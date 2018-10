Jaroslav Kubera do čela Senátu? Senátor řekl v ČT jasné slovo

Občanská demokratická strana získala o víkendu nejvíce senátorských míst a dost možná bude mít největší senátorský klub, a tudíž právo navrhovat předsedu horní parlamentní komory. Vyjít to ale nemusí. Již počtvrté se senátorem stal Jaroslav Kubera (ODS), jehož by si prezident Miloš Zeman přál za šéfa Senátu a který v pondělním pořadu Interview zopakoval stanovisko kompletního vedení ODS, že v případě, že se stane STAN, lidovci či kdokoli jiný nejsilnějším, podpoří bezpodmínečně právě jejich nominanta.

Hned v úvodu se moderátor Daniel Takáč zeptal Kubery, zda si již obchází kancelář předsedy Senátu. „Vůbec ne, situace je letos velmi složitá,“ řekl s tím, že pokud bude platit to, co platilo v dobách, kdy byla oranžová tsunami, nebo ODS měla ústavní většinu a úředníci spočítali výsledky voleb, tak podle toho se spočítá síla jednotlivých klubů. Na tom základě se pak budou obsazovat jak vedoucí do jednotlivých postů, tak do jednotlivých výborů, podvýborů a komisí.

Pokud by se však dělo jinak, Kubera upozornil, že funkční období předsedy Senátu je dvouleté, což je nejkratší období v našem politickém systému. Pokud by prý někdo začal zmíněné zásady porušovat a zákulisně vyjednávat, tak se mu to nepochybně pak vrátí. „Probíhá honba za novými senátory, ve kterém klubu kdo bude, ale za ODS mohu říci, že pokud bude některý klub mít nejvíce členů, tak ODS bezpodmínečně podpoří jeho nominanta,“ avizoval Kubera.

Následně poznamenal, že se už nyní objevují senátoři, kteří začínají kádrovat, i když ještě ani nesložili senátorský slib. „Říkají: Ano, my vás podpoříme, ale bude to ten, nebo ten, nebo hlavně nebude to ten,“ sdělil Kubera, který je přesvědčen o tom, že pokud se začne postupovat takto, ti další řeknou: No dobře, tak výbor máte, ale předsedou nebudete. „To bychom se pak dostali rozhodně někam, kde bychom být nechtěli,“ zdůraznil.

Zatím podle Kubery nikdo neříká: „Kubera to nebude.“ Na to však Takáč poznamenal, že taková vyjádření již zaznamenal například od Petra Šilara, šéfa senátorského klubu KDU-ČSL. „To je zajímavé, se Šilarem jsem před chvílí mluvil v Senátu a řekl, že pokud bude klub ODS nejsilnější, nepochybně podpoří i jejího nominanta,“ odpověděl s tím, že jedna věc jsou mediální vyjádření a druhá vyjednávání v Senátu.

„Bude to ještě dlouhé období. Kluby se ještě ani neustanovily a schůze bude někdy v polovině listopadu,“ řekl a doplnil, že až se Senát usadí, uvidí se, kdo bude ve kterém klubu. A teprve pak se ukáže, který klub je nejsilnější.

Daleko větší radost ze svého vítězství v senátních volbách má prý Kubera z toho, že ve volbách dopadla ODS velmi dobře. Dal za pravdu předsedovi ODS Petru Fialovi v tom, že voliči v ODS vidí alternativu vůči ANO. „To signalizuje, že trajektorie je správně nastavená. U ANO je to tak, že u něj nevíte. Já mám rád jasnou a srozumitelnou řeč,“ řekl.

Na to, že ANO tvrdí, že je stranou pro všechny, připomněl přísloví, že „není na světě člověk ten, aby zavděčil se lidem všem“. „Pozorujeme, jak voliči od ANO pomalu přecházejí k nám,“ řekl Kubera a vyjádřil lítost nad tím, že ho volby připravily o náměstkyni ze sociální demokracie. „Je mi to líto, byla velice šikovná a nedostala se do zastupitelstva v Teplicích. To díky celostátní politice ze strany ČSSD,“ dodal na závěr posmutněle.

