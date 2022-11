Jede to dál. Do fotbalové „kauzy“ ČT vstoupila Witowská

reklama

„Utkání se mi líbilo. Já jsem koukala až na druhou půlku, ale přišlo mi to jako docela dobrý fotbal. Už tam byly asi i lepší, ale špatný fotbal to nebyl,“ zhodnotila divačka, že nešlo o úplně špatný zápas.

Čapek s jejím hodnocením evidentně souhlasil, pro příznivkyni fotbalu však utrousil pochvalu, která mnohé aktivisty nadzvedla ze židle. „No, to… na ženu velmi kvalitní hodnocení, musím vás pochválit,“ zaznělo od něj a pokračoval v dotazech na šestnáctiletou sportovní divačku směrem k jejímu favorizovanému družstvu.

Po tomto jeho „pochválení“ divačky se na sociálních sítích spustila vlna kritiky, která dost přebila ostatní dění ve sportovním světě i samotný výstup ze šampionátu, o němž veřejnoprávní televize před týdnem psala, že půjde o „fotbalový vrchol v České televizi“.



Kolem mistrovství světa v Kataru tak náhle české sociální sítě přestaly řešit jiné kontroverze spojené například s tamními právy homosexuálů či právy žen a bývalá moderátorka České televize Linda Bartošová přišla s rázným zhodnocením situace v naší zemi.



„Česko, země příběhů o nekonečném šovinismu a paternalismu,“ má jasno moderátorka.

Česko, země příběhů o nekonečném šovinismu a paternalismu. https://t.co/LiXSTBfV0k — Linda Bartošová (@lindabartos) November 24, 2022

Šéfkomentátor sportovní redakce České televize se následně za svého kolegu jal omlouvat. „Špatná věta, omlouváme se,“ uveřejnil.

Špatná věta. Omlouváme se. — Robert Záruba (@robertzaruba) November 24, 2022

Zároveň se však ohradil proti urážkám směrem k Čapkovi s tím, že je „zkušený a dobrý televizní žurnalista“.

„Nebylo to míněno zle, tento typ komplimentu prostě má nevhodný podtext. Stát by se to nemělo ani v jiném, byť regionálním médiu. Ale v živém vysílání už padlo leccos,“ vysvětlil také jedné z rozhořčených divaček.

Dobrý den. To mě mrzí. Omluvu jsem napsal krátkou, ale upřímnou. Tak to pro Vás trochu rozvedu: Nebylo to míněno zle, tento typ komplimentu prostě má nevhodný podtext. Stát by se to nemělo ani v jiném byť regionálním médiu. Ale v živém vysílání už padlo leccos. — Robert Záruba (@robertzaruba) November 25, 2022

Do ČT se však stačil strefit i novinář Tomáš Jirsa a během skandálu připomenul volání po zvedání koncesionářských poplatků slovy: „Na Čapouna dobrý. Koncesionářské poplatky nezvedat!“

Na Čapouna dobrý. Koncesionářské poplatky nezvedat! — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) November 24, 2022

Komentátor Petr Honzejk pak nastínil, jak by Čapkova „pochvala“ k divačce vypadala na mistrovství světa v ženském fotbale. „Dovolá se Čapek do studia MS ve fotbale žen, kde sedí čtyři ženy. A komentátorka povídá:…“ nastínil.

Dovolá se Čapek do studia MS ve fotbale žen, kde sedí čtyři ženy. A komentátorka povídá: — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) November 25, 2022

Proti názoru Bartošové o Česku coby „zemi příběhů o nekonečném šovinismu“ a výpadům směrem k Čapkovi se však postavila jiná z exmoderátorek ČT.

„Jak jsem měla možnost osobně poznat komentátora Pavla Čapka, tak slova ‚na ženu dobrý názor‘ nemyslel zle, ale spíš jako uznání pro divačku, která měla dobrý komentář k většinově mužskému sportu. Dělat z něj šovinistu podle mě není fér. Píšu to s vědomím, že dostanu bídu,“ postavila se za Čapka Světlana Witowská.

Jak jsem měla možnost osobně poznat komentátora Pavla Čapka, tak slova "na ženu dobrý názor" nemyslel zle, ale spíš jako uznání pro divačku, která měla dobrý komentář k většinově mužskému sportu. Dělat z něj šovinistu podle mě není fér. Píšu to s vědomím, že dostanu bídu??. — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) November 27, 2022

„No, on ten komentář stál dost za prd. A tím pádem říct ‚na ženskou dobrý‘ fakt není pochvala, ale spíš to, co pojmenovala Linda Bartošová. Jakkoli to bylo od pana Čapka spíš podvědomé než záměrné,“ stál si však za svým Honzejk.

To donutilo vložit se do diskuse i diplomata a partnera Witowské Petra Koláře. „Asi jsem opravdu z jiné planety. Když jsem měl malé děti a kamarádky mě chválily, že na chlapa se o ně umím postarat fakt dobře, a dokonce i přebaluju, tak mi to lichotilo. Bral jsem to jako pochvalu,“ odvětil novináři Kolář.

Asi jsem opravdu z jiné planety. Když jsem měl malé děti a kamarádky mě chválily, že na chlapa se o ně umím postarat fakt dobře a dokonce i přebaluju, tak mi to lichotilo. Bral jsem to jako pochvalu. — Petr Kolář???????????? (@PetrKol15555896) November 27, 2022

A twitterový komentátor Marek Vondrák se namísto do Čapka pustil napřímo do moderátorky Bartošové. „Jestli je fakt někdo tupá feministická slepice, tak je to Pinda Bartošová,“ ohodnotil se slovy, že si Bartošová „zjevně řeší nějaké svoje komplexy“.

„Vzpomínám si na pochvalu při ‚bodování‘ na škole v přírodě – ‚na kluky tu máte VZORNÝ POŘÁDEK‘ – měl bych učitelky obvinit z šovinismu?“ tázal se následně po vzoru Lindy Bartošové.

Jestli je fakt někdo tupá feministická slepice, tak je to Pinda Bartošová...



Zjevně si řeší nějaké svoje komplexy...



Vzpomínám si na pochvalu při "bodování" na škole v přírodě - "na kluky tu máte VZORNÝ POŘÁDEK" - měl bych učitelky obvinit z šovinismu??https://t.co/ENFXDx1vZ9 — Marek Vondrák ?? ???? Fuck off Putler!!! (@MarekVondrak) November 26, 2022

