Jednat. Okamžitě! Trump šlápnul do pedálů a EU má zpoždění, udeřil senátor Hraba

Donald Trump je u moci necelé tři měsíce. Zvolil cestu nekompromisní politiky. Na domácí scéně přistoupil k radikálním škrtům ve federálních úřadech kvůli údajnému plýtvání a podařilo se mu snížit příliv migrantů do USA. Po třech letech mlčení začal Bílý dům jednat s Kremlem ohledně míru na Ukrajině. Na evropské lince Trump tlačí kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Naposledy způsobil nervozitu na akciových trzích i svou celní politikou. Oznámená cla ale nakonec odložil o 90 dnů. Výjimkou zůstává Čína. V jejím případě Washington navýšil tarify na 145 procent.

„Tři měsíce s Trumpem splnily vaše očekávání?“ otevřela pořad Události, komentáře ČT otázkou moderátorka Barbora Kroužková.

„Donald Trump je předvídatelně nepředvídatelný, takže v tomhle směru moje očekávání určitě splnil. Šlápnul do pedálů, jak je u něj zvykem. V politice se toho za tři měsíce moc stihnout nedá, ale rozpohyboval kola ve všech směrech, jak té vnější, tak vnitřní politiky. Takže v tomhle směru splnil očekávání,“ odpověděl Zdeněk Hraba (bezp. za ODS), člen ústavně-právního výboru Senátu.

Budou cla nakonec zavedena?

Dopady Trumpovy politiky na Českou republiku jsme podle jeho slov zatím neviděli. „To je všechno hra nějakých strategií, nějaké taktiky. Donald Trump používá velmi silná slova. Nevěřím tomu, že ta cla budou nakonec zavedena. Je to vyjednávací pozice. Desítky států, jak tvrdí Donald Trump, začaly okamžitě jednat. Začala jednat i Evropská unie. Rozjela se jednání, to přesně bylo tím cílem – rozpohybovat kola jednání a začít jednat o tom, že je třeba změnit nastavení určitých obchodních vztahů,“ domnívá se Hraba.

Ideální by byla bezcelní zóna

Ondřej Lochman (STAN), člen senátorského klubu Starostové a nezávislí, uvedl, že téměř dva roky žil ve Spojených státech, a proto si dokáže představit, že když Trump říká, že Amerika bude první a všichni se ho budou bát, může se to části populace líbit. Senátor ale zdůraznil, že cla jsou v podstatě daně a jejich zavedení znamená zdražení produktů pro americké občany.

Podle senátora Hraby by EU měla s Trumpem jednat. Případné zdanění společností Meta a Google považuje za správnou cestu, bez ohledu na to, jestli je prezidentem Trump, nebo není. „Donald Trump samozřejmě jedná ve prospěch americké ekonomiky tak, aby v tom delším horizontu to mělo pro americkou ekonomiku – pro střední třídu – kladný dopad,“ zdůraznil Hraba.

Evropská unie by podle něj měla být sebevědomá. „Bohužel je málo akceschopná. Ideální by byla nějaká varianta nulových cel mezi USA a EU tak, aby Evropská unie posilovala ekonomicky a byla přirozeným partnerem tak, jak vždycky byla. Spojené státy se nutně musí soustředit na ekonomický boj s Čínou, to je pro ně soupeř číslo jedna,“ vysvětlil senátor Hraba.

Bezcelní zónu by měla vyjednat Evropská unie. „Pan komisař Šefčovič musí začít okamžitě jednat. Nelíbilo se mi, že začal až s výrazným zpožděním jednat o zájmech Evropy,“ zdůraznil Hraba.

Hledejme nové příležitosti

S tím, že by byla Evropská unie slabá, nesouhlasí Adéla Šípová (bezp. za Piráty), místopředsedkyně senátorského klubu SEN 21 a Piráti. „Myslím si, že to tak není. Evropská unie musí postupovat prostřednictvím Evropské komise jednotně, jako celek. V klidu, bez hysterických reakcí. Zároveň sebevědomě, bez potřeby eskalovat, protože eskalace v těchto situacích nejsou vhodné,“ domnívá se senátorka.

Současná situace je podle ní výzvou k tomu, abychom se dívali i na to, jakým způsobem pomoci i našim firmám uvnitř Evropské unie, aby přežily případnou nejistotu, a zároveň hledat v jiných zemích nové příležitosti pro naše podnikatele. „To povede k posílení proti nestabilitám,“ soudí Šípová.

Kde hledat nové trhy?

Moderátorka Kroužková připomněla, že Trump láká do USA zahraniční firmy. Čeští producenti, kteří zvažují, že umístí část výroby v USA, si podle ní pochvalují snahu amerických samospráv získat nové investory, nabízená podpora je prý markantní. „Nebojíte se, že začala válka i o české firmy a že by mohly odcházet?“ zeptala se redaktorka.

„Donald Trump chce dostat firmy zpátky do Spojených států,“ souhlasí senátor Lochman. Obava je podle něj namístě, jde o to, jak na situaci zareagujeme. „Měli bychom vytvářet nové trhy v rámci EU i mimo EU, např. na severu Afriky, na Blízkém východě,“ řekl senátor a dodal, že trhy bychom měli hledat i v Kanadě a v Mexiku.

