K sobotní snídani z televize hovoří Fiala nebo Pekarová, národ nechápe. No prostě loutky z pohádky, směje se Petr Žantovský

TÝDEN V MÉDIÍCH Víkendová snídaně s Novou rozpálila televizní diváky doběla poté, co se v ní jako hosté představili premiér Petr Fiala a sněmovní šéfka Markéta Pekarová Adamová. Jako by nestačilo, že obtěžují svými prázdnými frázemi ve zpravodajských pořadech v hlavním večerním vysílacím čase. „Pokud se soudruh poručík převtělil v pana generála, neznamená to, že zapomněl pracovní metody, kterým byl učen a naučen,“ glosuje Petr Žantovský skandál týdne s mazáním textu o Petru Pavlovi na Facebooku.

Pod titulkem Nejhorší tah Novy. Lidé kvůli němu přepínají oblíbený televizní kanál jsme mohli číst na portálu TV Guru článek o novém formátu na TV Nova, nazvaném Víkendová snídaně s Novou. „Tradiční formát ranního vysílání ve všední dny už dnes nemá tu brizanci popudit nebo nadchnout větší počet diváků. Je to obecně bráno jako audiovizuální kulisa k čištění zubů, pití kávy, balení svačiny dětem do školy a podobným činnostem. Proto nelze formát zatěžkat nějakou extra intelektuální krmí. Prostě je to jakýsi zvukový smog, aby v kuchyni nebylo ticho,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský nejnovější přehled zajímavostí ze světa médií.

Počin nejsledovanější tuzemské televize nutí k zamyšlení. „To, že se Nova rozhodla nějaký takový formát nasadit o víkendu, je stěží pochopitelné, protože každý, kdo zná aspoň něco málo o programování televizního vysílání, dobře ví, že víkendový režim občana – televizního diváka – je zpravidla docela dost odlišný. A že tedy asi neočekává v osm ráno skotačivé moderátory, rady, co a jak vařit, a ještě hůře, neúspěšné snahy politiků učinit se ‚obyčejnými lidmi‘,“ vysvětluje mediální analytik.

Fiala i Pekarová připomínají komiksové postavy či loutky

Připomíná, že v tuto chvíli má podobnou chvilku v takové „uličce odvahy“ za sebou premiér Petr Fiala a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Ohlasy diváků, jak je cituje třeba právě TV Guru, jsou vesměs negativní. Začtěme se do některých z nich: ‚To je fakt pecka, cpát o víkendu do snídaně politiky. Doufám, že Pekarová přijde nabalená do dvou svetrů. Nejspíš nebudu moct dospat.‘ Nebo: ‚Tak tohle ne. Určitě přepnu. A úplně.‘ ‚No, to už je vážně hnus.‘ ‚Nejhorší tah Novy.‘ A to je výběr pouze z těch komentářů, které užívají ještě relativně kulantního jazyka a stylu,“ upozorňuje Petr Žantovský s tím, že je zřejmé, jak „populární“ jsou představitelé našeho politického života.

Těžko se divit lidem, jako by nestačilo, že tyto „talking heads“ obtěžují svými prázdnými frázemi ve zpravodajských pořadech v hlavním večerním vysílacím čase. „Ale pouštět je do lidí k rannímu hemenexu, kdy děti chtějí vidět pohádku nebo komiks, to je opravdu nedomyšlenost. Dětem těžko vysvětlíte, že třeba právě věty vypouštěné do světa lidmi jako Fiala či Pekarová, jsou vlastně svého druhu pohádka a že oni sami připomínají komiksové postavy, nebo spíše loutky, posouvané po jevišti světa nějakým velkým loutkovodičem. Těchto chmurných zkušeností jsou děti obvykle ještě ušetřeny. Tak si kladu otázku, zda náhodou Nova nespustila výchovnou kampaň ve stylu ‚Děti, až budete velké, nechoďte volit, protože výsledkem budou zase nějací…, jako tito‘,“ přiznává mediální odborník.

Facebook mazal, ačkoli historik nepřevzal nic převratného

Skandál týdne pod titulkem Facebook vymazal historikovi text o Petru Pavlovi. Kdo to zařídil? popsaly Novinky.cz. „Na různých mediálních platformách se v minulých dnech objevilo svědectví někdejšího spolužáka prezidentského kandidáta Petra Pavla z komunistické školy pro zpravodajce, Pavla Beneše. Ten zpochybnil některá Pavlova tvrzení o jeho zpravodajském armádním výcviku na konci 80. let. Jádrem svědectví byl věrohodný popis toho, jak byl Petr Pavel oddaným komunistou, aktivním pretendentem na de facto špionskou kariéru a člověkem, který vlastní vojenské a politické budoucnosti obětoval vše ostatní,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

A poukazuje na to, že o zpravodajské minulosti Petra Pavla publikoval v posledním půlroce několik textů také historik Petr Blažek. „Ten o víkendu zveřejnil na svém facebookovém profilu článek s citacemi z rozhovoru Práva s Pavlem Benešem. Facebook však Blažkův příspěvek obratem smazal. Přitom Blažek se nevěnoval té části Benešova svědectví, které popisovalo jeho osobní vztahy s Petrem Pavlem, nýbrž hlavně Pavlovým aktivitám v onom špionském kurzu. Mimochodem, jak sám Blažek připomněl, nebylo to zas nic nepřevratně nového, podobné informace jsou obsaženy i v knize Historie československého výzvědného zpravodajství, kterou před pár lety napsal Vladimír Mohyla,“ podotýká mediální analytik.

Soudruh poručík Petr Pavel se jen převtělil v pana generála

Celé to vnímá tak, že se Facebook převlékl do trenčkotu Hlavní správy tiskového dozoru nebo Úřadu pro tisk a informace, jak zněly názvy dvou z cenzurních institucí z doby předlistopadové, a Blažkův článek prostě vygumoval. „Blažkovi podle jeho slov prostě sdělil, že ‚jde o SPAM (nežádoucí příspěvek), což znamená, že to musel někdo jako spam nahlásit. Kdo to udělal, samozřejmě nevím. Vím však, že štáb Petra Pavla se mého známého ptal i na moji minulost,‘ dodal Blažek. A máme to tady. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Pokud se soudruh poručík převtělil v pana generála, neznamená to, že zapomněl pracovní metody, kterým byl učen a naučen,“ zdůrazňuje Petr Žantovský.

Nad ambicemi muže v uniformě jen kroutí hlavou. „Člověk se až diví, kde se v Pavlovi bere tolik drzosti, aby se ucházel o funkci hlavy – snad ještě aspoň nominálně – demokratického státu, když byl proškolen na profesionála v boji proti čemukoli jen trochu zavánějícímu demokracií. Ale dříve se říkalo: drzé čelo lepší než poplužní dvůr. Zde to zřejmě platí naplno. A na celé té šaškárně s čitelnými rysy cenzury nic nemění to, že Facebook po bouřlivé nesouhlasné reakci zasvěcených i veřejnosti vrátil Blažkův text zpátky na svou platformu. Prostě už si tu svoji náprsenku pokydal tím nejodpornějším, co se ve svobodných médiích může stát, a nikdo mu to neodpáře, totiž cenzurou,“ míní mediální odborník.

Meloniová nechce být předsedkyní, ale předsedou vlády

Ovšem nejen u nás se na politické scéně dějí naprosté absurdity. „Nejsem la presidentessa. Italská premiérka chce být oslovována mužským titulem“, píše server iDnes. „Oč jde? Nová předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová, která se stala historicky první ženou v této funkci, uvedla, že chce v oficiální komunikaci užívat titul premiér, nikoli premiérka. Vysloužila si tím kritiku zejména z levicových kruhů. Dokonce se ozvalo, že ‚její strana Bratři Itálie má prý genderově nevyvážený název‘. Meloniová uvedla, že chce být titulována ‚il presidente del Consiglio‘ (předseda vlády), nikoli ‚la presidente‘ nebo ‚la presidentessa‘, napsal deník Il Messaggero,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Kritika se na Meloniovou kvůli tomu snesla i od odborové organizace italské veřejnoprávní televize RAI. „Zatímco Itálie bojuje za prosazování evropských norem pro více žen ve veřejných funkcích, jsme nyní svědky kroku zpět,“ napsala v prohlášení odborová organizace Usigrai. „Ta také zdůraznila, že vedení RAI nedávno schválilo, že ženská forma profesí by měla být užívána, kdykoli je to jen možné. ‚Nikdo nemůže nutit naše kolegy, aby užívali v případě Meloniové mužskou formu její funkce,‘ dodaly odbory. To je věru poučné,“ myslí si mediální analytik.

Premiéra by mělo zajímat snížení dopadů na vlastní občany

A to proto, že odboráři, místo aby se zabývali tím, jakou sociální politiku hodlá Meloniová nastolit, se zabývají tím, že ji musí nutně označovat ženským titulem. „Z toho je zřejmé, co tamní odboráře doopravdy zajímá: nikoli sociální postavení pracujících, nýbrž líbivá rétorika pro místní, z genderu pomatené žurnalisty. Nemohu si tedy odpustit drobný šťouch. Byl bych nadšeným fanouškem našeho premiéra, i kdyby si třeba nechal říkat Petruška Fialenková, kdyby ovšem dělal to, co činit má. Třeba se zajímal o energetickou krizi, a jak její dopady na naše občany zmenšit limitně k nule, místo toho, aby si půjčoval desítku miliard k tomu, aby poslal na Ukrajinu další flintičky, na které my už zřejmě nemáme z vlastních kapes,“ dodává Petr Žantovský.

