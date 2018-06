Josef Klíma na kameru: Zeman je nebezpečný člověk. Ale Kalousek, když ještě měl moc...

Moderátor Luboš Xaver Veselý přivítal v internetové televizi XTV.cz publicistu Josefa Klímu, který se dlouhodobě věnoval např. případu Jiřího Kajínka. V rozhovoru popsal jak svůj vztah s Kajínkem, tak to, co si myslí o prezidentovi Miloši Zemanovi. Zeman je podle publicisty nebezpečný člověk. Zato Miroslav Kalousek (TOP 09) prý nebezpečný není.

Hned na úvod Klíma poznamenal, že si nikdy nemyslel, že je Jiří Kajínek zcela nevinen a že se nedopustil vražd, za které byl odsouzen. Klíma dospěl k závěru, že spolu s Kajínkem byl na místě činu někdo jiný, třeba policista. A už od dob římského práva platí, že když se v kauze objeví jakékoli pochybnosti, je třeba jednat ve prospěch obviněného. To podle Klímy soud neučinil, proto zde existuje prostor pro další vyšetřování kauzy.

Kajínek prý ale nechtěl pochopit, že Klíma jako novinář musel referovat také o informacích, které hovoří v neprospěch probírané osoby. „On je demagog, on dokáže to téma velmi šikovně otočit a mluvit jinak,“ podotkl na Kajínkovu adresu Klíma. Publicista ale pořád věří, že se třeba v někom na smrtelné posteli hne svědomí a prozradí, jak to doopravdy bylo v Kajínkově kauze.

Poté Klíma prozradil, proč vlastně nikdy nepracoval pro veřejnoprávní Českou televizi. Na Nově si udělala jméno s pořadem Na vlastní oči. Ten pořad tam běžel 15 let. Když ho zrušili, dostal prý Klíma nabídku od Marka Wollnera – dnešního dramaturga a moderátora pořadu Reportéři ČT. „Kolegové z Reportérů to dělají velmi dobře,“ ocenil Wollnera a spol. Došlo přitom i na sestru expremiéra Bohuslava Sobotky, která s Klímou spolupracuje už 25 let. Zjistil, že je to velmi pracovitá žena, se kterou má nepsanou dohodu, že ona jako sestra bývalého předsedy vlády nebude dělat politické kauzy. „Ale nikdy jsem od ní neslyšel: ‚Hele, tohle bysme dělat neměli, tio by mohlo bráchovi uškodit, tu ČSSD bysme měli šetřit‘,“ podotkl Klíma.

V průběhu rozhovoru se také zastal svého kolegy Janka Kroupy, kterého vnímá jako poctivého investigativního novináře.

Pár slov věnoval i své práci pro Lidové noviny, která byla ukončena po dvanácti letech, když si dovolil psát kriticky o Andreji Babišovi, který před lety noviny koupil. Po této zkušenosti sice noviny uložené ve svěřenském fondu Andreje Babiše stále čte, ale přistupuje k nim kriticky. Jinými slovy ví, že může věřit rubrice sport, ale ke všemu ostatnímu musí přistupovat opatrně. „Premiér by měl kupovat noviny,“ dodal k tomu bez obalu Klíma.

Nakonec došlo i na prezidenta Miloše Zemana. Klíma nevidí problém v tom, že se staví velmi kriticky k prezidentu Zemanovi. „Já o Miloši Zemanovi netočím reportáže, já se k němu vyjadřuju jako občan,“ zdůraznil Klíma. Jako pro jednoho z držitelů ceny Ferdinanda Peroutky je pro Klímu neúnosné, že Zeman na Peroutku zaútočil a dodnes se nedokázal omluvit za to, že nedokázal doložit své tvrzení.

„(Miloš Zeman) Je nebezpečný. Má moc, má politickou moc a tu taky od posledních voleb velmi tvrdě uplatňuje,“ varoval prezidentem Klíma.

Taktéž Andrej Babiš je podle publicisty nebezpečný, protože se po volbách začal chovat jako majitel firmy jménem Česká republika. Není přitom bez zajímavosti, že na rozdíl od Zemana a Babiše, kteří Klímovi přijdou nebezpeční, tak předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek nebezpečný není. „Miroslav Kalousek není nebezpečný, protože ztratil vliv. Když ten vliv měl, tak mi přišel nebezpečný,“ podotkl Klíma.

autor: mp