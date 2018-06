Je rozhodnuto! Komunisté budou tolerovat Babišovu vládu. Takto hlasovali

Podle informací serveru ParlamentníListy.cz si v sobotu okolo poledne komunisté odhlasovali, že budou tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD. Premiér Andrej Babiš si tak může oddechnout. Jeho menšinovou vládu by mělo podpořit 108 poslanců, tedy většina. Byť třeba jen tím, že někteří zákonodárci odejdou ze sálu a tím vznik vlády fakticky umožní.

Pro toleranci vládě hlasovalo 54 představitelů širšího vedení strany a 23 proti. Europoslankyně Kateřina Konečná se podle všeho zdržela.

Na jednání však zaznělo také varování Jaromíra Petelíka, že Andrej Babiš si nakonec udělá to, co se mu nejvíc hodí do krámu, na což mohou komunisté jednou hodně doplatit.

Na následné tiskové konferenci předseda strany Vojtěch Filip oznámil veřejnosti, že Babišova vláda po takřka tři čtvrtě roce od voleb má poprvé reálnou šanci získat důvěru. Jeho slova zaznamenaly kamery České televize. „Poslanecký klub KSČM při projednání návrhu vyjádření důvěry vládě bude postupovat aktivně,“ oznámil Filip. „Víte, že pokud komunisté na něco dají slovo, tak platí,“ doplnil šéf strany.

Zásadní podmínkou komunistů je, aby bylo schváleno jejich sedm vládních požadavků a aby žádný z nich neskončil pod stolem. Dál už se musí doladit jen pár drobností, aby se zajistilo, že návrhy komunistů opravdu budou projednány.

