Je tu další průzkum z Německa. Pro Merkelovou a spol. nic moc optimistického

Německou veřejnost v posledních týdnech zaměstnávaly spory mezi kancléřkou Angelou Merkelovou a předsedou CSU Horstem Seehoferem, který zastává v její vládě post ministra vnitra. Zabránit z pohledu vládnoucí koalice nejhoršímu, tedy pádu vlády, se sice po složitých vyjednáváních podařilo, ale Merkelová, Seehofer a spol. za to zaplatili svoji daň. Strany, v jejichž čele oba stojí, dále ztrácejí své preference.

Ačkoli samotný Seehofer hovořil stran svých postojů v oblasti migraci jako o snaze obnovit důvěru občanů, zatím se nezdá, že by dosáhl svého. Podle průzkumu institutu Forsa pro RTL ztratily CDU a CSU další procento a aktuálně by získaly sotva třicet procent. Vygradování sporu o migraci příliš nesvědčí samotné CSU ani ve spolkové zemi Bavorsko, které dlouhá léta vládne. Podle zmíněného průzkumu však má CSU jen 38 %, což je daleko od získání potřebné většiny.

Jak komentuje magazín Focus, jednoznačným vítězem díky problémům ve vládní koalici je opoziční Alternativa pro Německo (AfD). Euroskeptické a protiimigrační straně se podařilo loni na podzim získat při volbách do Bundestagu téměř třináct procent a nyní by ji volilo ještě o další tři procenta více voličů. Ziskem šestnácti procent by se tak AfD dostala jen o jedno jediné procento za vládní socialisty z SPD.

Pokud by se konaly předčasné volby, mohla by tak Alternativa pro Německo atakovat i třetí pozici, ze které by mohla odsunout tápající SPD. Z vládního chaosu však těží i další opoziční strany. V prvé řadě to platí o Zelených, kteří by získali dle průzkumu institutu Forsa celých třináct procent. Za nimi potom s odstupem tří procent následuje FDP a Levice s devíti procenty. Německého ministra vnitra nepotěší ani další část zmiňovaného průzkumu.

V té se bavorští voliči vyjadřovali k jádru Seehoferova sporu s kancléřkou Merkelovou. Až šedesát procent respondentů je toho názoru, že téma přistěhovalectví nebylo tak naléhavé, aby se k vůli němu pustil Seehofer do tak vyhroceného sporu s Merkelovou. A co je pro šéfa CSU ještě více alarmující, celých 59 % z 2 500 účastníků průzkumu z Bavorska by považovalo za v pořádku, kdyby Seeehofer skutečně rezignoval, jak ostatně sám navrhoval.

Psali jsme: Richard Seemann: Mnoho povyku pro nic aneb Německá vládní krize Němci se čím dál více staví proti Merkelové. Teď už by ani „velká koalice“ neměla většinu Roste vám kriminalita, udeřil Trump na Merkelovou a mainstreamová média ho začala fackovat statistickými daty. Jenže pravda je zcela jiná, odhaluje novinář z Německa Máme se po ohlášeních z Německa a Rakouska připravit na ilegální migranty? Do věci promluvil generál Šándor



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro