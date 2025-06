Babiš (ANO): Vláda hájí jen své zájmy, prachy, moc a koryta

Takže dobrý den, vážení spoluobčané, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Fialova vláda se topí, topí se ve lžích, skandálech, v nekompetenci a v korupci už skoro čtyři roky. Je zcela neschopná, nemá žádné pozitivní výsledky a hlavně nepracuje pro české občany, nepomáhá českým rodinám, nebrání české firmy, hájí jen svoje vlastní zájmy, prachy, moc a koryta.

Impulsem pro svolání této schůze je bitcoinová aféra. Ano, bitcoiny, to jsou peníze, vážení spoluobčané. Je to největší a nejšpinavější korupční skandál v dějinách České republiky. Celá tato kryptooperace nebyla náhoda, nebyla to chyba, ani to nebyla, jak říká pan premiér, vtipná historka z chodby. Byla to promyšlená, organizovaná, vládou krytá akce, akce, jejíž cílem bylo vyprat špinavé peníze pocházející z prodeje drog, zbraní, dětské pornografie a padělaných dokumentů. Akce, kterou naplánoval ministr spravedlnosti, do které byl zainteresován, a bez něho by to zkrátka nešlo, ministr financí Stanjura, a kterou politicky kryl předseda vlády České republiky. Nejvyšší ústavní činitelé, a přesto se podíleli na akci, která by byla skandální i v nějaké banánové republice.

Celý bitcoinový skandál je učebnicovým příkladem absolutní nekompetence, naprosté arogance a podle mého názoru i záměrného selhání. Všechno to začalo příběhem vyučeného zámečníka Tomáše Jiřikovského, který provozoval nelegální tržiště na darknetu, kde se prodával kokain, heroin, LSD, zbraně, falešné doklady i dětská pornografie.

Pan Jiřikovský byl v roce 2017 odsouzen za zpronevěru, nedovolený obchod s drogami a nedovolené ozbrojování na devět let vězení. V roce 2021 byl podmínečně propuštěn soudem na svobodu, a ne ministryní spravedlnosti, jak se to snaží někdo podsouvat. Ano, ta s tím neměla nic společného.

A jak jsme se dozvěděli minulý týden z médií, tak v srpnu 2023 odeslal na Ministerstvo spravedlnosti dopis, kde nabízel, že daruje státu obsah bitcoinových peněženek, když mu je soudy vrátí, tedy všechny peníze. V prosinci 2024 ale Jiřikovského právník Kárim Titz, shodou okolností dlouholetý známý Pavla Blažka, bývalého ministra spravedlnosti, přišel už s pozměněnou nabídkou. Jeho klient daruje státu 30 % z obsahu peněženky, když dostane zpátky své počítače.

Motivací nemělo být pokání, jak nám pan Blažek tvrdil, ale chtěli si to odečíst jako dar z daní, ano, miliardu, miliardu na daních. A ministr spravedlnosti Blažek jeho nabídku každopádně přijal bez ověření, bez jakéhokoliv zájmu, odkud tyto prostředky pocházejí, i když bylo evidentní, že to je z trestné činnosti.

Ale, vážení spoluobčané, zkuste se zamyslet, proč by někdo, kriminálník, zločinec, nabízel státu miliardu korun? Dar? Je to normální? Myslím, že každý pochopí, že je to podivné.

Když tedy letos v březnu na Ministerstvu spravedlnosti byla Jiříkovského peněženka otevřena, bylo v ní údajně bitcoinů za 3 miliardy, stát dostal miliardu a Blažek vykládal do médií, jaký je pašák a pan premiér to všude propagoval a jak to všechno bylo ultralegální. Neuběhl ani den a ukázalo se, že v Jiříkovského peněžence nebyly 3 miliardy, ale celkem 12,5 miliardy korun a že den před otevřením peněženky na Ministerstvu spravedlnosti Jiřikovský (peněženku) vybrakoval a 9 miliard někam zmizelo. Suma sumárum stát, tehdy jsme si ještě mysleli, nebo to deklarovali pan Fiala a Stanjura, dostal necelou miliardu a zbytek, 11,5 miliardy, někam zmizel.

Ministerstvo spravedlnosti posloužilo jako pračka špinavých peněz, posvěcení ministra financí a s krytím předsedy vlády, přitom peníze z trestné činnosti by samozřejmě měly propadnout státu kompletně. Stát zkrátka, když se dozvěděl o té nabídce, tak okamžitě měl svolat Bezpečnostní radu státu a tyhle peníze zkonfiskovat, ano? No, a jelikož tu miliardu, kterou Blažkovo ministerstvo přeprodalo investorům, tak tu škodu zřejmě bude muset nahradit, to znamená, že ty bitcoiny jsou nepoužitelné a ti, kteří je koupili teď nemůžou je ztržnit, tudíž ten stát bude muset platit a ještě vznikne škoda a zaplatí to, samozřejmě vy to zaplatíte, vážení spoluobčané, z vašich daní.

Jak jde čas, tak na povrch vyplouvají další podezřelé vazby, samé náhody. Například jsme se dozvěděli, kdo je Blažkův ODSácký ekonomický náměstek na spravedlnosti - pan Daňhel, o jeho dlouhodobém spojenectví s Blažkem a otaznících kolem jeho působení v insolvenčním byznysu. Ukázalo se, že Jiříkovského advokát Titz, který celou tuhle kulišárnu domlouval a který si pár týdnů po celé transakci koupil pozemek za skoro 12 milionů korun, je také dlouholetý Blažkův kámoš. A že notář Lubomír Mika, který vše ověřil a potvrdil na základě screenshotu obrazovky za to dostal odměnu 150 000 korun, je Blažkův spolužák ze studií. A že soudní znalec Jiří Berger, který potvrdil, že peněženka obsahuje v uvozovkách jen 3 miliardy, je nejen Titzův známý, ale také Stanjurův poradce, a nejen jeho. To jsou náhody, ne? To je organizovaná skupina, to je organizovaný zločin. Tito lidé spolupracují roky. Někteří byli i spojení přes podezřelé kauzy v Brně, jiní přes zakázky a insolvence. A tito lidé společně sehráli hru, která měla jediný cíl - vyprat miliardy z drogového prostředí a z podsvětí samozřejmě.

Tři týdny před rozhodnutím soudu o vrácení zabavených počítačů Jiřikovskému měl Blažek informace o tom, že na počítačích se nachází bitcoiny za miliardy. Nikomu ale nic neřekl. Proč? Proč nic neřekl? Stejně jako ministr financí Stanjura. Ten ovšem věděl už od ledna. Měl o transakci detailní informace od Blažka i svých podřízených úřadů, měl dokonce negativní stanovisko svého ministerstva k celé věci, dokonce i rozsudky v případu Tomáše Jiřikovského a shrnutí jeho kauzy. Řekl někomu něco? Snažil se to zarazit? My si myslíme, že ano, on neřekl nic, naopak to kryl, neinformoval nikoho, ani Finanční analytický úřad, neinformoval policii, proč asi? Protože plán samozřejmě musel projít, protože z něj někdo měl pořádný benefit, pravděpodobně. Kdoví, jestli třeba i pan Stanjura? To byl ten pravý důvod, proč den předtím než skandál praskl, předložil návrh na osvobození kryptoměn na 40 milionů od daně? To je taky náhoda? Tomu taky nikdo soudný nemůže věřit. Stejně jako nikdo nemůže věřit tomu, že premiér se nezajímal o miliardu od drogového dealera.

Takže, vážení spoluobčané, dělají z vás jenom blbce. Pan ministr Stanjura nám teď vykládá, že vlastně on ten dopis neviděl a já jsem byl taky ministr financí a dobře vím, jak fungujou dopisy na Ministerstvu financí, že tam je ta Zuzana, která se postaví na sekretariát, a ten ministr, když vyjde z kanceláře, tak ona tam stojí a říká, pane ministře, tady mám referátníky, potřebuju váš podpis a sedí tam, nebo stojí tam tak dlouho, než ten ministr to nepodepíše. Takže to jsou všechno nesmysly. Samozřejmě oni teď, co dělají, že za to může Blažek, jasně, a teďka úředníci a paní Decroix dokonce teďka říká, že soudy a tak dále, je to nesmysl. Klíč k celé operaci je ministr financí Stanjura, Národní centrála proti organizovanému zločinu už transakci vyšetřuje kvůli podezření ze zneužití pravomoci k praní špinavých peněz, napojení na organizovaný zločin, stejně tak i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Chápete to, vážení spoluobčané? Proč paní Decroix dělá nějaký audit? Proč píše těm orgánům? A já je znovu vyzývám, aby paní Decroix nedávali žádné podklady, vždyť je to trestní řízení. Ano, nikdo nemá právo do toho zasahovat, ani ministr spravedlnosti. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zajímá o roli českých ústavních činitelů, kteří skrz Ministerstvo spravedlnosti prali špinavé peníze, a nejen české orgány, kauzu prověřuje i FBI. To je tak neuvěřitelný příběh, že by se snad nemohl odehrát nikde na světě, nikde. No a samozřejmě pánové Blažek, Stanjura, Fiala z České republiky udělali stát, který spolupracuje s organizovaným zločinem, s podsvětím, a zostudili naši zemi všude. Titulky všech světových médií to přinesli a můžeme samozřejmě spekulovat, kde skončila většina z těch 11,5, miliardy, které zmizely.

Tohle není nějaký skandál. Ano, my všichni víme, že většina vlád ODS skončila skandálem - Klausova, Topolánkova, Nečasova, proto mě fascinuje, když Topolánek a Nečas chodí do televize něco říkat, měli by chodit kanálem, a ne vysvětlovat televizi a dělat nějaké alibi této vládě. Ano, tohle je korupční aféra nevídaných rozměrů a tady pan premiér má tu drzost mluvit o morálce, o slušnosti, o hodnotách, o politické kultuře a o bezpečnosti naší země. No, dělá si z vás srandu, vážení spoluobčané. Bitcoinová aféra není izolovaná událost, bitcoinová aféra je důkazem, že ve vládních lavicích sedí lidé, kteří se neštítí ničeho, že stát se pod jejich vedením proměnil ve stroj na legalizaci peněz, trestné činnosti, tunelování peněz daňových poplatníků a vysávání veřejných prostředků pro své známé, kamarády a rodiny.

Bitcoinová aféra je ale jen špičkou ledovce. Proč dnes hlasujeme o vyslovení nedůvěry? Toto je veřejná obžaloba této nekompetentní, pokrytecké, asociální, arogantní, klientelistické, aférami prolezlé vlády, jejich další pokračování představuje hrozbu pro zájmy našich občanů a naší země a hlavně hrozbu pro náš další rozpočet. Paní ministryně Černochová spěchá, že chce nakupovat tanky - leopardy zase bez výběrového řízení za 52 miliard. Dneska jsme se dozvěděli, vážení spoluobčané, že nakupujeme batohy pro naši armádu z Číny přes slovenskou firmu a zadrželi je v Rusku, to je neuvěřitelné, neuvěřitelné, fakt. To, co se děje na Ministerstvu obrany, je absolutně skandální. Takže tohle je ten projev. To, proč jsme dneska tady, je obžaloba vlády, která porušila své předvolební sliby. Obžaloba vlády, která způsobila největší propad životní úrovně za posledních 30 let. Obžaloba vlády, která zvedla daně nejvíc v historii úplně všem, obžaloba vlády, která okradla důchodce a zvýšila věk odchodu do důchodu na 67 let. Obžaloba vlády, která z bydlení udělala luxus nedostupní i pro střední třídu.

Obžaloba vlády, která zadluží Českou republiku víc než předchozích tři a půl vlády dohromady. Obžaloba vlády, která bezostyšně rozhazuje peníze daňových poplatníků. Obžaloba vlády, která okrajuje svobodu slova. Obžaloba vlády, která hodila přes palubu vlastní občany.

Plýtvání a zneužívání peněz daňových poplatníků není výjimka, je to DNA této vlády. Lhaní voličům není zamýšlena chyba, je to vládní strategie. Neschopnost není náhoda, je to styl práce této vlády. A já občanům teď připomenu ty nejkřiklavější příklady za dobu vašeho vládnutí. A že jich je. Začnu tím, co tato vláda zničila za tři a půl roku. Tak. Jeden z největších podvodů na voličích, kterého se Fialova vláda dopustila, se týká financí. Před volbami slibovali, že nezvýší daně, že sníží veřejný dluh, že budou šetřit, že zastaví inflaci, že skončí drahota. A jaká je realita po tři a půl letech jejich vládnutí? Totální selhání. Premiér Fiala všechny ujišťoval: daně zvyšovat nebudeme, tečka. To řekl 15. října 2022, osm měsíců po ruské invazi na Ukrajinu. No, škoda, že se ho někdo nezeptal v neděli, že invaze na Ukrajinu, agrese Ruska na Ukrajinu byla v únoru a on se vymlouvá, že daně zvýšil kvůli válce. Samozřejmě že je to lež.

A co teda vlastně udělali se Stanjurou? Daně rekordně zvýšili úplně všem: zaměstnancům, živnostníkům, studentům, rodinám s dětmi, důchodcům a firmám. Zvýšili daně v takovém rozsahu, jaký v historii České republiky nemá obdoby. Občanům zvedli odvody na daních a nemocenském pojištění o 51 miliard korun ročně, firmám zvýšili daně z 19 na 21 procent, což je pro ně zátěž navíc 22 miliard korun ročně. Zrušili jedinou rozumnou věc programového prohlášení vlády pro zaměstnavatele, které mimochodem... To programové prohlášení vlády nikdy nevyhodnotili pořádně a transparentně, slíbili dva procentní body na sociálním pojištění dolů, ale samozřejmě nic neudělali.

Živnostníky Jurečka se Stanjurou dřou z kůže. Rok co rok jim zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění, letos jim minimální zálohy vzrostou o 16 procent. Zvedli jste živnostníkům paušální daň. Navíc zvedli DPH u léků, vodného a stočného, tepla nebo i toho piva i řadu služeb, co se dotklo úplně každého občana. A co daň z nemovitostí? Připomeňme si slova pana Stanjury před volbami: nápad zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný, říkal. A po volbách realita? Fialova vláda daň zdvojnásobila.

Celkově za jejich vládnutí daně narostly o 80 miliard korun ročně. Do konce roku 2025 plánují od lidí a firem vybrat neuvěřitelných 1840 miliard korun. To je jediné, co umí: zvyšovat daně a zvyšovat dluh. Místo toho, aby šetřili na provozu státu, kde mimochodem navýšili a slibovali, že to sníží 100 miliard, tak to navýšili o 29 miliard, tak místo toho rozdávají veřejné peníze svým spolustraníkům a kamarádíčkům, debužírují, létají za peníze daňových poplatníků po celém světě. Místo toho, aby potírali daňové podvody, zrušili EET (a?) nechali rozbujet šedou ekonomiku. Mimochodem tu daňovou kobru, kterou jsem dovezl v roce 2014, jsem dávno o ní nic neslyšel. Asi už nefunguje jako za nás.

ODS, když je u moci, vždy daně zvýší. Zavedení superhrubé mzdy, pamatujeme? Daň z nabytí nemovitostí, to všechno byl výsledek práce ODS. A když už lidi měli daňové úlevy, tak jim je Fialova vláda sebrala. Osekali slevy na jízdné pro seniory a studenty, rodinám s dětmi vzali školkovné, dětským skupinám nedali peníze, slevu na studenta a slevu na nepracujícího manžela nebo manželku. Typická rodina s dětmi přišla kvůli této vládě ročně o 60 až 80 000 korun.

Ve svém programovém prohlášení vláda slibovala automatické zvyšování daňové slevy na poplatníka. Za tři roky ani jednou nezvýšili. Lidem peníze dát nechtějí, ale dokázali velmi rychle zavést automatické zdražování dálničních známek nebo koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ano, tak absurdně, že ještě i firmy, kde je kontinuální výroba, musí platit, že údajně zaměstnanci se na tato média dívají. No, samozřejmě je to nesmysl. Vláda vybírá stamiliardy navíc na daních, ale že by konsolidovala veřejné finance, jak slibovala? Kdepak, zadlužení raketově roste. Pánové Fiala se Stanjurou se chystají zadlužit Českou republiku o rekordních 1190 miliard. Loni stát hospodařil s deficitem 271,4 miliardy a letos se zadlužení z loňských 43,8 procenta HDP vyšplhá na 44,8 procenta HDP.

Rezignovali jste na dluhovou brzdu, kterou jste slibovali, abyste mohli nesmyslně rozhazovat dál. Tato vláda rozvrátila veřejné finance a zaťala takovou sekeru jako tři a půl předchozích vlád. Ano, můžete dokola opakovat, jak to bylo za covidu, když pan Fiala na nás křičel: dejte víc, dejte víc do ekonomiky, a my jsme dali a ty peníze lidi dostali, ale ty peníze, které vy jste vybrali, zmizely, nikdo neví pořádně kam. No možná hlavně na Ministerstvo obrany a možná na pomoc Ukrajině, jinak si to neumím vysvětlit. Rozpočtové schodky přesahující čtvrt bilionu korun se za Fialovy vlády staly normou, aniž by k tomu byl jakýkoliv ospravedlnitelný důvod. Žádná válka, jak se lidem Fiala snaží namluvit. Žádná pandemie, žádnou jste neměli. Proč stále mluvíte o nějakých krizích? Vy jste způsobili krizi inflace, ale žádnou jinou jste neměli. Ano, válka měla dopad na rozpočet, to ano, ale vždyť jste to mohli vyřídit v Bruselu. Kolik jste přinesli, pane premiére? Ani jedno euro. A to samozřejmě nemluvím o tom, jak ministr financí Stanjura fixluje s čísly, manipuluje rozpočet a používá nereálná hausnumera, která pak Eurostat musí opravovat.

Kapitolou samou o sobě je inflace, Fialova drahota. Největší chyba této vlády byla, že odmítla zastropovat ceny energií u výrobců na úrovni 1 500 korun za megawatt včas. Tady jsem o tom mluvil 16. února 2022. Tady za pultem jsem vás vyzýval k tomu, abyste to udělali stejně jako Slovensko. A kdybyste to udělali na začátku krize, tak by žádná inflace se tak nerozjela. Zboží a služby zdražily kvůli neschopnosti této vlády o více než 30 procent.

A to lhaní, pane premiére, na těch mítincích? Vždyť nebuďte směšný. Všechno, co my říkáme, jsou statistická čísla Českého statistického úřadu nebo Eurostatu. A vy lžete o tom, že my jsme zanechali inflaci 10 procent. Je to typická lež pana premiéra, který samozřejmě lže neustále, jak se to zpívá v té písničce, která je tak populární na sítích. Podle Eurostatu byla za nás inflace nejvyšší v prosinci 2021, kdy dosáhla 5,4 procenta. Průměr Evropské unie byl tehdy 5,3. A za celý rok 2021, kdy hnutí ANO končilo ve vládě, byla průměrná inflace 3,3 procenta. A v roce 2022 za Fialovy vlády byla průměrná inflace 14,8. Za Fialovy vlády byla Česká republika nejhorší z celé Unie, v lednu 2023 dokonce byla inflace 19,1 procenta. Kumulovaná inflace podle Českého statistického úřadu v letech 2022 až 2024 za Fialovy vlády včetně byla 30,47 procenta, z toho 2022 15,1, 2023 10,7 a 2024 2,4. A proč to skočilo v lednu 2022? Protože my jsme v listopadu a v prosinci 21 srazili DPH na energie, elektřinu, teplo a plyn z 21 procent(?) na nulu. A vy jste v tom nepokračovali, proto vám to vyletělo. Hlavně vám to vyhovovalo, aby ti vaši kámoši na tom hlavně vydělali.

A potom jste přišli s tou windfall tax samozřejmě.

Takže kumulovaná inflace byla za nás - to není ani za nás, ale za období 2009 až 21 - 27,96 a za vaše tři roky vládnutí 30,47. Takže jinými slovy, Fialova vláda za tři roky měla vyšší inflaci než část druhé Topolánkovy, Fischerova, Nečasova, Rusnokova, Sobotkova a dvě Babišovy vlády dohromady. To je pravda, na to jsou čísla. Takže nelhat, pane premiére, na těch mítincích. Není to pravda, co říkáte.

Ať si každý porovná, kolik platil za potraviny, energie, nájmy, léky, dětské tábory, v roce 2021 - za nás - a kolik platí dnes za Fialy. Pod touto vládou se životní úroveň propadla jako nikdy v dějinách. Reálné mzdy klesly nejvíc ze všech zemí OECD. Tři miliony lidí v České republice se kvůli neschopnosti této vlády ocitly pod hranicí chudoby nebo na ní balancují. To píší média, to my si nevymýšlíme. V průměru napříč zeměmi OECD stačí, aby člověk s podprůměrným příjmem pracoval 21 hodin týdně, aby se dostal nad hranici chudoby. V České republice je to 28 hodin týdně. Mezi zeměmi OECD je horší situace pouze ve Slovinsku. V Německu stačí 18 hodin, ve Francii 15, v Belgii dokonce jen 13 hodin týdně. V Česku musí lidé dřít déle než v Německu, Francii, Rakousku, Švédsku, Itálii nebo i USA, aby vůbec překročili hranici chudoby. To je výsledek vaší politiky.

Diví se někdo, že se loni narodilo jen 84 000 dětí, tedy nejméně od roku 1785, co se vedou záznamy? Kdo si je dnes vlastně kvůli vám může dovolit? Nedostupné bydlení, a hlavně to vaše strašení válkou. Jděte se zeptat do Opařan, jak děti mají z toho stres, jak se bojí, když stále mluvíte o válce a stále o zbrojení a zbraních. Ano, to je výsledek vaší rétoriky.

Dále chci připomenout systematický útok na důchodce, které Fialova vláda označuje za hospodářskou škodu. Pánové Fiala, Stanjura a Jurečka slibovali, že zastabilizují důchodový systém, že nezvýší věk odchodu do důchodu, že zachovají současné valorizační mechanismy a že českým seniorům zajistí důstojné stáří. I po volbách Fialova vláda slibovala v programu, cituju: "Udržet stávající valorizační mechanismus důchodů." Premiér Fiala výslovně v listopadu 2022 prohlásil, že ohledně důchodového věku 65 let se za dobu, cituju: "Za dobu působení mé vlády se v tomto ohledu nebude nic měnit, a nejsou pro to ani důvody." Zase lež. Proč se ho na to ti novináři neptají, na tyhle flagrantní lži o daních, o odchodu věku do důchodu, o poplatcích, jak Baxa sliboval, že nebude navyšovat? To je tak flagrantní, ale nikdo se ho neptá v těch pořadech, kde sám vystupuje a mluví ty věci, které jsou nepravdivé.

Seškrtání valorizace znamenalo snížení příjmu pro důchodce o 19 miliard jen minulý rok. Každého důchodce jste průměrně okradli od července 2023 o tisíc korun měsíčně. Zrušili jste tak mimořádné valorizace v roce 2023, na které důchodci měli nárok, proto, že jste zcela selhali v boji proti inflaci. Vy jste ji způsobili vysokými cenami elektřiny, protože jste je nezastropovali. Znovu vám to opakuji. Ještě v únoru ministr Jurečka lidi ujišťoval, že mimořádná valorizace bude. Tehdy jste důchodce označili za hospodářskou škodu. Neskutečné. Věk odchodu do důchodu jste zvýšili na 67 let. Jsem přesvědčen, že pokud budete dál u vlády, tak hned po volbách toto zastropování zrušíte, jak jste to měli v plánu, už v tomto volebním období a do penze budou mladí chodit klidně, i když jim bude 70. Co na tom, že průměrný věk dožití ve zdraví je u českých mužů 60,9 let a u žen 62,5 roku?

Dále jste poškodili maminky zrušením výchovného za první a druhé dítě a zmrvili jste předčasné důchody. Měli jste také slib, že se bude započítávat studium do náhradní doby pro důchod. Na to jste už taky zapomněli. Nebo jste znovu lhali? Asi to druhé.

Ještě musím zmínit sociální politiku nebo v podání pana Jurečky spíše asociální politiku. Tato vláda do systému sociálních dávek dohnala i lidi, kteří to nikdy dříve nepotřebovali. Zejména v důsledku rostoucích nákladů na bydlení a kumulované více jak 30procentní inflaci, kdy domácnostem vzrostly výdaje na základní potraviny a na energie, došlo k výraznému nárůstu počtu lidí, kteří už nejsou schopni poplatit ani své základní výdaje na život a museli tak požádat o příspěvek na bydlení. Tato údajně pravicová vláda se může v uvozovkách pochlubit nárůstem jak počtu domácností, které příspěvek na bydlení pobírají, tak nárůstem částky, která je každoročně na tuto dávku vyplácena.

V roce 2021 pobíralo příspěvek na bydlení 154 000 domácností, v roce 2024 to už bylo 286 000 domácností. Ano, o 132 000 navíc, a ještě jste se tím chlubili. Výdaje státu na příspěvek na bydlení se za tři roky zdvojnásobily z 8,6 miliardy na 20,3 miliardy korun ročně. Bylo to hlavně kvůli elektřině. No, a ty desítky miliard někomu skončily v kapsách a vy dobře víte komu. To se tady nebavím prosím o lidech bez zaměstnání, ale o lidech pracujících, rodinách s malými dětmi nebo takzvaných pečujících rodinách, kde jeden člen domácnosti celodenně pečuje o rodinného příslušníka.

Pokud jsou v České republice ohroženy chudobou zhruba tři miliony lidí, tak bychom se neměli plácat po ramenou, jak krásně se nám tu žije, jak nás pan premiér přesvědčuje. Pan premiér se rád ohání těmito hodnotami, tak byste měl vědět, pane premiére, že vyspělá společnost se pozná podle toho, jak se umí postarat o ty nejzranitelnější. Běžte se na jeden den podívat do některé z nadací, které pomáhají jednotlivým lidem.

Poslechněte si matku, která vychovává svou autistickou dceru, přitom je sama zaměstnaná, vysokoškolsky vzdělaná a vykonává kvalifikovanou práci. Za dobu vaší vlády, pane premiére Fialo, přišla tato matka o všechny své úspory. Spolkly je náklady na potraviny a na energie. Poslední týden před výplatou musí obvykle vydržet s 500 korunami. 500 korun má poslední týden před výplatou. Teď ji navíc úřady informovaly, že její dceři byl snížen příspěvek na péči z třetího na druhý stupeň. Víte proč? Protože její dcera konečně po několika letech zvládne dojít do stacionáře sama. Sice žádnou jinou cestu nezvládne, ale reviznímu lékaři tento malý úspěch stačí k tomu, aby jí příspěvek snížil o 10 000 korun měsíčně. Slyšíte dobře, vážení spoluobčané, tohle se děje u nás. Skandál.

Pro většinu samozřejmě z vás... Tak jste si navýšili platy, pane premiére. Vy konkrétně o 19 000 měsíčně. Já vím, že je to zanedbatelná částka, ale pro tuto maminku a její dceru likvidační. Maminka je zničena, má strach. Ztratila veškerou důvěru ve stát a v to, že jí někdo nějak pomůže. To je, pane premiére, další věc, kterou vám vyčítám. Dovedl jste mnoho lidí do stavu, že nevěří, že vláda pracuje v jejich prospěch. Naopak věří, že daně, které státu odvádí, používáte ve prospěch jiných.

Jen smutným zakončením výčtu toho, jak současná vláda zanedbává potřeby těch nejzranitelnějších, je nedávné odmítnutí návrhu na zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni o 1 120 korun a ve druhém stupni o 1 100 korun. Neuvěřitelná arogance, díky které je lidem v tomto stupni postižení de facto znemožněno zaplatit si péči, kterou potřebují. Přitom tyto příspěvky nebyly valorizovány v posledních osmi, respektive devíti letech, i přesto, že od té doby došlo několikrát ke zvýšení cen sociálních služeb. Jen pro ilustraci, při současné výši příspěvku na péči v prvním stupni 880 korun si může člověk s postižením uhradit 10 minut služby denně. 10 minut, pane Jurečko, denně. Neskutečné.

Něco tak asociálního, jak je tahle vláda tady nikdy nebylo, ale hlavně, že jste si našli peníze pro navýšení vašich platů, za to jste bojovali. A když pan prezident řekl, že dá na to veto, tak pan premiér souhlasil, jo, jo, jo, a potom hlasoval pro to, aby dostal těch 19 000. A vážení spoluobčané, pokud tam zůstane, tak příští rok dostane 40 000 měsíčně navíc. To jsou oni, takhle to funguje, proto šli do politiky.

Tak pojďme dál. Fialova vláda udělá z bydlení vlastního i nájemního nedostupný luxus, který si už nemůže dovolit ani střední třída. Před volbami slibovali, že dostupné bydlení bude jejich absolutní priorita, slibovali dostupné byty pro mladé, seniory i rodiny v nouzi, 100 000 nových bytů ročně, říkali. Podpora družstevního bydlení, rychlé stavební řízení a omezení spekulací.

Dokonce i levnější hypotéky jste si dali do programu, ale realita je úplně jiná. Zpackaná digitalizace. Ano, Piráti dneska tady dělají divadlo, přitom by vůbec neměli vystupovat, protože jsou součástí této party. Oni tam byli s nimi a znovu tam budou. Přece takhle to deklarují. (Se smíchem.) Takže nechápu, proč vůbec kritizují něco, u čeho byli společně. Ano, dokonce jste měli i levnější hypotéky v programu. No, ano. A realita? Digitalizace, tu zničil Bartoš. Nefunkční stavební řízení, raketový růst cen energií, nedostupné hypotéky, předražené nájmy, dvojnásobná daň z nemovitostí. Bydlení je dnes v České republice nejhůře dostupné v historii. Na pořízení průměrného bytu o velikosti 70 metrů čtverečních dnes česká rodina potřebuje 13,3násobek ročního platu. Před volbami pan Fila tvrdil, že je to skandální, že tehdy lidé potřebovali jenom 12 ročních platů, dnes je to ještě horší.

V Německu, Francii nebo Rakousku stačí na průměrný byt pět až osm ročních platů. Praha se stala po Amsterdamu druhým nejméně dostupným městem v Evropě. Situace je kritická i na trhu s nájemním bydlením. Průměrný dvoupokojový byt o rozloze 65 metrů čtverečních dnes stojí v nájmu 22 400 korun měsíčně. Ale to dobře víte, vážení spoluobčané. Náklady na bydlení tak u mnoha domácností tvoří 30 až 40 procent měsíčních příjmů, to znamená, že lidé, kteří ještě před několika lety patřili do střední třídy, dnes žádají o dávky na bydlení. Neuvěřitelné. Ani výstavba nových bytů se Fialově vládě nedaří. V roce 2021 za vlády hnutí ANO se v České republice zahájila výstavba téměř 45 000 bytů, po nástupu Fialovy vlády se výstavba propadla, v roce 2022 to bylo už jenom 42 000, v roce 2023 jenom 35 000 a těch dokončených v roce 2024 se postavilo jenom 30 274 bytů, což je meziroční propad o 20,5 procenta, nejméně nových bytů od roku 2017. Ano, to je těch 100 000 bytů ročně, ano, ne 100 000, ale 30 000. Ale klasika. Tak slibovala pětikoalice. A k tomu ještě vláda zavedla dvojnásobnou daň z nemovitostí, jak jsem již říkal.

Kdo se může divit, že je situace takto kritická, když stavební řízení dnes v Česku je jedno z nejpomalejších v Evropě? Povolení velkých projektů trvá osm až 10 let, digitalizace stavebního řízení skončila fiaskem a Fialova vláda po třech a půl letech nečinnosti se pár měsíců před volbami probudila a najednou začala slibovat nové byty. Oznámili, že možná vznikne 2 000 bytů někdy, někdy v roce 2026, no, to určitě, to by ještě musel pan Stanjura poslat Ministerstvu pro místní rozvoj těch 8 miliard, co na to potřebují.

Tato vláda totálně rozvrátila české zdravotnictví. A vy, vážení spoluobčané, to vidíte denně. Za tři a půl roku jsme byli svědky bezprecedentního selhání, chaosu a neschopnosti, které ohrožují zdraví a životy lidí, a především za to nese odpovědnost nejhorší ministr zdravotnictví v historii České republiky Vlastimil Válek.

Lidé v Česku dnes čekají měsíce na základní lékařská vyšetření, a pokud potřebují praktického lékaře, pediatra, zubaře nebo psychiatra, dostávají se do slepé uličky. Nedostatek pediatrů je tak kritický, že přes 920 000 lidí v Česku nemá svého praktického lékaře, z toho 131 000 dětí. Rodiče musí přihlašovat své patnáctileté děti k lékařům pro dospělé, protože pediatři jednoduše nejsou. Zhruba polovina dětských praktiků je v důchodovém věku a vláda situaci celou dobu ignorovala. Podobně zoufalý stav je ve stomatologii. Jestli dnes hledáte dětského psychiatra, připravte se na to, že čekací lhůty se pohybují v řádu měsíců. A kardiologie? Pacienti po infarktu by měli navštívit specialistu do tří týdnů. V Praze ale běžně čekají měsíce, v Pardubickém kraji i déle. V některých regionech to může stát lidi i život.

Ano, české zdravotnictví také zdecimovala léková krize, která byla odvratitelná, pokud by u kormidla byl někdo jiný než Fiala s Válkem. V letech 2022 a 2023 chyběly běžné léky, dětské sirupy, antibiotika, inzulin nebo onkologická léčiva. Zatímco jiné země měly situaci pod kontrolou, Válek lidem vzkazoval, ať obvolají sto lékáren. Tvrdil, že léky máme, ale zásoby zmizely během dnů, a když už nevěděl, co říct, prohlásil, že léky budou. Znovu vám to připomenu, v uvozovkách, až se zlepší počasí. Ano, vážení, to je samozřejmě výsměch. Doteď výpadky přetrvávají, chybí léky na onemocnění kostí, na astma, na infekce, léky pro seniory i děti. Všechno se dalo řešit, stačilo včas regulovat reexporty, nakupovat v zahraničí a pracovat na lékové soběstačnosti. Válek ale neudělal vůbec nic. A co Válkův slib v roce 2023, že v Česku obnoví výrobu penicilinu? Továrna nestojí, plán neexistuje, výsledek nula. A samozřejmě pacienti, kteří například mají rakovinu prostaty, pokud by chtěli lék Pluvicto, tak taky problém, ano, prodlužuje život, tak to je. Centrové léky. Kolik chybí? 6 miliard? Jaký je výsledek hospodaření pojišťoven? Minus16 miliard. A ještě zastropovali (formulu?) na státní pojištěnce, například, aby náhodou ten rezort, kterému vzali 20 miliard, něco nedostal navíc. A to, že některé pojišťovny už kolabují, tak to jsme taky slyšeli. Takže Fialova vláda zároveň finančně rozložila zdravotní pojišťovny a vzala ze systému 21 miliard, přivedla tak pojišťovny do rekordních deficitů a v roce 2022 pojišťovny měly rezervy 25,5 miliardy, dnes už mají méně než patnáct, a do konce roku 2025 klesnou pod 3 procenta. Vojenská zdravotní pojišťovna, jak jsme četli, tento týden, je před krachem, schodky zdravotní pojišťoven se rok od roku zvyšují a systém jede nadoraz.

Válkovo řízení zdravotnictví se promítlo i do platů zdravotníků. Ministr opakovaně sliboval férové odměny a sjednocení platů mezi nemocnicemi, ale výsledek je mizerný. Lékaři dostali jen dílčí navýšení a většina slíbených změn zůstala na papíře. Zákon o sjednocení platů neexistuje, v některých nemocnicích navýšení nepřišlo vůbec a lékaři jsou dál zatěžováni přesčasy. V roce 2023 kvůli tomu podalo 6 000 lékařů výpověď z přesčasů. A jak to bylo vlastně s tou dohodou, co pan premiér slíbil zdravotnickým odborářům? No, slíbil, a potom Válek řekl, že s tím nesouhlasí, a takhle dělali ping-pong. Přesně tak to je. Reforma psychiatrické péče. Válek zrušil Radu vlády pro duševní zdraví a rozbil reformu, kterou jsme my zahájili a která zachraňovala tisíce pacientů. Přitom v České republice trvají příznaky těžké deprese nebo úzkosti 1,7 milionu lidí.

Počet center duševního zdraví, který my jsme připravili a který měl do roku 2030 dosáhnout stovky, dnes stále stagnuje na počtu 39. V některých krajích existuje jen jedno centrum na celý region. Reforma měla přinést lepší a dostupnější pomoc. Válek ji zablokoval. Psychiatrická péče se pod jeho vedením vrací zpět do starých časů. Dlouhé čekací lhůty, přetížené ambulance, přeplněné psychiatrické léčebny.

Ano. A když v Opařanech - to je nemocnice, která má sto let, kde řeší duševní zdraví našich dětí - volají na Ministerstvo zdravotnictví, že potřebují 26 milionů na jejich stacionář, aby rodiče s dětmi nechodili jenom do ambulance, ale mohli je přivést ráno a vzít si je odpoledne, tak jim řeknou, nejsou peníze. 26 milionů. Skutečně skandální. Osobně jsem tam byl a seznámil jsem se se stavem, jak to funguje teď v naší zemi a jak skutečně to strašení válkou touto koalicí má obrovský negativní dopad na naše děti.

Válek také opakovaně koketuje s možností zavést spoluúčast pacientů. Vláda přitom nepředstavila žádná pravidla, která by zajistila, že zdravotní péče zůstane dostupná všem. Naopak hrozí, že pokud bude vláda pokračovat, kvalitní péče bude jen pro ty, kteří si ji připlatí. Korupční skandály v Motole... Ministr Válek tvrdil, že o ničem nevěděl, že neměl žádné indicie. Ludvíka odvolal ve chvíli, kdy byl ve vazbě. IKEM - další. Tam bujela vyděračská mafie. Nebyl schopen Válek jmenovat ani ředitele místo toho, aby to rázně řešil, a dělal mrtvého brouka.

A samozřejmě vrcholem všeho bylo cynické rozhodnutí zrušit plánovanou onkologickou nemocnici. Já jsem vybojoval v Evropské unii 55 miliard pro české zdravotnictví, z toho 15 miliard pro prevenci rakoviny. A máme jedinou onkologickou nemocnici u nás - v Brně, Masarykův onkologický ústav, kde se mimochodem staví pavilon za miliardu. To je naše práce. A chtěli jsme i v Praze. A Válek to zrušil - protože samozřejmě všechno, co připravoval Babiš, je špatně - a poslal to do Motola. No, a jak to skončilo, ty peníze? To dobře víte, že v podstatě to začali rozkrádat.

Takže Válkova nekompetence připravila české pacienty o špičkové onkologické centrum - světové centrum. A takových není moc. V Evropě je jich jenom sedm nebo osm - které mohlo samozřejmě zachraňovat životy. Selhání ministra Válka je kompletní: zhoršená dostupnost péče, finanční kolaps pojišťoven, léková krize, personální chaos, nedodržené sliby, neřešené korupční kauzy. A tento stav je výsledkem práce Fialovy vlády.

Za naší vlády jsme navýšili finance pro zdravotnictví o 229 miliard korun. Zaměřili jsme se na boj proti rakovině. Naplánovali jsme tu nemocnici, o tom jsem mluvil. A zdravotnictví pro nás bylo na prvním místě.

No, a pojďme teďka na největší problém této vlády - energetika. Českým občanům i firmám vláda prodražila energie na jedny z nejvyšších cen v celé Evropské unii a navíc připravila podmínky, aby ceny v příštích letech dále rostly. Fialova vláda měla historickou šanci - mohla vykoupit ČEZ, vyplatit minoritní akcionáře a nastavit spravedlivé ceny energií. Vykoupit ČEZ za peníze ČEZu. A víte, kolik tahle vláda si vezme z ČEZu za čtyři roky? No, asi 200 miliard na dividendách a windfall tax na mimořádné dani. Ano. A to je možná hodnota toho minoritního balíku. Nevím, nesleduji burzu, jak to je. Ale přibližně. Takže mohla vyplatit ty akcionáře a mohla znovu z toho udělat stoprocentní dceru státu. ČEZ neměl být nikdy privatizován. To je taky důsledek kupónky ODS. A potom bychom mohli odejít z lipské burzy a potom by tam nebyli samozřejmě minoritní akcionáři, kteří mají jediný zájem, aby lidi platili vysoké ceny energií, aby měli z toho tu dividendu. Místo toho premiér Fiala, ministr Síkela tuhle šanci promarnili. Takže kdykoliv mohli lidem pomoci, raději ceny zvyšovali.

V roce 2023 tvořila regulovaná složka ceny elektřiny asi 30 procent celkové ceny. Od roku 2025 kvůli tomu, že vláda přehodila platby za obnovitelné zdroje, přenos a distribuci v roce 2024 opět na domácnosti a firmy, složka stoupne o více než 68 procent a bude tvořit téměř polovinu účtu za elektřinu. V roce 2026 to už bude skoro 60 procent. To vše navzdory tomu, že Fialova vláda ještě v květnu 2023 veřejně slibovala, že se například poplatky na fotovoltaiku na lidi a podniky nepřenese. Další lež. Lhali. Kdykoliv klesaly ceny elektřiny na trhu, vláda našla způsob, jak lidem zdražit alespoň tu část ceny, kterou může ovlivnit sama.

A ministr Síkela mezitím rozhazoval peníze daňových poplatníků. Za 8 miliard koupil ztrátovou firmu NET4GAS, která má dluhy přes 33 miliard a loni hospodařila se ztrátou 1,7 miliardy korun a ještě z ní nechal původní vlastníky vytáhnout dividendy za téměř 3 miliardy. A kvůli tomuto předraženému nákupu si dnes lidi říkají, že Fialova vláda zavedla síkelovné v uvozovkách - nové náklady na plyn, které zase zaplatí spotřebitelé.

A kde je ten plynovod, ten STORK? Jak nás kritizoval pan premiér Fiala a říkal, že jsme něco pokazili... Nepokazili. My jsme na tom dělali. A tehdy ten NET4GAS patřil někomu jinému. Teďka ho vlastníte. No, a plynovod je kde? Není nikde, protože samozřejmě byla to zase lež.

Fialova vláda také ochotně schválila všechny bruselské klimatické nesmysly, podpořila zákaz spalovacích motorů, i když pan premiér sliboval něco jiného, emisní povolenky pro domácnosti, osobní dopravu a nechala Evropskou komisi v době českého předsednictví předložit novou normu Euro 7, která ohrožuje český automobilový průmysl. Nejprve tyto kroky odsouhlasili a slovy Marka Bendy odkývali v Evropské unii, jeho vyjádření v uvozovkách, blbostí z nepozornosti. Dobře slyšíte, blbostí z nepozornosti. A pak, když zjistili, co je to za průšvih, tak začali zmateně běhat po Evropě a prosili o výjimky. A samozřejmě, když nakonec tedy někoho přemluvili, tak tady dělali ze sebe hrdiny. Takže v Evropské unii je Fialova vláda za užitečného idiota, který všechny bruselské regulace přebírá bez odporu.

Když už jsme u Evropy, za to, že jádro a plyn patří mezi nízkoemisní zdroje, samozřejmě jsme to prosazovali my. A to, že to bylo konečně Ursulou, a já jsem jí to říkal v roce 2021 osmkrát, a nakonec to konečně koncem roku, za 14 dnů po nástupu Fialovy vlády schválili, tak je jasné, že Fialova vláda s tím nemá nic, nic společného. A tenhle výsledek jenom zdědila, jako většinu věcí, kterými se chlubí.

Vláda se chlubí energetickým plánem na 30 let, ale nedokázala ani schválit aktualizovanou státní energetickou koncepci. Nemá plán, jak nahradit uhelné elektrárny ani jak zajistit nové flexibilní záložní zdroje. Německo se dnes v zimě potýká s nedostatkem elektřiny a musí spoléhat na uhlí a drahý dovoz. Česko za Fialovy vlády míří ke stejnému problému. Podle ČEPS, to je státní firma, po roce 2025 hrozí, že se Česká republika stane čistým dovozcem elektřiny. A vláda nemá vůbec představu, co to bude znamenat pro naši energetickou bezpečnost.

Když skončí uhlí, které dnes tvoří asi 40 procent výroby elektřiny u nás a 50 procent tepla, nebude mít Česko náhradu. A za to, že Fialova vláda mohla přes veškerou ostudu spojenou s podepsáním kontraktu uzavřít tendr na Dukovany, může výhradně naše vláda. Karel Havlíček odpracoval zákon, finanční a obchodní model, bezpečnostní posouzení a předal Fialově vládě vše hotové. Podpis tendru zvládli napodruhé. Účast českého průmyslu nezvládli. Uhelné elektrárny skončí, nové jaderné bloky jen tak nebudou a flexibilní plynové zdroje vláda nezajistila. Tak jak to může dopadnout?

A prosím vás, už hlavně nelžete o tom, jak to bylo s Temelínem. V roce 2013 ve vládě, kde Nečas jel za Putinem - seděl tam pan Fiala a pan Stanjura v té vládě - a vyjednával Temelín pro Rosatom.

Na všechno jsou fotografie, články, ale vy budete stále vykládat nějaké nesmysly o Havlíčkovi. My jsme na to měli usnesení vlády, že Čína a Rusko mají smůlu. A to, že se Fiala chlubí, že zbavil Česko závislosti na Rusku? Ve skutečnosti Česko za této vlády dováželo z Ruska více ropy než kdy dřív. V roce 2021 Česká republika dovezla 3,4 milionu tun ropy a v roce 2022 už to bylo 4,1 milionu a v roce 2023 4,3 milionu. Více než dva roky po začátku války tvořila ruská ropa 60 procent české spotřeby. V lednu 2024 tvořil ruský plyn 62 procent našeho dovozu a v prosinci 2024 k nám proudilo přes 95 procent plynu z Ruska. A Fialova vláda se tedy jen přesměrovala na jiné cesty dovozu, ale ruské suroviny odebírá dál. Jediným rozdílem bylo, že jsme za ně platili víc kvůli drahým mezičlánkům. Fialova vláda tak posílala Rusku pětkrát více peněz za plyn a ropu, než kolik Česko vyčlenilo na pomoc Ukrajině. A to, že teď třeba ruský plyn omezila, nebylo nějak jejím rozhodnutím, ale skutečností, že na Ukrajině zavřeli kohoutky, a samozřejmě Evropa ten plyn ve formě LNG vozí dál. Tahle vláda selhala v energetice na celé čáře. Místo energetické soběstačnosti a dostupných cen lidem a firmám zanechá jen odkaz předražené energie, závislost na dovozu, rozvrácený trh a riziko, že si kvalitní a stabilní energie v budoucnu nebudeme moci dovolit.

Pan premiér se s oblibou chlubí, že otevře 207 kilometrů nových dálnic, ale každé malé dítě ví, že výstavba dálnic v České republice trvá v průměru v minulosti 11 let, teďka osm až deset let. A to, že dnes pan premiér Fiala stříhá pásky, je výhradně práce našich ministrů dopravy a naší vlády. My jsme to připravili, my jsme nastavili pravidla, která výstavbu zrychlila. Když jsme přišli do vlády, investice do dopravy jsme okamžitě posílili. A kolik jsme zdědili kilometrů? 800 metrů. Mezi roky 2020 a 2021 jsme zvýšili výdaje na dopravní infrastrukturu z 87 miliard na 132 miliard a předali jsme rozestavených 150 kilometrů dálnic a v přípravě dalších 150 kilometrů, takže 300. A právě díky těmto investicím dnes Fialova vláda může otevírat hotové úseky. Byli jsme to my, kdo v roce 2000 prosadil zákon o urychlení výkupu pozemků pro dopravní stavby, díky kterému už nečekáme na výkupy celé roky. Za nás se výkupy zkrátily z pěti let na dva roky. To byl revoluční krok, který připravil Karel Havlíček a který odblokoval desítky projektů. Ještě předtím byla díky nám dokončena například dálnice D8, která se stavěla neskutečných 32 let. Ano, tu jsme otevřeli (v) 2016. A výrazně jsme taky snížili cenu výstavby dálnic. Zatímco za ODS za ministra Řebíčka, to byl ministr dopravy a měl stavební firmu, stál kilometr dálnice 450 milionů korun, tak za nás to bylo 280. Ano, všichni si pamatujeme na Monte Argentario, jak to všechno bylo. V září 2024 se otevřel obchvat obce Krupá na dálnici D6 a tehle projekt trval přesně 8,5 roku, takže asi těžko mohla tahle vláda s tím něco udělat. No a pan Fiala s Kupkou slavnostně stříhali pásku a vykazovali to jako úspěch na billboardech.

No, to samé platí pro PPP projekt. Ano, první udělal Karel Havlíček a teďka čekáme, že tahle vláda konečně udělá taky aspoň jeden, když už tedy vlastně pořádně nic tady neudělala. Ale je potřeba ocenit, že aspoň to nezastavili a že pokračovali v tom, co bylo za nás připraveno. Nám předali v roce 2014 800 metrů zahájené výstavby dálnic.

Zatímco my jsme stavěli a zlevňovali dopravu, tato vláda dělá pravý opak. Zdražila dálniční známku na 2 440 korun - 2 400 korun ročně a za nás to bylo 1 500, to je o 800 korun více. A ještě jim to nestačilo, ještě omezili slevy na jízdné. Za nás měli studenti, senioři a děti slevu 75 procent na vlaky a autobusy, což pomohlo milionům lidí po celé zemi, což byly samozřejmě drobné. Když se díváme na to, co se děje na Ministerstvu obrany, tak to jsou fakt velice malinké peníze. Fialova vláda slevy bez milosti seškrtala a ještě ceny jízdného dramaticky vzrostly a teďka vidíme i ve Středočeském kraji, jak tahle koalice dramaticky navyšuje jízdné. Takže v praxi to znamená, že mladí lidé a důchodce platí téměř dvojnásobek toho, co za naší vlády.

Školství. Pan Fiala stále lže o tom, jak zajistil učitelům 130 procent průměrné mzdy. Vážené učitelky, vážení učitelé, máte opravdu pocit, že berete 130 procent průměrné mzdy? Samozřejmě, že ne. Podle oficiálních dat Českého statistického úřadu měli učitelé v roce 2024 ve skutečnosti pouze 107,7 procenta průměrné mzdy. A podle nové analýzy IDEA mohou příští rok spadnout na 102 procent. Nejblíže ke slibovaným 130 procentům byli učitelé za naší vlády a my jsme to dotáhli na 128 procent. Fialova vláda si to nejdřív dala do programového prohlášení vlády pro všechny pedagogické pracovníky, pak slib osekali jen na učitele a nakonec to ani nesplnili.

A co nepedagogičtí pracovníci - uklízečky, kuchařky, školníci, kteří zajišťují každodenní chod škol?Fialova vláda je úplně hodila přes palubu. Škrtli jste slib, že nepedagogům porostou platy podle průměrné mzdy. Takže nejenže jste jim nezvýšili platy, ale jejich financování jste přehodili na obce a kraje, přestože to nemá žádnou oporu v zákoně. Školy nemají peníze na jejich mzdy, obce je nemají z čeho dát a zaměstnanci budou dělat co? Tak teďka jsem četl nějaký článek, že nějaká obec, tedy samozřejmě to musí zaplatit, ale nebude, nemůže investovat, protože samozřejmě to musí zaplatit z peněz, kde nepočítali s tím, že stát přehodí na obce a města tenhle náklad, nedává to ani logiku.

Další lež se týká investic do školství. Fialova vláda slibovala, že výdaje na školství (se) dostanou na průměr zemí OECD, tedy na úroveň 4,8 procenta HDP. V roce 2024 přitom výdaje na školství klesly na 4,3 procenta HDP, což nás vrátilo o devět let zpátky. Za naší vlády jsme se dostali na 4,7 procenta HDP a měli jsme jasný plán, jak se přiblížit k evropskému průměru. Fialova vláda tento cíl úplně opustila a směřuje k tomu, aby se Česká republika opět propadla na chvost Evropské unie. Situace na vysokých školách je tristní. V roce 2024 vysoké školy stávkovaly poprvé od listopadu 1989. Je to historický okamžik, který jasně ukazuje, jak vláda totálně selhala. Rektoři univerzit, studenti i akademici vzkázali vládě, že podfinancování vysokého školství už nelze dále tolerovat. Ale pan Fiala opakuje bezobsažné fráze o tom, jak chce univerzity v první světové stovce. Cituji. Chce platy jako v Německu a potřebuje na to osm let, aby něco změnil. A přitom měl tři a půl roku šanci, aby něco udělal. Neudělal nic. No a teďka přichází pan Stanjura, který slibuje, že i důchody budou jako v Německu. No, tak to je skutečně zajímavé.

Nás se ptají novináři, když tedy řekneme zatím předběžně na mítincích, co bychom chtěli pro lidi udělat, odkud na to vezmeme. I na to odpovídáme. Odkud? Nebudeme krást, budeme šetřit, budeme vybírat peníze, znovu Daňová Kobra bude fungovat, Finanční úřad a tak dále, investovat. Dělali jsme to, byli jsme tam. A nikdo se nezeptá našich politiků, kde vezmou pět procent na obranu. No, k tomu se ještě dostanu. Těch se neptají, ne, ale ministryně obrany to údajně podepsala. No, tak to je fakt úžasné. Ale to jsem odbočil.

Samostatnou kapitolou je pak dopad ukrajinských žáků na našich školách, což vláda také opakovaně odmítá řešit. Námi zahájenou modernizaci obsahu vzdělávání na základních školách zpozdila Fialova vláda o dva roky. A výsledek? Tristní. (S?) obsahem nesouhlasí ani odborné skupiny, které se na tvorbě podílely, ani školy, kterým nechybí jen komunikace, ale i podpora, aby se naše děti skutečně učily pro budoucnost. Tak hlavně že si to premiér Fiala odškrtl ve vládním prohlášení.

No a teďka proč my chceme hlavně, aby tahle vláda hned skončila a už nic nedělala?

A to jsem ještě na tiskové konferenci zapomněl říct o tom dalším tunelu, o tom skandálu Diag Human. Je zajímavé, že za nás žádný problém nebyl, a teďka už se objevují články, že to budete muset zaplatit, daňoví poplatníci. 17,5 miliardy. Na základě nějakého úmyslu tady podnikat. Neskutečný příběh. To je další věc, aby ta vláda tohle nedodělala a abyste to nemuseli vy všichni platit.

Takže ta obrana. Fialova vláda se chlubí, jak prý splnila alianční závazek 2 procenta HDP na obranu, což ale není pravda. Vždyť ani v rozpočtu 2025 tam nejsou ty 2 procenta. Podle posledního makro odhadu ten rozpočet by měl být někde na 168 miliardách, pokud se nemýlím. A samozřejmě ta 2 procenta neplní. Je to jenom papírová statistika. Účetní triky a narychlo předplacené miliardové zálohy na konci roku 2024.

Mimochodem z těch peněz na povodně, které byly vyčleněné, myslím 40 miliard, tak z toho si vzali, vážení spoluobčané, peníze na zaplacení záloh na ty F-třicetpětky, které možná někdy přijdou a které vůbec ani nepotřebujeme. Tak takhle to tam oni organizují.

Takže ještě jednou, vážená média. Fialova vláda na rok 2025 nemá v rozpočtu 2 procenta HDP na obranu. Nemá. Chybí jim tam 7 miliard a pokud bychom aplikovali v minulosti, jak se vyjadřovalo NATO k těm vykazovaným nákladům, tak by to mohlo být až 13,5 miliardy.

A teď údajně - nevím, jestli to pravda - paní ministryně schválila navýšení na 5 procent. Tak to snad nebude pravda. Kolik je 5 procent, když budu tedy počítat (?), nevím, 9 000, tak to je 450 miliard. To je téměř 300 miliard navíc.

Tady stále někdo vykládá o tom, že my jsme něco udělali špatně se superhrubou mzdou. Ne, my jsme snížili daně lidem. Snížili jsme daně a těch 80 nebo 85 miliard v porovnání s tím, co se děje na obraně, jsou fakt nepodstatné. Nepodstatné. A pokud někdo má pochybnosti, jak bychom to dělali, tak odkážu na to, kdy jsme tam už jednou byli.

No, ale na to se nikdo neptá, na těch 5 procent, ne? Takže to samozřejmě nemůžeme dopustit. Tím by totálně zničili sociální smír a rozložili by všechno, co se jim ještě nepovedlo.

A ta nejhorší zpráva je, že armáda dnes čelí zásadnímu problému s nedostatkem vojáků. Ano, pan náčelník generálního štábu Řehka říká, že armáda má nyní zhruba 23 600 vojáků a že pro splnění aliančních cílů by jich mělo být až 37 500. Ano? Takže nárůst o 60 procent. Za poslední tři roky kolik nabrali vojáků? 856. A kolik jich odešlo? 1 450. Četli jste tu anketu, co si vojáci udělali sami mezi sebou, jak nosí ty odrbané hadry a jak vidí, jak jejich engéš se producíruje jak manekýn v nových uniformách? A tolik generálů? A tak dále. Tak to si přečtěte, to je skutečně neuvěřitelné. No, a co je úplně... Jo, tady to mám: "Náčelník má moderní maskáče, my odrbané hadry. Vojáci zveřejnili, co je v armádě nejvíc trápí." Jo, takže oni si musí za svoje peníze koupit hadry v army shopech, se tady píše. Fakt neskutečné. Neskutečné.

No a teďka samozřejmě, proč tahle vláda chce vlastně dovládnout? Já už jsem to říkal na tiskové konferenci. No, hlavně Černochová spěchá a chce nakoupit tanky Leopard za 52 miliard, ne? A to chce podepsat do voleb. A proč zase bez výběrového řízení? Proč neoslovili i americké tanky Abrams, jak to mají Poláci? Víte proč? Protože to udělali fikaně. Ten výrobce jim daroval nějaké staré tanky, které ani neodpovídají z bezpečnosti pro naše vojáky, no, a tím pádem oni tvrdí, že vlastně už mají nějaké staré leopardy a musí nakoupit ty nové. Ano, takhle se to vlastně dělá.

No, ale co mě samozřejmě úplně dostalo, jak to tam funguje, je titulek: "Čínské batohy pro české vojáky uvázly v Rusku". Vážení spoluobčané, poslouchejte dobře. Tak čínské batohy. Tak já si myslím, že paní Pekarová nemá ráda Čínu. Kdyby to nakoupili na Tchaj-wanu, dobře. Ale já nechápu, proč v Čechách nemáme výrobce, kteří by ty batohy pro české vojáky vyrobil. A víte, jak se to kupuje? Ono se to kupuje přes slovenskou firmu, takže ty batohy koupili přes slovenskou firmu a při cestě z Číny k nám to uvázlo v Rusku. To je neskutečný příběh. To jen svědčí o tom, jak tenhle rezort funguje. A my právě proto nechceme, aby fungoval. My nechceme, aby zkrátka tohle pokračovalo. A samozřejmě, je to schůze o tom, že kam jsme se dostali. Tohle jsou všechno důvody, aby tahle vláda už nedělala vůbec nic.

No, a teďka paní Černochová se probudila. 3,5 roků tam byla třeba a nic neudělala pro ty vojáky. Teďka najednou chce navyšovat. My souhlasíme, ale proč pan premiér vlastně neřeší všechno? Hasiče, celníky, vězeňskou službu, policii a tak dále? Proč se to nesjednotí? No, protože žádného premiéra nemáme. Protože premiér je pan ministr financí a ten všechno řídí.

Takže vážení vojáci, víte, jak to dopadne? Teďka vás lákají na to, abyste jim dali hlasy. A pokud tahle vláda bude pokračovat, tak vám znovu všechno vezmou. Proboha, tak já nevím, to je úplně jasný, ne?

No, ale největší selhání samozřejmě F-35. Tak ty přijdou v roce 2035, když už technologicky budou za zenitem. Teďka jsme četli, že Saab vyvinul novou technologii, umělou inteligenci na nové stíhačky, a klidně ty gripeny jsme mohli mít. A my jsme na to upozorňovali. A to je další nekompetence této vlády. Protože ti amatéři místo toho, aby řekli Saabu - pojďte nejdřív jednat o prodloužení, no tak řekli Saabu - nezájem, my chceme F-třicetpětky. Tak kolik prodělali peněz? 5 miliard? 5 miliard prodělali. Bez soutěže. Není pravda, že to bylo v strategii, NATO vůbec nechtělo od nás F-třicetpětky. No, takže teďka vidíme Izrael - Írán, kolik tam těch F-třicetpětek zařvalo? Už čtyři. Ano, ale NATO přece není útočný pakt. My přece nechceme tady bojovat. No, já jen chci říct, že pokud NATO bylo vyplaceno, už nevím kolik, 50 miliard záloh, tak pokud se nás budete, vážení novináři, ptát na to, že kde jsou nějaké peníze, tak právě tady jsou. Tady jsou. A my nevíme, co je v tom kontraktu. Ano, ale určitě by se dal přeprodat, zkasírovat ty zálohy a ušetřit.

To je zajímavé. Když jste tedy rozeštvali všechny vztahy se Slovenskem, s Maďarskem, s Rakouskem, i Trumpa nesnášíte a i Francie je špatně, tak jste mohli říct - tak teďka můžeme oslovit například Rafale nebo Mirage. Srbsko si koupilo rafaly, dojednali to 2025 a přijdou 2028. A ty dvě F-třicetpětky přijdou kdy? A taky je potřeba se zamyslet nad charakterem války. My chceme obranné systémy. Obranné systémy.

No, takže ta AF-třicetpětka je totálně prodražená. Mě fascinuje, jak mi někteří říkají - no, ale vy jste měl tam to video v září 2021... Ano, já jsem to obdivoval. Krásné letadlo. A víte, co je na tom videu? Říkám, že to stojí 80 milionů dolarů. No, tak to je kolik? 1,8? Koupili jste to za 6,2. Takže třikrát dráž. Nejdražší.

To je strašně zajímavé. Takže absolutní nekompetence. Vůbec nemáte představu, jak je potřeba jednat. A je zajímavé, že z toho rezortu odchází jeden úředník za druhým.

No, takže já nevím, kam paní ministryně spěchá, proč potřebuje ty Leopardy rychle, rychle? Ano, já myslím, že my potřebujeme hlavně, abychom měli vojáky a hlavně aby ti vojáci, když nedejbože budou další nějaké povodně, aby měli nějakou výstroj. Vždyť to je ostuda. Zeptejte se tady hejtmana Bělici, jak tam přišli ti vojáci, jak se musel o ně postarat, jakou měli výzbroj, výstroj, všechno. Nebo ty mosty neměli, nic. Takže já vůbec nechápu, proč my potřebujeme teďka rychle, rychle ty tanky. A vůbec to není ani v rámci těch našich závazků a jsou to zastaralé, my jsme dostali ty Leopardy, zastaralé stroje 2A4, ano, tady to je napsané, a protože tady mi píšou naši experti, že je to jenom past na naše vojáky, protože ve 13 ze 14 těch tanků, co jsme dostali, chybí protipožární zařízení. Takže pokud dojde k nějakému incidentu, například požáru kabeláže v prostoru pro osádku a dojde ke zranění nebo nedejbože úmrtí, tak kdo bude za to zodpovědný? To je jako neuvěřitelné.

Takže ta neprůhlednost a spousta otazníků máme u armádních akvizic. Vy jste odmítali se s námi tady bavit, my jsme chtěli, aby to lidi slyšeli, aby slyšeli, jak paní Černochová objednala zakázky za 440 miliard. Tu polní kuchyň za 66 milionů! Já jsem teďka byl na hasičských slavnostech v Litoměřicích, tam měli podobnou kuchyň. Ale za pět nebo za kolik. Ještě méně. Nebo ty Supacaty, nebo jak se to jmenuje, to jsou ty kabriolety. Budeme asi bojovat v Africe. To jste taky koupili třikrát dráž. Ale já jen cituji, jenom titulky z novin.

Takže proto my chceme, abyste už na armádě nic nedělali, protože nezveřejňujete smlouvy, nákupy jsou bez soutěže, neodůvodněné cenové nárůsty, zapojení firem spojené s vysoce postavenými úředníky nebo expolitiky. Poslanci dnes nejsou ani informováni o akvizicích nad 50 milionů, což dříve bylo samozřejmostí. A v mnoha případech se zdá, že armádní modernizace je jen zástěrkou pro tunelování miliard peněz daňových poplatníků.

No a prosím vás, o rozpočtu na armádu se můžeme bavit. Já to umím nazpaměť. Kolik tam bylo v roce 2009 56 ODS. Vy jste vždycky škrtali a snížili jste to na 41. My jsme začínali 41 2014. Ano. A když jsme nastoupili, vlastně, když vy jste nastoupili, tak jsme dali do rozpočtu 22 navýšení další, to už bylo přes 90 miliard, a vy jste normálně škrtli první rok 2022, protože jste ještě nevěděli, netušili, že bude válka, a i ten pozměňovák Metnara jste škrtli. Takže teďka se tváříte, že armáda je pro vás důležitá. Nikdy nebyla, nikdy nebyla, aby bylo jasno.

Takže my, ano, my podporujeme naši armádu, chceme, za nás jsme nabrali 6 000 vojáků navíc. Já jsem mluvil s těmi vojáky, chodil jsem na ty posádky, zajímalo mě to. Takže výdaje ano, řešme. Ale pět procent, totální blábol, nejste schopni dát ani dvě procenta. Pokud by se odpočetly ty zálohy, těch 71 miliard, tak máte míň, než my.

Kolik byl poměr HDP v roce 2023? No, měli jste 1,37. Kolik my jsme měli 2021? 1,39. Ale tyhle poměry HDP, které roste, samozřejmě nejsou objektivní. Objektivní je absolutní nárůst. Ano, absolutní nárůst. Ale vy nejste schopni to utratit. A hlavně nejste schopni přesvědčit ty vojáky. No, když mi nabízeli na Dni bezpečí v Ostravě 30 000, tak si jako dělají srandu, ne? Kolik by měl být nástupní plat vojáka? 45 minimálně. Ne? Možná víc. A má to být srovnáno. Vnitřní bezpečnost. O tom to je a to by musel někdo všechno řídit a koordinovat.

Takže my samozřejmě podporujeme obranyschopnost, podporujeme silnou a moderní armádu, nepodporujeme to, co se děje na Ministerstvu obrany, o tom jsem už mluvil. Chaos, předražené zakázky a samozřejmě samé píár místo reálné obranyschopnosti.

Na těch mítincích samozřejmě pan premiér stále mluví o tom, jak jsou skvělí v zahraniční politice, a o Green dealu a ilegální migraci. A pan premiér, teda média, říká, jak je skvělý evropský lídr a jak teda něco prosazuje. Tak já nevím, co prosazuje? Hlavně prosazuje zájmy Bruselu a Ukrajiny. Já si nepamatuju, že by někde prosadil za našeho předsednictví něco pro Českou republiku. Například mohl změnit energickou směrnici. Mohl ji změnit tak, aby se cena neurčovala podle nejvyšší ceny elektřiny z plynu, ale podle něčeho jiného. A kde jsou ty emisní povolenky? Já jsem psal dopisy na všechny nádraží, všem lídrům, prezidentům, komisi. Bojoval jsem, chtěl jsem zastropovat emisní povolenky v září 2021 na 30 euro. A teď? Teď nás čeká co? Tak teďka se k tomu dostanu. Takže nic, nic. Ani euro nepřinesl pan premiér.

A samozřejmě to vyjednávání příštího rozpočtu bude strašně důležité a tam musí někdo sedět, kdo má odvahu, kdo se nebojí, blokovat tu Evropskou radu a bojovat za české zájmy. Ano, je to sice nepříjemné, ale je to povinnost, to je nejdůležitější místo pro Českou republiku, Evropská rada. Tam, kde sedí premiér, tam, kde se rozhoduje občas jednomyslně, a to je strašně důležité.

Pamatujte, když Piráti už se chystali, že Bartoš bude premiér a šli do Evropského parlamentu a říkali, no tak to my nemusíme, to my předáme někomu, aby o nás rozhodovaly jiné státy. Tak to my určitě nechceme. Během českého předsednictví Evropské unie měl Petr Fiala jedinečnou možnost zastavit nebo alespoň zmírnit drakonická opatření takzvaného balíčku Fit for 55. To je exekuce Green dealu. Tak už přestaňte lhát, žádný Green deal se nepodepsal, to byla deklarace o životním prostředí a Fit for 55 je ta exekuce, kterou vy jste totálně zdrbali. Mohl zabránit zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Vždyť to říkal. Mohl odmítnout normu Euro 7. Mohl bojovat proti emisním povolenkám pro domácnosti a osobní dopravu. Ale on neudělal vůbec nic. Naopak, všechna tahle ekofanatická opatření ochotně odsouhlasil. Hezky v předklonu. Přišla Ursula, velká líbačka a ten fanatik, to nejhorší, proti kterému jsme bojovali, ten zelenej levicovej promigrační magor Timmermans. Ano, ten ho pochválil.

Dobře, já se omlouvám.

No, ale je nebezpečnej a je dobře, že už tam není. A to se nemělo stát. Takže pan premiér vlastně dopustil, a teďka dobře poslouchejte, dopustil, že české domácnosti a firmy ponesou další obrovské náklady, které budou jen dál zvyšovat životní náklady a dusit naši ekonomiku.

Kvůli Fialově poklonkování Bruselu a Ursule von der Leyenové benzín a nafta podraží podle některých prognóz až o 18 korun na litr. Kvůli jím prosazeným emisním povolenkám. Mnohonásobně má zdražit zboží z Číny, bude dražší elektřina, budou dražší stavební materiály, banky mají půjčovat podle toho, kdo je jak zelený, v uvozovkách.

Vytápění plynem a pevnými palivy má být taky dražší, zato větrníky a soláry mají být všude! A proč? Proč to má být? Nám chtěli namluvit, že ve Španělsku a Portugalsku byla nějaká klimatická změna. No, nebyla, svítilo slunce, foukal vítr. No a byl blackout, normální blackout. Ani nemocnice neměly proud. To je ta zelená šílená Evropa, bohužel. Takže my zásadně tohle nechceme a tohle zdraží všechno. A my, proč teda Fialova vláda tohle odkládá? Proč neřekne, jako ostatní státy Vé čtyřky, že jsou proti?

Pane premiére, nevím, jestli jste teďka četl, a mě to strašně zaujalo, že polský, myslím Ústavní soud tohle odmítl. Polský Ústavní soud řekl, že tyhle ETS dvojky, vážení spoluobčané, to znamená, že byste měli platit více za pohonné hmoty, více za vaše nemovitosti. Že nebude tolerovat, nebude akceptovat, že žádný evropský zákon není nad rozhodnutím polského Ústavního soudu. Tohle máte udělat. Ale už nedělejte radši nic, my to uděláme, pokud nás lidi zvolí. My tohle nedovolíme, tenhle nesmysl.

O čem byl Green Deal? Osm procent emisí? A co nám říkali na začátku? Tak si pusťte ten můj projev v Glasgow v roce 2021, kdy už jsem varoval, že to bude velký problém. Co nám říkali? Všichni budou následovat. Nikdo! Po projevu Trumpa v Davosu, kde řekl: je to podvod, odcházím z klimatické dohody, tak ta Evropa měla okamžitě to udělat stejně! Stejně, jinak na to doplatíme. A pokud dneska Evropa stále mluví, že budeme mít v Evropě jenom výrobce zbraní a ostatní průmysl má smůlu, protože má drahé energie, tak to je cesta do pekel.

Takže ten Green Deal, tu ETS dvojku, my budeme proti zásadně. Budeme se soudit. My nejsme kolonie Evropské komise, nikým nevolených úředníků. Patrioti pro Evropu - teď jsme měli setkání, rok od evropských voleb, ve Francii a jasně jsme řekli, že chceme Evropu zachránit, ne ji zničit, že je to důležité pro nás. A to je zajímavé, že se přidává stále víc a víc poslanců i z řad pětikoalice, myslím v rámci ECR a EPP, protože i tam se najdou normální lidé, kteří tomu rozumí, že to, co se děje v Evropě, je cesta do pekel.

Takže proč to neřešili? Tak já znovu opakuji, že my to řešit budeme, a budeme hledat spojence. Ano, i v tom Polsku. Neměl jste rozbít V4. Byla skvělá. Stejně zbaběle jak při Green Dealu se Fiala zachoval při projednávání migračního paktu. Tento pakt v praxi znamená jediné: buď budeme povinně přijímat migranty z Afriky a Blízkého východu, nebo budeme platit ročně Bruselu miliardové pokuty. Fialova vláda tento pakt nejen neodmítla, ona ho aktivně podpořila. Premiér lidem tvrdil, že žádné kvóty nebudou, ale realita je přesně opačná. A pokud se na přerozdělování migrantů usnese většina zemí, Česko bude muset migranty přijmout. To je jasné porušení suverenity naší země, které Fiala bez odporu odsouhlasil.

O zničení Visegrádské skupiny, která byla roky efektivním štítem proti bruselským excesům, ani nemluvím. Tu pan premiér zničil proto, že kdysi ještě v roce 2018 obdivoval Orbána. Vždyť napsal údajně knížku Konzervatismus. Vždyť ho obdivoval, že Viktor je skvělý! Když se stal premiérem, tak řekl Viktorovi, no, ty jsi kámoš Babiše, s tebou se nebavím! Maďarsko, náš nepřítel, ano? Co tady jede pan premiér? Že říká, že když kdybychom my byli u vlády, tak to bude jak v Maďarsku. Kdo dává nejvíc výdajů na rodiny v Evropské unii? Maďarsko, pane premiére! Šest procent. Kdo dodává nejvíc výdajů na sport v Evropské unii? Maďarsko - 1,7 procent HDP! Vlastně všechno jste to rozmlátili a ta V4 byla silná, 65 milionů lidí a získávali jsme spojence a jednali jsme společně a mělo to i skvělé výsledky.

Takže ta strategie teďka všude tady ODS a SPOLU říká, že to je naše ohrožení. Tak to jsem ještě fakt nezažil. Já jen opakuju, že my už jsme ve vládě byli, že to není nic nového, tak přestaňte ty lidi strašit, protože i tak všichni rozumní vědí, že je to nesmysl. Takže pan Fiala rozbil tohle spojenectví a vlastně oslabil i pozici České republiky, protože v rámci V4, kdo byl nejdůležitější? Polsko přece, 40 milionů! A Polsko jede. V rámci V4, kdy jsme my tam byli, my jsme byli na tom nejlépe v parametrech. Teď Polsko jede a my, nebo vy hlavně koukáte jenom, jak to umí, a u nás, jak všechno jde v těch žebříčcích dolů.

Ale dělá to proto samozřejmě, aby se moc nemluvilo o tom, co tahle vláda předvádí. Tak jediné, za co se pan premiér Fiala a jeho vláda od začátku svého působení opravdu bili, byla Ukrajina. Zamiloval se do marketingového projektu prodražené munice, která často byla za hranicí použitelnosti, a do bezhlavého posílání další a další vojenské techniky místo toho, aby Česká republika aktivně tlačila na hledání diplomatického řešení a míru. Ne, stále válka, válka a v Německu psali, že jsme dali Ukrajině 232 miliard. Tak já nevím, jestli je to pravda, nebo jak na to přišli, protože všechno je utajené. My jsme se nikdy nedozvěděli například rozpočet vojenské rozvědky, který byl pět, a proč bylo čerpání devět minulý rok? Všechno je utajené.

A jdeme dál. Fialova vláda během svého mandátu systematicky omezuje prostor pro svobodnou veřejnou debatu. Místo toho, aby čelila kritice demokratickým způsobem, snaží se své odpůrce umlčet, zastrašit a kriminalizovat. Čím víc vláda selhává v klíčových oblastech, tím agresivněji se pokouší ovládnout informační prostor. Vrcholem bylo schválení takzvaného pendrekového zákona, nenápadně prosazeného jako přílepek k bezpečnostní legislativě. Tento zákon zavedl nový trestný čin, v uvozovkách, činnost pro cizí moc, jehož definice je tak vágní, že může být zneužit proti komukoliv, kdo veřejně vyjádří kritický názor. Podle tohoto zákona může být za ohrožení, cituju v uvozovkách, ústavního zřízení označeno prakticky cokoliv, třeba kritika vládní migrační politiky, nesouhlas se zelenou agendou Evropské unie nebo požadavek na prověření veřejných zakázek. Policie a soudy dostávají nebezpečně širokou pravomoc posuzovat, co je přípustná, v uvozovkách, kritika a co už je nepřátelská činnost. Tohle není ochrana bezpečnosti České republiky. Tohle je ochrana Fialovy vlády před občany.

Výraznou roli v této strategii sehrává vládní propagandista Foltýn, který se chlubí tím, že jeho cílem je izolovat odpůrce vlády příkopem. O svých odpůrcích mluví jako o sviních a zombících. Veřejná atmosféra se kvůli tomu nebezpečně mění. Lidé se dnes bojí říkat své názory nahlas. Jsou případy, kdy obyčejná kritika vlády na sociálních sítích skončila policejním vyšetřováním. Skutečně svobodný stát se nebojí debaty, nemá potřebu své oponenty umlčovat. Tahle vláda se bojí občanů. Bojí se svých voličů. Svobodný stát nemá potřebu vytvářet zákony, které umožňují kriminalizovat občanské postoje. Fialově vládě prostě nejde o svobodu.

A jdeme dál. Každá vláda ukazuje, co je pro ni skutečně důležité, vážení spoluobčané. A teďka se soustřeďte! Tato vláda během svého působení jasně předvedla, že na zájmy českých občanů kašle. Pro vládu byly prioritou jen dvě věci: jak si zvýšit vlastní platy a jak zkorumpovat před volbami veřejnoprávní média zvýšením koncesionářských poplatků. Je pozoruhodné, jak tyto dva návrhy Fialova vláda prosadila s maximálním nasazením. Zvýšení koncesionářských poplatků není nic jiného než další skrytá daň. Pro každou domácnost to znamená ročně téměř 3 000 korun. Nově musí poplatky platit i firmy, a to podle počtu zaměstnanců, což bude znamenat pro větší podniky statisíce korun ročně.

Ano, já jsem byl minulý týden ve sklárně, kde je kontinuální výroba, automaty, a nikdo se nedíval na Českou televizi, ani neposlouchal Český rozhlas. Je to samozřejmě nesmysl a vůbec nechápu, proč firmy po tom, co i jejich zaměstnanci to mají zaplatit, i když se na to nedívají, to mají znovu platit. Je to neskutečné! A to je samozřejmě věc, kterou, pokud nás volíte, okamžitě zrušíme, a budeme chtít, aby se tato média financovala jak v 17 členských státech Evropské unie. Ano, je jich 17. Mimochodem ve Španělsku nikdy poplatky ani nebyly a v těch ostatních je to financováno ze státního rozpočtu.

Vláda navíc do zákona přidala inflační doložku, takže poplatky se budou automaticky zvyšovat každý rok. Neuvěřitelné. Ano, ale inflaci důchodcům vzali. Přitom hospodaření České televize a Českého rozhlasu nikdy neprošlo auditem, ani Nejvyšší kontrolní úřad to nemůže kontrolovat, takže nikdo neví, jak se tam vlastně hospodaří.

Zatímco občané zápasí s Fialovou drahotou, vládní politici si zvýšili platy o tisíce až desetitisíce měsíčně. Pan premiér si přidal téměř 20 000 korun měsíčně, Jurečka 16, řadoví ministři 13 tisíc měsíčně, takže já nevím, jestli máte pocit, vážení spoluobčané, že tahle vláda si tohle zasloužila. A lhali samozřejmě. My jsme mohli zmrazit ty platy na pět let, jak jsme to navrhovali, a v minulosti jsme to také dělali, ale samozřejmě média vykládala o tom, že je to problém. Žádný problém to nebyl.

No a samozřejmě nechci tady moc řešit, jak může pan premiér stíhat nějaký vedlejšák na své univerzitě za milion korun. Nevím, jaké období nebo jeden den v týdnu má pracovat údajně někde, jako skutečně nevídané, nevídané.

Takže samozřejmě ty jejich zájmy, vážení spoluobčané, jsou stále stejné. Hlavně ty funkce a ty příjmy.

No, ohledně korupčních kauz samozřejmě, těch bylo strašně moc, ale ten bitcoinový krypto příběh za 12 miliard je sice vrcholem všeho, ale těch skandálů a zneužití bylo strašně moc.

No, můžeme začít zapomenutým milionem pana premiéra v Podnikatelské družstevní záložně. To je kampelička, kde si pan Fiala odložil na pět let milion korun se závratným zúročením 256 korun a 20 haléřů. Česká národní banka Podnikatelské družstevní záložně začátkem roku odebrala licenci, označila ji de facto za pračku špinavých peněz, z níž se podle informací z médií v hotovosti vynesly stovky milionů korun. Už několikrát jsme tuto kauzu rozebírali. Zapomenuté peníze premiéra, podezření na praní špinavých peněz, zase napojení na vlivové skupiny kolem ODS. To lze vyčíst i ze zprávy České národní banky, stejně jako ze záložny. Vyneslo se v igelitkách, vážení spoluobčané, 668 milionů korun. No a myslíte, že to někdo vyšetřoval?

No a v Podnikatelské družstevní záložně se objevují firmy a osoby spojené s ODS, lobbista a premiérův poradce Miloš Růžička, je tu propojení na korupční kauzu Motol a podsvětí. A co je ještě zajímavější, peníze ze záložny proudily do politiky. Z kampeličky šly peníze na bruselskou nadaci New DIrection, která je napojena na evropské konzervativce a reformisty, tedy frakci, kde působí ODS. Odtamtud pak část prostředků směřovala do think-tanku, Pravý břeh institutu, který nese jméno Petra Fialy.

No, umíte si představit, že by něco se stalo za nás? No, takže těžko věřit tomu, že šlo jen o náhodu. A samozřejmě pan premiér se stále ohrazuje, že my se zajímáme. No, já se zajímám o to, když já jsem jako jediný premiér tady, když mě Česká televize terorizovala a ptala se na moje příjmy, tak jsem jako jediný tady zveřejnil za 20 let mé daňové přiznání, ale na Finanční úřad, vážený ne tohle, kdy sem někdo přijde teďka v listopadu tohoto roku jako nový poslanec, ale on uvede už svůj majetek. Žádná historie tam není. A já jsem ukázal všechno. No, tak já jsem si myslel, že pan premiér, když je takový slušný a transparentní, to mohl taky ukázat.

No, ale samozřejmě novináři se o to nezajímají, jaké má majetky pan premiér, ale samozřejmě v první řadě zkoušejí mě. Včera se mě jeden novinář ptal na moji maminku, která už je bohužel po smrti. A mě zkoušel z takovýhle věcí. Fakt neuvěřitelné.

No, takže kauza Fialovy kampeličky nám ukázala, jak úzce je politika propojená s podezřelými finančními transakcemi a netransparentním tokem peněz.

Pak tady máme další případ, který toto schéma jen potvrzuje, a to je kauza Dozimetr, korupční skandál, který ukazuje, že hnutí STAN se chovalo jako zločinecká organizace, zaměřená na systematické tunelování veřejných prostředků. Desítky milionů vypraných přes směnárny a offshore a už pět mrtvých. No a pan Rakušan byl klíčovou postavou v celé kauze, i když tvrdí opak. Byl místopředsedou STAN v době, kdy obžalovaní získávali vliv v hnutí, měl informace o možném korupčním jednání a nic s tím neudělal. V tomto případě nešlo jen o to, že politici brali úplatky a ovlivňovali veřejné zakázky. Podstata Dozimetru spočívá v tom, že šlo o propracovaný systém, jehož cílem nebylo jen obohatit jednotlivce, ale financovat celé politické hnutí. Jinými slovy, STAN si z korupce udělal hlavní zdroj svého financování. Část peněz získaných z manipulace zakázek podle policejních protokolů směřovala do černých fondů, které byly následně využívány pro politické kampaně. A to je zásadní zjištění. STAN si doslova platil svůj politický vliv z peněz, které byly ukradeny daňovým poplatníkům.

Po volbách v roce 2021 například na účet hnutí dorazily 3 miliony korun v drobných částkách z firem na Kypru a Lucembursku.

Hnutí STAN také přijalo peníze od podnikatelů spojených s rodinou pana Redla a další podezřelé částky přicházely od firem s neprůhlednou vlastnickou strukturou.

Proto se STAN zuby nehty drží této vlády. Dnes údajně mají někteří poslanci jako opustit sál, ale já myslím, že není potřeba dělat takové divadlo. My víme, jak to všechno dopadne.

A vy vlastně jste jedna parta a stejně jak Piráti, kteří samozřejmě všechno zpackali, na co sáhli, od digitalizace po dopravu v Praze. A mě strašně fascinuje, jak Piráti teďka se tváří, že vlastně s tím nemají nic společného. No, a na nás útočí ohledně korupce. Takže, vážení Piráti, nevím, kdo řídí schůzi, paní pirátka tu není, tak já vám přečtu, co je to korupce, z Wikipedie: Korupce, latinsky corumpere. Korumpovat, kazit, ničit, poškozovat, oslabit, znetvořit, nalomit, podplatit. Zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu. To je korupce, prosím vás.

Takže já se jenom ptám a já tady nebudu číst všechny ty vaše akce, které jste tady měli, a já nechápu vůbec, proč tady vystupujete. Víte, co je projevem korupce, paní místopředsedkyně Sněmovny Richterová? No to, že jste ta místopředsedkyně, vždyť vy tady sedíte, berete 250 tisíc nebo nevím, kolik měsíčně, máte auto, máte všechno. Proč tam sedíte s tím organizovaným zločinem? Proč jste neodešla? To je korupce. Tak přestaňte o tom mluvit.

Já jsem založil hnutí proti korupci a my, pokud se něco vyskytne, tak jsem nekompromisní, jo? Takže aby bylo jasno, přestaňte si vymýšlet, nebudu tady mluvit o tom, co všechno, jaké kauzy tady vy máte, jo? Takže to, že jste dneska ráno v půl šesté malovali něco na chodník před centrálou hnutí, a to vaše divadlo, co vy chcete čistit? Vždyť vám vždy šlo o ta koryta. I ta koryta jsou korupce, ne?

A koho jste si teďka znovu dosadili na Ministerstvo pro místní rozvoj, tu ředitelku toho odboru? Vždyť to je od vás, vždyť jste s nimi, byli jste tam tři a půl roku a s nimi tam budete. Jo? Tak přestaňte hrát divadlo a hlavně nás vynechte z toho. Jo? Protože kdybych tady četl všechny ty vaše kauzy, tak tady strávíme ještě několik hodin. A už jsme viděli, co jste předvedli ve vládě, jo? Paralýza stavebního řízení, všude škody, no, a doprava v Praze, tak to jako je taky jako peklo. No, takže abych se vrátil. Takže se netvařte, že jste nějaká opozice. Nejste opozice, vy jste jejich součástí, vy jste společně vyhráli volby antibabišem, a to jedete dál. A, vážení spoluobčané, po volbách znovu se spojí proti nenáviděnému Babišovi. Tak to je.

Takže co má společného kampelička a dozimetr? No, jasný vzorec, neprůhledné finanční operace, napojení na politické strany, manipulace veřejných zakázek a obohacování politiků. Dozimetr ukazuje, jak si STAN zajistil financování ze špinavých peněz, zatímco Fialova kampelička fungovala jako nástroj pro praní peněz napojený na ODS.

Celý fialův kabinet je prostě promořen klientelismem, trafikami, vyváděním veřejných peněz do kapes spřátelených firem a osob. Třeba zbytečné mediální kampaně. Na tento volební rok si vláda vymyslela informační kampaň na propagaci svobody, demokracie a spojeneckých vazeb za 34,3 milionu korun. Smlouvu uzavřel Úřad vlády se společností spojenou se synem exposlance ODS vidíma. Loni a v roce 2023 také informovali zase za desítky milionů korun. Proto oni tam chtějí zůstat, aby mohli dělat kampaň, ale ne za peníze, které oficiálně strany mají, ale za peníze, které mají pod palcem ve vládě. No, a nebudeme se tady bavit o tom, jak to bylo s dalšími korupčními záležitostmi, jo? Já chápu, že dneska to budeme zase slyšet, dobře víte, co asi - kupčení s byty v Brně, hejtman Libereckého kraje. No a tradiční strany tvořící pětikoalici mají klientelismus a rozkrádání státu - to je DNA. Vždyť ta jejich historie plná skandálů, černé konto ODS ve Švýcarsku, gripeny, OKD, IPB, ROP severozápad, Union bank a lehké topné oleje Telecom, Harvardské fondy, Toskánska aféra, Opencard, ProMoPro, H-system a tak dále.

Takže, abych už nezdržoval, na závěr, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavně vážení spoluobčané, dnes tady a teď nastal čas, čas pravdy a čas rozhodnutí. Čas, kdy každý z vás, tady, každý poslanec a každá poslankyně vládní koalice musí předstoupit před občany naší země a ukázat, za koho skutečně bojují, jestli za české občany, české rodiny, české seniory, české firmy, české zájmy, nebo za tuto zprofanovanou, neschopnou, arogantní a nekompetentní vládu.

Takže, dámy a pánové, vládní koalice, potom se postavte při hlasování a řekněte našim občanům přímo: Ano, podporuji vládu, která přes Ministerstvo spravedlnosti prala špinavé peníze z drog, zbraní a dětské pornografie. Ano, podporuji vládu, která kryje organizovaný zločin. Ano, podporuji vládu, která lhala lidem před volbami a neplnila své sliby. Ano, podporuji vládu, která zvýšila daně nejvíc v dějinách. Ano, podporuji vládu, která rekordně zadlužila naši zemi. Ano, podporují vládu, která vyšponovala ceny zboží a služeb o třetinu. Ano, podporuji vládu, která likviduje český průmysl, české firmy a české živnostníky. Ano, podporuji vládu, která okradla důchodce a zvýšila věk odchodu do důchodu. Ano, podporuji vládu, která mladým lidem znemožnila dosáhnout na vlastní bydlení. Ano, podporuji vládu, která hlasovala pro migrační pakt, pro zákaz spalovacích motorů a emisní povolenky pro občany. Ano, podporuji vládu, která omezuje svobodu slova. Ano, podporuji nejhorší vládu a nejhoršího premiéra za 32 let existence České republiky.

Řekněte to lidem, když tady budete hlasovat. Doufám, že se všichni budou dívat. A jen se hrdě přihlaste k této vládě, která za skoro čtyři roky v úřadě nedokázala vůbec nic, jenom lidem brala, jen moralizovala, jen strašila a jen lhala. Tato vláda má nulové výsledky 0 za čtyři roky nemají jediný úspěch, kterým by se mohli pochlubit. Nemá nic, čím by vám mohla nabídnout nějakou naději. Proto jim nezbylo nic jiného než strašit. Straší válkou, straší taháním na východ, straší Orbánem a Ficem, straší bezpečnosti, straší koncem demokracie a hlavně straší Babišem a straší tím, že když padne Fiala, nastane konec světa.

Ne, vážení spoluobčané, nenastane žádný konec světa, nastane jen konec této neschopné vlády, a to by bylo dobře, to by bylo potřeba. Protože pokud tato vláda neskončí, bude dál zneužívat svou moc, bude dál rozhazovat peníze daňových poplatníků, bude dál zadlužovat naše děti a vnuky, bude dál likvidovat české podniky a české rodiny, bude dál kšeftovat a politikařit, bude dál strašit a lhát, bude dál chránit sama sebe místo toho, aby chránila, vás, bude dál poklonkovat Bruselu a Kyjevu, místo toho, aby bojovala za Českou republiku a i občany. Tato vláda musí skončit ne kvůli nám, ale kvůli naší zemi, kvůli tomu, aby se lidé zase mohli mít líp a aby měli lepší život.

Děkuju za pozornost.