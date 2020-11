Jindřich Šídlo popsal, jak Babiš vybírá ministry. A ozval se Vladimír Kremlík, na kterého si možná vzpomínáte

reklama

„ANO zcela rezignovalo na hledání schopných lidí pro veřejné funkce. Babiš to samozřejmě nikdy ani neplánoval. Svůj poslanecký klub, který měl být zásobárnou takových talentů, Babiš považuje za druholigovou sestavu bezejmenných podřízených, kterým dal na čtyři roky práci a jejichž jediným úkolem je odhlasovat, co jim jeho vláda do sněmovny pošle,“ napsal Jindřich Šídlo ke způsobu, jakým Babiš vybírá členy své vlády, v textu pro Český rozhlas.

Ministryně financí Alena Schillerová je sice do vlády nominována hnutím ANO, ale není členkou strany. To platí i o drtivé většině ministrů za ANO. Drtivá většina těchto ministrů tak nemá mandát od voličů, který by vzešel z voleb. Rozhodující je pro ně jen to, že si je vybral sám Babiš.

„A tak se ministrem dopravy stane jakýsi Kremlík, který musí po krátké době stejně diskrétně zmizet, a protože Babiš zjevně nevěří svému poslanci Martinu Kolovratníkovi, který se dopravou intenzivně zabývá už spoustu let, nezbude než povolat univerzálního vojáka Karla Havlíčka, který teď řídí dvě ministerstva bez toho, že by to už někomu přišlo divné,“ rozvedl svou myšlenku Šídlo.

Zásadní je u ministrů za hnutí ANO jen jedna věc. Jejich momentální loajalita vůči Babišovi, který je může kdykoli odhodit. Kdyby to bylo jinak, pravděpodobně by se někdo namáhal zjistit, že nový ministr Blatný v nedávné minulosti připojil svůj podpis pod petici žádající Babišův pád a připravil by mu patřičnou obranu pro případ, že se na to novináři budou ptát.

Již jednou zmíněný Vladimir Kremlík se ale proti Šídlovým úvahám ohradil.

„Tak jsem si právě přečetl, co pan Jindřich Šídlo stvořil. V povrchních úsudcích má v něčem dobrý postřeh, ale pouze povrchní postřeh, a proto se vlastně mine účinkem a nelze ho nazvat konstruktivním úsudkem,“ zhodnotil komentátorův text.

