Jména, vyslýchala Kroužková ministryni Schillerovou. Nikdo vám nebude věřit, posmívala se poté

Převod armádních peněz do státního rozpočtu jako podvod na komunisty? Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přijala pozvání do pořadu Interview na ČT24, kde byla podrobena výslechu moderátorky Barbory Kroužkové ohledně schvalování státního rozpočtu a výměnných obchodů s ČSSD. Kromě toho šéfka státní kasy prozradila, že podpora státního rozpočtu jí byla od části opozice předem přislíbena, nakonec ale k jejímu překvapení couvla. „Tak to vám nebude nikdo věřit,“ nebrala si servítky moderátorka, která neúspěšně požadovala konkrétní jména.

reklama

Interview otevřelo téma dětských přídavků, které by se měly zvýšit o 26 procent, dostávat by je měly nově rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. „Byla to otázka kompromisu,“ řekla k přídavkům na děti ministryně financí. Sama hlasovala proti.

Moderátorka Barbora Kroužková se následně tázala, zda nešlo spíše o obchod s ČSSD, která podpořila přesun armádních peněz do státního rozpočtu. „Nemám ráda slovo obchod. Byl to náš společný rozpočet. Obě vládní strany měly zájem na tom, aby rozpočet prošel,“ odmítla Schillerová tyto spekulace a dodala, že rozpočtové provizorium by jinak byl podle obou partií velký problém.

Kroužková na ministryni s odpovědí tlačila: „Vy bojujete o haléře. Nechtěla jste ani trojnásobek a kývla jste na 3,4násobek. Proč?“ zajímala se.

„Není to o tom, že bych nepodporovala rodiny s dětmi. Chci je prostě podporovat jiným způsobem,“ zmínila Schillerová například snížení daní apod. Souhlasila s poznámkou Kroužkové, že pokud by však ministrům ANO důrazně nedoporučila, aby dnes hlasovali pro tuto novelu, tak by to odsouhlasené jistě nebylo.

„Já nechci koaliční roztržku, já chci, abychom dovládli. Jsme v krizi, a to nejhorší, co by se mohlo stát, je, kdyby se rozpadla vláda. To nechci,“ konstatovala šéfka státní kasy.

Kdy přijde novela státního rozpočtu? „Moje ideální představa je březen, ale uvidíme. Pokud projde senátní verze daňového balíčku, tak pro rok 2021 to je asi 98 miliard. Aktualizovaná predikce bude ještě k 15. lednu. Pokračují ale restrikce... určitě bych byla ráda, aby deficit byl nižší, než byl plánovaný na rok 2020,“ uvedla Schillerová.

Často se objevuje kritika, že rozpočet však nerespektuje klíčová pravidla, což ministryně vyvrací. „Rozpočet je postaven na třech zákonech. Vše jsem naprosto bezezbytku naplnila,“ hájila se Schillerová.

Moderátorka připomněla, jak tristním způsobem prošel státní rozpočet, a v kontextu toho se zeptala, kdy se přesune deset miliard zpět do armádního rozpočtu. „Bude to 4. ledna, jak avizoval, že chce ministr Metnar?“ položila otázku. „Pan premiér avizoval, že peníze armádě vrátí v jiné struktuře a v jiném čase. Předběžná dohoda je, že to bude 4. ledna,“ sdělila ministryně.

Kroužková pokračovala ve své útočné rétorice: „Takže jste podvedli komunisty?“ uhodila na Schillerovou. „Neříkám, že to byl podvod. Prostě chtěli přesun z rozpočtu obrany...,“ začala s vysvětlováním ministryně, když ji moderátorka zarazila se slovy „všichni víme, jak to bylo“. „Není to faul?“ trvala Kroužková na svém, načež si dámy začaly vzájemně skákat do řeči.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Netočme se na tom,“ požádala moderátorku Schillerová a pozornost následně svedla na opozici. „Podívejme se, jak se zachovala opozice, žádali jsme, aby pomohla...,“ spustila. Kroužková ji opět přerušila: „Není to faul na komunisty?“ zopakovala svou otázku. „A co opozice, jak pomohla podpořit?“ ztrácela už klidný tón hlasu ministryně.

„My jsme ustoupili požadavku komunistů, peníze vrátíme. Víceméně shoda na tom, že se peníze vrátí tam, ale byla, jen v jiné struktuře a jiném čase,“ odvětila následně Kroužkové na opakovaný dotaz. S penězi si prý armáda pak opět naloží, jak bude potřebovat.

Následně se vrátily k podpoře od opozice, kdy Schillerová uvedla, že měla příslib pro podporu rozpočtu od jistých zástupců opozičních stran. „Nebudu uvádět, od koho,“ reagovala na výzvu Kroužkové, aby byla konkrétní. „Tak to vám nemusí nikdo věřit,“ vypálila moderátorka. „Jsem slušný a férový člověk, měla jsem příslib podpory, třeba formou opuštění sálu,“ dodala.

„Zkazil vám to tedy premiér, když se obrátil veřejně na opozici se žádostí, aby odešla ze sálu? V očích voličů by nevypadala dobře, kdyby odešla ze sálu na žádost premiéra,“ vyhodnocovala Kroužková situaci.

„Premiér nic nezkazil, příslib byl zrušen ještě dříve, než premiér promluvil,“ opravila Schillerová domněnky Kroužkové s tím, že nebyl zkrátka nikdo ochoten vzít si na sebe odpovědnost za rozpočet.

Co se týká daňového balíčku, prezident Miloš Zeman oznámil, že jej nepodepíše. „Berete to jako osobní prohru, výraz menších sympatií?“ ptala se moderátorka. „Neberu to tak, jsem ráda, že přehodnotil veto, to si neumím představit při našich dobrých vztazích. Beru to jako rozumný kompromis,“ uvedla ministryně financí Schillerová.

Psali jsme: Premiér Babiš: Opozice. Oni zkrátka chtějí uškodit Babišovi, Babišově vládě. V téhle době Co to děláte, vyčetl Babiš lidem po návratu z terénu. A Zaorálek zrudne Ekonomka Šichtařová si prostudovala podklady k důchodové reformě od Maláčové. A je zle: Marketingové kecy. To se nikdy neuskuteční Rebelující hospodští jsou jako ti, co ustupovali Hitlerovi! Politické hyeny. A kopanec tajným službám kvůli Rusku... Prezident Zeman zcela bez servítků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.