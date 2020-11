Je to možný?! Geislerová v šoku. A Zemanův člověk jí ještě přitíží

Jak od Havla nebo od Kafky. Deník N zveřejnil, jak probíhala konverzace s úředníkem Hradu, když se snažili zjistit prezidentův program. Redaktorka se s Vítem Novákem, mluvčím Kanceláře prezidenta republiky krátce řečeno nedomluvila. Ten jí jen oznámil, že na její otázky nebude odpovídat, protože mu to nepřísluší, a celkově nebyl moc nápomocný. Za to už schytal kritiku např. od Ani Geislerové nebo od novináře Jana Moláčka.

reklama

Deník N se snažil získat odpovědi na dotaz, jaký byl pondělní program prezidenta republiky – a proč se Miloš Zeman nemohl setkat s tehdy ještě kandidátem na ministra zdravotnictví Janem Blatným. A také údajně embargovaný seznam vyznamenaných. Z tohoto důvodu hovořila jedna z redaktorek s Vítem Novákem, zaměstnancem tiskového odboru, který spadá pod Jiřího Ovčáčka. Anketa Věříte novému ministru Blatnému víc než Prymulovi? Věřím víc Blatnému 6% Věřil(a) jsem víc Prymulovi 61% Věřím oběma 6% Nevěřím ani jednomu 27% hlasovalo: 5283 lidí

Z přepisu rozhovoru, který vedla redaktorka Deníku N (jenž jej následně zveřejnil), se ukazuje, že se Novák s redaktorkou mírně řečeno nepohodl. Když se ptala na otázky, které zaslala, tak Novák odpověděl: „Až vám nějakou odpověď budu chtít zaslat, tak vám ji určitě zašlu.“ Doplnil, že stejně asi odpovídat nebude a odkázal redaktorku na ředitele odboru Ovčáčka, protože tyto dotazy řeší prý on.

Na to mu redaktorka řekla, že Ovčáček je v kopii, a Novák položil otázku, proč tedy volá jemu. „Protože pracujete v tiskovém odboru Kanceláře prezidenta republiky,“ zněla odpověď, ale Novák trval na tom, že nemá na starosti dotazy ohledně prezidenta republiky ani ohledně seznamu vyznamenaných. Tedy že na ně odpovídat nebude.

Redaktorka se ptala, co tedy na starosti má, načež se dozvěděla, že Novák má na starosti komunikaci témat spojených s Kanceláří prezidenta republiky. „A toto se netýká toho, to se týká prezidenta republiky. Tak děkuji za ten dotaz, a bude-li na to nějaká odpověď, tak si myslím, že ji určitě od nás obdržíte. Ode mne asi ne,“ sdělil jí. Potvrdil jen, že dotazy obdrželi, ale vyjádřil pochybnost, že se jimi někdo zabývá.

Následovala roztržka o tom, zda Deník N vydává o Hradu tzv. dezinformační zprávy. Také se Novák trefoval do dotazů, které Deník N zaslal: „Pondělní program pana prezidenta. Kde se prezident nachází. To snad ani nejsou novinářské dotazy, kde se prezident nachází. To je dotaz novinářský nebo to je nějaká legrace? Nebo já nevím.“

Na to redaktorka reagovala, že náplní jeho práce není dotazy hodnotit, ale Novák se bránil, že zase její prací není hodnotit jeho práci. Zopakoval, že odpovídat nebude, a zda odpoví někdo jiný slibovat nechtěl. Dodal, že se redaktorka může zeptat jeho kolegů. „Já je přímo obtěžovat nebudu a nebudu se jich ani na to ptát. Já to považuju za jako úplně redundantní záležitost,“ sdělil redaktorce. Následně redaktorka zřejmě seznala, že z Nováka více nedostane a rozloučila se.

Fotogalerie: - Pražský hrad otevřen

Jeho práci ovšem zhodnotila herečka Aňa Geislerová. „To asi psal Havel... nebo Kafka. Nebo ta novinářka komunikuje s tím oslíkem ze Shreka,“ hodnotila absurdnost rozhovoru mezi redaktorkou a Vítem Novákem. „Je tohle vůbec možný? Ovčáčku, ty máš fakt dream team...“ hodnotila personální obsazení hradních funkcí.

A také redaktor Jan Moláček: „Slyšel jsem to už 2x ve zvukové verzi, ale furt nemůžu uvěřit, že jsou tohle reálný, skutečný, nevybájený odpovědi zaměstnance zodpovědného za komunikaci nejvyššího úřadu civilizované a kulturní evropské země v roce 2020.“

Slyšel jsem to už 2x ve zvukové verzi, ale furt nemůžu uvěřit, že jsou tohle reálný, skutečný, nevybájený odpovědi zaměstnance zodpovědného za komunikaci nejvyššího úřadu civilizované a kulturní evropské země v roce 2020.https://t.co/mjqEpEPi3y — Jan Moláček ???????? (@janmolacek) October 29, 2020

Novák v poslední době proslul tím, že se stejně jako Jiří Ovčáček vymezil proti prohlášení moderátora ČT Jakuba Železného, které označil za neurvalé. „Nositelé státních vyznamenání České republiky jsou lidé mnohdy o jednu či dvě generace starší než pan Železný, lidé, kteří této zemi něco odevzdali a mnoho toho dokázali. Rozhodně víc, než nechat se za peníze koncesionářů vyživovat netransparentně fungujícím molochem, který jako jedna z posledních veřejných institucí v téhle zemi nerespektuje ani zveřejňování smluv a platů,“ prohlásil Novák. Urážení lidí jako je Jaromír Nohavica, Ondřej Hejma, Ladislava Štaidla nebo zesnulého Jana Skopečka označil za ohavné.

Železný dle Nováka porušil hned několik interních pravidel ČT a mluvčí Kanceláře prezidenta republiky dodal, že při přípravě natáčení hradních akcí komunikoval asi se třemi štáby ČT. „Dohromady s asi 14 lidmi, od techniků po řadové redaktory. Všichni se chovali velmi profesionálně, spolupráce probíhala skvěle a díky těmto lidem mohli diváci ČT sledovat velmi zdařilý přenos z I. nádvoří během slavnostního střídání stráží. Ukazuje se na tom jedna věc. Česká televize je v jádru kvalitní médium s šikovnými lidmi. Nechávají si ale zcela zbytečně kazit jméno několika trapnými postavami, z nichž jednou z nich je právě pan Železný,“ uvedl. Tato slova pak byla mluvčímu vyčtena radním ČT Šarapatkou.

Psali jsme: Peklo na ARO: S covidem víc mrtvých než zachráněných. Pacient je OK a najednou... Lidé s rýmou? Toto nám dělají Profesor Flegr: Česká pomůcka, která by řešila covid. Ale kmotři ji nechtějí Šéf Bulovky: Polovina kapacity volná. Ale ke covidu chci říct toto Covid? Pro mladé lehčí než chřipka, napsal profesor. Nadávali mu. Ale on jede dál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.