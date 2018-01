Jiří Drahoš v rádiu: Vrátím Hradu důstojnost, žádné oslavy Martina Nejedlého už tam nebudou

Moderátor Luboš Xaver Veselý přivítal v sobotním Pressklubu na Frekvenci 1 prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. A nešetřil ho. Zeptal se ho třeba na to, kdy naposledy viděl nějaký erotický film, či zda by zakázal pornografii. Drahoš na tyto otázky odpověděl. A nejen na ně. Pořádně se obul do svého protikandidáta Mirka Topolánka.

Hned na úvod Drahoš moderátora ujistil, že je ve formě. „Jste ve formě, pane Drahoši?“ zeptal se moderátor. „Určitě,“ odvětil jednoduše Drahoš. Následně sám sebe popsal jako solidního člověka, který dříve myslí, než mluví. To, že napřed myslí, než něco řekne, si někteří lidé vykládají tak, že je váhavý, ale on prý váhavý rozhodně není.

A jak se na prezidentskou kandidaturu dívá jeho choť? „Moje žena si to užívá,“ prozradil Drahoš. Zalíbila se jí kontaktní kampaň. Už si prý zvykla na anonymní útoky na sociálních sítích. Víc než anonymní útoky ho překvapila jiná věc.

„Nejvíc mě překvapily lži Mirka Topolánka. Mirka Topolánka, který si s sebou nese batoh problémů, ve kterém má pány (Marka) Dalíka, (Miroslava) Šloufa, (Martina) Nejedlého a já nevím, co ještě. ... Pan Topolánek nezvládl svoji vládu, nezvládl svoji stranu a já se nedivím, že nezvládl řídit ani Radu pro výzkum, vývoj a inovace,“ vypálil Drahoš na svého protikandidáta. Počítá prý však s tím, že podobných výpadů bude ještě přibývat.

„Víte, kdo je to (Tomáš) Řepka a (Kateřina) Kristelová?“ zeptal se v jednu chvíli Luboš Xaver Veselý. „Řepka je fotbalista. A Kristelová, to si nejsem jistý, nějaká modelka,“ odvětil Drahoš trochu znejistěle. Sluší se dodat, že Kateřina Kristelová je česká modelka, herečka a moderátorka a také partnerka Tomáše Řepky.

Host na sebe také prozradil, že preferuje tradiční rodinný model, ale umí si představit případy, kdy je lepší, aby dítě adoptoval homosexuální pár, než aby toto dítko žilo v dětském domově.

Stranou pozornosti Jiřího Drahoše nezůstala ani skupina Ortel. Drahoš zkritizoval jak ji, tak celou anketu Českého slavíka. Ortel by podle Drahoše neměl dostat slavíka. „Já slavíka považuji za přežitou soutěž. Je to z mého pohledu soutěž, která není fér a ani nic neukazuje,“ podotkl host. Nemluvě prý o tom, že to, o čem skupina Ortel zpívá, může mít negativní dopad na společnost.

Luboš Xaver Veselý poté přišel s dotazem na tělo

„Kdy jste naposledy viděl nějaký erotický film?“ otázal se moderátor. „To už si nepamatuji,“ odpověděl Drahoš. „A viděl jste nějaký erotický film?“ pokračoval Veselý. „Samozřejmě, ale už si nepamatuji, kdy,“ řekl Drahoš. „Jste pro zákaz pornografie?“ chtěl také vědět moderátor. „Určitě ne, já jsem proti zákazům tohoto druhu,“ odpověděl Drahoš.

Došlo i na inkluzi. Podle prezidentského kandidáta je to dobrá myšlenka, ale špatně provedená, protože školy na ni nedostaly dost peněz. Podobně je to prý i s EET. Jako proti nástroji pro lepší výběr daní proti evidenci Drahoš nic nemá, problém je však v tom, že tento nástroj dopadl především na drobné podnikatele. Pokud jde o samotného premiéra Andreje Babiše (ANO), který ještě jako ministr financí EET prosadil, Drahoš byl poměrně opatrný, když dostal otázku, zda tento muž představuje ohrožení demokracie. „Demokracie může být ohrožena, pokud to sami připustíme,“ uvedl host.

Jako prezident by prý měl velký problém s tím, kdyby Babiš opřel svou vládu o komunisty a o SPD Tomia Okamury.

Pár slov padlo k prezidentovi Miloši Zemanovi. „Já vidím billboardy ‚Zeman znovu na Hrad‘, ale my nevíme, o jakého Zemana se jedná. Je to Zeman před pěti lety nebo jaký? Jaké má názory? My to vlastně nevíme,“ postěžoval si Drahoš v narážce na fakt, že se prezident odmítá zúčastňovat debat uchazečů o Hrad.

Jak by se Drahoš na Hradě choval, kdyby Zemana nahradil? „Vrátil bych Hradu důstojnost, kterou měl dříve, což znamená, že by se tam nekonaly oslavy padesátin Martina Nejedlého v Letohrádku královny Anny,“ prozradil Drahoš. Prý by také otevřel Hrad veřejnosti. Třeba tím, že by zrušil bezpečnostní rámy na Hradě, ale to neznamená, že by zrušil všechna bezpečnostní opatření.

V závěru pořadu občanům popřál šťastný celý rok 2018 a popřál jim šťastnou ruku při výběru prezidenta. „Chtěl bych, aby si lidé uvědomili, co jim kdo slibuje,“ podotkl prezidentský kandidát s tím, že by si lidé měli všímat i to, zda chtějí prezidentští kandidáti směřovat Českou republiku na Západ či na Východ.

