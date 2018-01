Ještě jednoho politika potřebuje Zeman vyřadit, odhaluje Erik Best

Americký novinář Erik Best na svém webu uvedl, že Miloš Zeman ještě nemůže opustit svou funkci hlavy státu, jelikož ho zde čekají povinnosti, které je potřeba dotáhnout do konce. „Hlavně ale musí být, samozřejmě, znovu zvolen. A musí zařídit, aby předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD znovu zvolen nebyl,“ uvedl.

Zeman podle Besta ve své funkci dokázal mnohé a byla by škoda, aby v tichosti nyní odešel. Pomohl například Petru Kellnerovi zbohatnout v Rusku a v Číně a zbavil se Bohuslava Sobotky. „Nutno řící, že dostal rebelující ČSSD na kolena, jmenoval svého vyvoleného ministra financí (bývalého) a předsedu vlády bez důvěry do čela ČNB a ušlapal cestičku pro Andreje Babiše k převzetí vlády,“ uvedl novinář Best v komentáři na svém webu FSfinalword.cz.

Stále mu ale zbývají dokončit dvě z nejdůležitějších věcí. „Za prvé, musí být, samozřejmě, znovu zvolen. A za druhé, musí zařídit, aby předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD znovu zvolen nebyl,“ řekl Best a dodal, že Štěch možná není na Zemanově černé listině tak vysoko jako Sobotka, ale Zeman je ochoten porušit tradici novoročního slavnostního oběda s hlavami obou parlamentních komor, jen aby ukázal svoji nelibost za označení „senilní stařec“.

Původní zdroj ZDE

„Byla by to vrcholná potupa, kdyby byl nucen podat předčasnou rezignaci do Štěchových rukou,“ dodal. Z toho důvodu je Best přesvědčen, že pakt Zeman–Babiš musí vydržet nejméně do doby po letošních senátních volbách. „Zeman potřebuje, aby Babiš Štěcha vystrnadil z funkce předsedy Senátu. Teprve pak může odejít do důchodu jako vítěz.“ uzavřel Best.

Psali jsme: Erik Best poskytl nejen Babišovi návod, jak číst zprávu OLAFu Andrej Babiš neměl rád Poláky. Opravdu hodně. Co udělá teď v EU, která je chce ztrestat? A vy to nevíte, pane Drahoši? Erik Best pokládá zásadní otázku a odhaluje své podezření Erik Best: Sobotka lhal. A teď to bouchne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab