Jiří Mádl: Prdy Jaromíra Soukupa. A odhalení stran Zemana

„Čau lidi! Teda povím vám. Ty volby v Rusku, to je fakt nervák! Jak to asi dopadne...“ napsal mimo jiné Mádl na svůj profil. Kromě toho však také narážel na pořad Kauzy dne Jaromíra Soukupa na TV Barrandov, který nazval „Prdy Jaromíra Soukupa“. Poukázal také na skutečnost, že v TV Barrandov se objevil Jiří Kajínek, i když ředitel Jaromír Soukup tvrdil, že jej nikdy nepozve.

„Jste sem měl radši hodit ty Soukupovy kauzy o ČT vládcovském triu Dvořák, Fridrich, Maxa, kterým se přece nikdo nemůže koukat pod prsty, že?“ napsal pak Mádlovi jeden z diskutujících, Marek Sýkora. Ten také „srovnal“ Soukupa s exprezidentem Václavem Havlem.

„Pane Sýkoro, dejte taky prostor ostatním, kteří nejsou placeni za aktivity na mým FB. I když uznávám... Srovnávat Havla se Soukupem, vy jste král! Nebo Car, to je jedno. Jedete bomby! Nebo tanky... To je taky jedno!“ poznamenal Mádl.

Mádl rovněž sdílel rozhovor s hercem Tomášem Hanákem, jenž se nechal slyšet, že prezidentův tým si při první volbě neváhal kupovat sympatizanty.

„Ten rozhovor je skvělej. Nejen proto, že mám ohledně vábení do tábora podporovatelů Miloše Zemana podobnou zkušenost. Dejchlo na mě to stejný, co jsem cítil pokaždý, když jsem se s panem Hanákem potkal. Je prostě skvělej. Ve svářečských brejlích i bez nich,“ napsal Mádl.

Svou podporu pak vyjádřil i na Slovensko, kde se mu líbilo, kolik lidí vyrazilo do ulic na protest proti vládě Roberta Fica. „Neskutečný. Výborně Slovensko! Česko nepolevujme, pojďme přidat. Chceme slušné Česko,“ poznamenal Mádl.

„České Jaro + Slovenské Jaro. Už to začalo, nedáme se! Rusko si na nás léta myslí, pohrdají námi a naším velkým srdcem malé země. Jejich dlouhodobější plán naleptávání myšlení zranitelnější části obyvatelstva se jim daří. Ale tady už stihla dospět svobodně a kriticky smýšlející občanská společnost. Jsme dvě svobodné, západně orientované země, která se nedají. I za ty slabší, nedáme se,“ řekl pak také Mádl k demonstracím v Česku. A právě zde na něj zareagoval jeden z fanoušků.

autor: vef