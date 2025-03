K MDŽ byla zveřejněna čísla, která ženy asi nepotěší

Při příležitosti Mezinárodního dne žen (MDŽ), který se každoročně slaví 8. března, upozorňuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) na přetrvávající nerovnost na trhu práce mezi muži a ženami, která se projevuje významnými rozdíly ve výdělcích.

„Ženy jsou na trhu práce stále v horším postavení než muži. Míra zaměstnanosti, práce na částečný úvazek, odměňování a kvalita práce vedou ke značným rozdílům ve výdělcích,“ informuje OECD.

Na platformě X organizace sdílela grafiku znázorňující rozdíl v průměrných mzdách mezi muži a ženami ve vybraných zemích OECD za rok 2023 nebo nejnovější dostupný rok. Jedná se o rozdíl v mediánových výdělcích mužů a žen jako procento z mediánového výdělku mužů, pro zaměstnance pracující na plný úvazek.

Pro Českou republiku je tento rozdíl 13,2 %. To znamená, že ženy v České republice vydělávají v průměru o 13,2 % méně než muži, pokud jde o mediánové výdělky. OECD tak řadí Českou republiku plus minus do středu spektra, nižším rozdílem ve mzdách než například Korea nebo Japonsko, ale vyšším než například Švédsko nebo Nizozemsko. Nachází se tak pod průměrem rozdílu ve mzdách zemí OECD.

Statistický úřad Evropské unie, Eurostat, se na Mezinárodnímu dni žen podíval z jiného úhlu a pomocí grafu znázornil procentuální podíl žen ve vládách států v roce 2024. Napříč Evropskou unií byly ženy v roce 2024 zastoupeny v národních vládách z 35,1 %. Největší podíl žen pak byl ve Finsku (60 %) a v Belgii (55 %).

V České republice je pak podíl žen ve vládě hluboce pod průměrem zemí Evropské unie. Za rok 2024 představoval podíl žen ve vládě jen 5,9 %. Hůře na tom je už jen Maďarsko, které posledním čtvrtletí roku 2024 nemělo ve vládě ani jednu ženu.

K této statistice od Eurostatu se na platformě X vyjádřila i Alena Schillerová. „Tahle doba potřebuje víc žen ve vedení. Česko je skoro na chvostu Evropy v zastoupení žen ve vládě,“ upozornila Schillerová a vyzvala k akci. „Dámy, co s tím uděláme?“

Unpopular opinion: Tahle doba potřebuje víc žen ve vedení. Česko je skoro na chvostu Evropy v zastoupení žen ve vládě. Dámy, co s tím uděláme? ?? #MDŽ https://t.co/S9IyPpKdRn — Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 8, 2025

