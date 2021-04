Kajínek vybalil: 10 let navíc. „Doktor Čuně“ chystal třeba vraždu Šándora. Připravené?

Po naléhání fanoušků natočil omilostněný Jiří Kajínek video o Jaroslavu Bartákovi alias „doktoru Čuněti“. Řekl, že s Bartákem mluvil a také viděl materiály případu. Jeho chování k ženám moc hodnotit nechtěl, jen řekl, že kauza není černobílá. Ale zato se pustil do obvinění, že Barták ve vězení plánoval vraždu. To prý dělá každý druhý vězeň, nic z toho nikdy není a jedná se o „vězeňské kecy“. A že vězeň, který si Bartáka nahrál, neví, kde sebral hodinky, kterými tak učinil? V tom má Jiří Kajínek jasno.

Kajínek uvedl, že se mu do tématu nechtělo, ale nakonec video o „doktoru Čuněti" natočil, protože si to lidé přáli. Uvedl, že s Bartákem několikrát mluvil v Rýnovické věznici. „On mi popisoval svůj případ, svou situaci, svůj život, jak to probíhalo a neprobíhalo, ukazoval mi některé materiály," řekl. Kajínek se vymezil, že násilí na ženách odmítá. „Ač jsem potkával ve vězení některé takové kreatury, tak jsem vždy jasně řekl, co si o tom myslím," doplnil s tím, že o sexu prostě rozhoduje žena. Ale doplnil, že také zažil odsouzené, kteří byli za mřížemi za něco, co neudělali, protože na ně ženy poštvaly děti a vyřizovaly si tímto způsobem účty.

Bartákův případ nechtěl příliš rozebírat. „Je zajímavé, že těch slečen bylo více. Je zajímavé, že ty slečny jezdily někam s panem doktorem dobrovolně. Je zajímavé, že si nechaly platit za různé služby a je zvláštní, jakým způsobem se měl ten případ provalit, jakým způsobem probíhala vyšetřování a svědectví,“ podotkl bývalý vězeň.

Nechce prý bývalým asistentkám sahat do svědomí, ale viděl materiály a podklady. „Ony podepisovaly i smlouvy, které zahrnovaly i to, co se odehrávalo. Jestli se to zvrhlo v něco víc, než očekávaly, to nechci hodnotit,“ prozradil. A dodal, že případ zdaleka není tak jednoduchý, že by Jaroslav Barták byl „doktor Čuně“ a násilník.

Dodal, že Barták není povahově zločinec, že dělal hodně záslužné práce, ale dostal se do vězení. A poznamenal, že jsou lidé, kteří se k ženám chovají mnohem hůře než Barták. Hlavní otázka tkví dle Kajínka v tom, zda byly akty dobrovolné nebo ne, případně zda byly zaplacené. Ale toto odsouzení rozebírat nechtěl.

Vrhl se naopak do kauzy, že Barták měl plánovat ve výkonu trestu vraždy tří lidí včetně generála Andora Šándora nebo advokáta Oldřicha Choděry. Bartákova slova natočil jeho spoluvězeň díky „špionážním hodinkám“. Kajínek poznamenal, že kdyby policie odposlouchávala vše, co si vězni mezi sebou povídají, tak by polovina vězňů dostala dalších 10 let navíc. „Všichni ti vězni se baví o tom, jak byli poškození, jak jim bylo ublíženo. Baví se o tom, komu se pomstí, komu se nepomstí. Koho budou a nebudou likvidovat. Dělají tam prohlášení a plány, ale to je vězeňský folklór, říká se tomu vazební kecy,“ přiblížil podmínky. Barták měl podle něho říct, že šlo právě o „vězeňské kecy“, kterými vězni ubíjejí čas a k jejich realizaci stejně nedojde.

Co ho ovšem zajímá, je, kde dotyčný spoluvězeň nahrávací hodinky vzal. Při soudním procesu tento spoluvězeň tvrdil, že si to nepamatuje, což Kajínek označil za nesmysl, kterému se je možné jen smát. Dodal, že za 50 let vězeň bude vědět, kde hodinky vzal, což musí být jasné i soudkyni, která Bartáka soudila. A pokud soudkyně věří tvrzení, že se nejednalo o nějakou provokaci a Barták tyto pokusy sám inicioval, tak by prý měla také říci, že svědek je nedůvěryhodný, protože lže o tom, že si nepamatuje, kde hodinky vzal. „To je taková drzost, že se divím, že ta soudkyně má k tomu takový přístup,“ podivoval se.

Dodal, že o tom, o jaký se jedná případ, svědčí i to, že ho Nejvyšší soud už dvakrát vrátil k projednání, i když byl Barták už dvakrát odsouzen. „Ať je to po právní stránce jakkoliv,“ tak po stránce pravdy a skutečnosti a reality je to jasný svinstvo. Tam o nic nejde, tam je to jednoznačné,“ tvrdí Kajínek. Policejní konfident prý situaci vyprovokoval a Barták říká věci, které by normálně neřekl. A tento konfident teď prý soudkyni vypráví, že neví, kde hodinky vzal. A soudkyně místo toho, aby to řešila, tak se ptá, co s tím má dělat. „Takže takhle to probíhá u našich soudů,“ posteskl si Kajínek. Obvinění a souzení Bartáka je podle něho nesmysl, takto by museli být souzeni všichni vězni, míní.

