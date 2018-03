Jiří Ovčáček vyslal z rádia jasný vzkaz těm, kteří jdou zítra „bránit“ ČT do ulic

Čínský poradce Miloše Zemana Jie Ťien-ming a hlavní postava skupiny CEFC, která má své aktivity i v Česku, byl podle čínských médií zadržen, údajně za to může podezření z ekonomické kriminality. Miloš Zeman jmenoval Jie Ťien-minga poradcem pro hospodářskou politiku v roce 2015. Jestli je skutečně Jie Ťien-ming ve vazbě, podle vyjádření Ovčáčka prezident stále neví.

„Stále čekáme na vyjasnění celé situace. Nemůžeme čerpat z médií, tyto zprávy jsou rozporuplné a plné spekulací. Potřebujeme oficiální stanovisko čínské strany. Do té doby nebudeme podnikat žádné zásadní kroky,“ řekl k situaci Ovčáček s tím, že se již na fakta dotazují, aby podle toho mohli dále konat. „V případě tohoto poradce jde ale spíše o symbolickou rovinu a diplomatické záležitosti. Chceme být zdrženlivější,“ dodal mluvčí. Prezidentův mluvčí je přesvědčen o tom, že v dohledné době se jistě vyjasní, zda k zadržení došlo. „Každopádně uplatňujeme princip presumpce neviny. Zeman velmi klade důraz na česko-čínské vztahy a jejich spolupráci, nechceme nic uspěchat, podléhat hysterii,“ připomněl v Radiožurnálu.

Zeman se také chystá na Hradě oslavit začátek svého druhého funkčního období, pozval prý zhruba tisíc hostů, jejich seznam však podle Ovčáčka zvěřejněn určitě nebude. „Zveřejněn nebude, nechceme, aby byli hosté kádrováni a lynčováni některými za to, že tam byli. Je to poděkování prezidenta za podporu v jeho volební kampani a bude to příjemný večer plný hudby,“ uvedl mluvčí s tím, že budou přítomní přátelé Zemana, jeho příznivci, lidé ze společnosti, zkrátka takový mix. Na kolik peněz celý večer vyjde, prý bude zveřejněno, až bude akce ukončena.

Prezident se také nechal nedávno slyšet, že bude pokračovat ve svých cestách po krajích, některé z nich ale avizovaly, že tyto cesty hradit nebudou, prý se ale nabízejí sponzoři, kteří by tyto náklady uhradili ze svých finančních zdrojů. „Prezident to pořádá jako poděkování a vyslechnutí názoru. Kraje by měly být rády, on vůbec nepřijíždí s nějakou mnohapočetnou delegací, jak se říká,“ upřesnil jeho tiskový mluvčí, který potvrdil, že pokud kraje opravdu náklady na cesty nebudou chtít hradit, využijí jiné formy, například soukromých subjektů.

Dále padla i otázka, proč Hrad například nezveřejnil životopis poradce Martina Nejedlého. Je to prý proto, že není zaměstnancem Kanceláře prezidenta České republiky. „Není zaměstnancem kanceláře a není placen ze státních peněz, kdyby byl, klidně tak učiním,“ uvedl a dodal, že Nejedlý má k dispozici kancelář a je honorárním poradcem. „Ctím nyní jeho rozhodnutí a myslím, že deníku Blesk už o svém životě poskytl velmi obsáhlý rozhovor,“ řekl.

Nedávno také Ovčáček na svůj Twitter přidal příspěvek, ve kterém uvedl, že demonstrace v roce 2018 za Českou televizi je stejná jako v roce 1973 za Komunistickou stranu Československa. „Šlo mi hlavně o princip. Chtěl jsem říct, že demonstrace je odvaha. Odvaha bránit ČT je ale nulová,“ zdůraznil s tím, že samozřejmě na to má každý právo, ale je to velmi neodvážné. „Navíc to nebude demonstrace, ale manifestace. ČT se tváří jako jediný pilíř demokracie, a přitom nezveřejní ani platy zaměstnanců, protože jsme k tomu prý nedorostli,“ dodal s úsměvem.

Na svůj blog také Ovčáček napsal například to, že v naší zemi začal strašit duch druhé republiky 50. a 70. let. „Je to tak, považuji totiž za otřesné, že někdo napíše, že se těší na to, až zemře pět set tisíc voličů Zemana, nebo někdo rozdělí obyvatele na ty, kteří nemají správné názory, a ty, kteří je mají pokrokové. Nemůže někdo urážet lidi za to, že volí Zemana,“ řekl s tím, že jsou to prvky lynčování a kádrování, nepatřící do demokratické společnosti. Lidé se prý nesmějí rozdělovat na kasty.

Není to tak dlouho, co předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že by měl být Ovčáček vyhozen na hodinu. „Považuji za nepřijatelné, aby úředník na soukromém Twitteru jakýmkoliv způsobem vyslovoval hodnotící soudy o ústavních činitelích. Takový úředník by měl být na hodinu vyhozen,“ uvedl. Jeho názor mu prý mluvčí prezidenta brát nehodlá, ale je přesvědčen o tom, že sám má právo se na svém Twitteru svobodně vyjadřovat. „O mně rozhoduje pan prezident Zeman a musím říci, že já se v tomto velmi inspiruji u amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ uzavřel.

autor: nab