovali později Nohavica, Zeman i Ovčáček. Nikoliv jejich kritici, připomíná ve svém článku deník Svobodné fórum a přiblížil, že Ovčáčkem zmíněnou radost působil písničkář i před rokem 1989. „Ale především svým nadřízeným estébákům. Byl totiž agentem pod krycím jménem Mirek, k čemuž se po roce 1989 i přiznal. Podle Jaroslava Hutky, který o Nohavicovi vydal skladbu Udavač z Těšína, Nohavica donášel například na Karla Kryla a další osobnosti z kulturního života,“ dodává.

„Pánům Zemanovi, Putinovi, Nohavicovi atd. atd. je ale potřeba poděkovat za to, že jasně prozrazují, kdo je kdo. Svůj k svému,“ uzavírá svůj komentář Svobodné Forum.

Další, kdo se zařadil mezi ty, jež vyznamenání odsoudili, byl i komunista Jiří Dolejš. Nohavica podle jeho názoru přebásnil Vysockého a Okudžavu fajn, ale jeho podpora xenofoba Okamury už nebyla ani poetická, ani o přátelství národů.

S opačnou reakcí pak na veřejnost vystoupil Jakub Horák, marketingový expert spolupracující s Piráty a nyní s TOP 09. Jemu Nohavicovo vyznamenání naopak logiku dává. Horák na svém Facebooku uvádí, že Nohavica natočil řadu nádherných písní od Vysockého a Okudžavy. Občas je prý sám ještě poslouchá. „Pro mě to vyznamenání logiku dává, protože tyhle písně nám za totáče ukazovaly to nádherné, co je taky součástí ruské duše,“ napsal.

Vysocký byl podle jeho slov „ohromný borec“ a Nohavica taky. I když přiznává, jak jej strašně mrzí, že podlehl vydírání a podepsal spolupráci s tajnou policií. Rusko je podle něj prý složité – třeba Solženicyn zastával ve stáru hodně vyhraněné postoje, ale to nic neubírá na velikosti toho, co dokázal. „Já Nohavicovi to vyznamenání přeju, a to s plným vědomím, že to Putinovi nejspíš poradili místní chytří kremloboti, kteří vidí Nohavicovu oslabenou mysl a tušili, že na to kývne,“ uvedl.

Navíc podle jeho názoru rovněž věděli, že to bude další argument, proč je Rusko dobré. Závěrem svého komentáře pak dodal, že odmítá přestat rozlišovat mezi politickým postojem k současnému Rusku a estetickým postojem k ruské kultuře. „Vím, že je za tím politika, ale já to v duši dokážu oddělit a radím vám – dělejte to taky tak. Jinak ta špína pohřbí všechno krásné,“ pobídl na závěr.

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, humanitárních vědách, literatuře či jiných oborech umění. Třícentimetrová stříbrná cena má na lícové straně profil ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina, na rubu jeho podpis a pořadové číslo.

Medaili dosud obdrželo přes 940 lidí. Z Čechů jí byli dosud oceněni bývalý prezident Václav Klaus, který ji dostal v prosinci 2007, a předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka. Ten cenu získal letos v březnu.

autor: nab