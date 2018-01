Jiří Drahoš politoval chudé lidi a promluvil o Romech

V rozhovoru se Drahoš mimo jiné zaměřil na zvyšování mezd a životní úrovně lidí. „Na průměrnou mzdu dosáhne jen třetina obyvatel. Spousta lidí pracuje tvrdě a dlouho, ale jejich příjmy stačí sotva na průběžné výdaje. Přetrvávají značné rozdíly mezi příjmy mužů a žen,“ poznamenal Drahoš.

„Pokud jde o životní úroveň, a tedy i mzdy, obojí do značné míry závisí na tom, jak dokážeme držet krok s technologickým pokrokem, zda budeme schopni být v některých oborech na špičce, a tedy na vzdělávání a pěstování dovedností – to je moje výrazná priorita. Ohledně mezd chci také upozorňovat politiky i zaměstnavatele na fakt, že je stále mnoho lidí, které ani usilovná, poctivá práce nedokáže uživit na úrovni 21. století,“ zmínil Drahoš k životní úrovni. A vyjádřil se také k migračním kvótám, v nichž vidí hlavně politický problém. „Ostatní členské státy nám vnucují postup, se kterým nemůžeme už z principu souhlasit. O tom, koho na svoje území státy přijmou, by měly rozhodovat samy a v případech nad rámec pravidel azylového řízení by mělo jít o rozhodnutí dobrovolné,“ míní Drahoš. Podle něho je také nutné, aby samotná migrace byla zastavená, neboť by jinak mohla být nekonečná. To by pak mohlo ohrozit nejen demokracii, ale život v Evropě jako takový.

