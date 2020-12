Kalousek: Uživím se. Kdybych napsal do knihy, co jsem všechno zažil...

Miroslav Kalousek před pár dny oslavil 60. narozeniny. Při té příležitosti se nechal rychle vyzpovídat v rozhovoru pro web LP-Life.cz. Politik doufá, že ještě není konec. S jeho odchodem z politiky to není tak, jak se zdá. Obává se, že by se neuživil mimo Sněmovnu? Ženy prý umí ukecat a dopřával si ledničkový sex. A co politikovy paměti? „Kdybych napsal všechno to, co jsem slyšel mezi čtyřma očima…“

Jako první přišly na řadu otázky z politického soudku. Jaký má Miroslav Kalousek pocit ze současného Česka zasaženého krizí? V budoucnu to podle něj bude velice těžké a existují prý dvě možnosti. „Buď současná populistická politika vydrancuje poslední trezory na dluh, zasype všechno penězi a díky tomu se jí podaří drancovat dále bez ohledu na budoucnost. Nebo volby příští rok vyhraje odpovědná demokratická většina a bude muset poctivě říct, jak na tom jsme.“

Jak se Kalousek dívá na současný trend na Západě, kdy se vlády chtějí z krize tzv. proinvestovat. Zatímco on je znám jako bývalý ministr financí svým spíše „spořivým stylem“, který uplatnil i během krize v roce 2009. „Musím zdůraznit, že my jsme v krizi investovali mnohem více, než investovala vláda Andreje Babiše v roce 2017 a 2018. Takže řeči, že my jsme podsekli investice, jsou nesmysl. Spořili jsme na provozních výdajích,“ řekl politik.

„V každém případě souhlasím s tím, že v krizi, jako je tato, je nutné masivně investovat. Nejsem si jist, jestli je možné se proinvestovat veřejnými investicemi, ale jsem si jist, že není možné se z krize prodotovat a prodávkovat. A tato vláda dotuje a dávkuje mnohem více, než investuje.“ dodal.

Kalousek také popřel, že by byl z politiky nějakým způsobem rozmrzelejší: „Nejsem rozmrzelejší, ale uvědomuju si, že dobrých variant je méně a méně. A já jsem nikdy situaci nelakoval narůžovo.“

Právě oslavenou šedesátku duchovní otec TOP 09, zdá se, příliš neprožívá: „Stejně jako na devětapadesátku, je to ročník jako každý jiný. Věk je jen číslo, znám čtyřicetileté starce a osmdesátileté mladíky. Netrpím krizí středního věku, přijímám to s pokorou. Uteklo to strašně rychle a zároveň doufám, že ještě není konec.“

Kalousek nedávno ohlásil jakýsi svůj odchod z politického ringu. Co by k tomu více řekl? „Nerad tomu říkám odchod z politiky, protože to, co teď probíhá v Poslanecké sněmovně, nemá s politikou příliš společného. Je to karikatura na politiku. Už to není souboj politických idejí a argumentů, ale maximálně souboj o to, kdo si udělá lepší ‚selfíčko‘,“ říká stále ještě politik Kalousek s tím, že se bude po svém „odchodu“ snažit pracovat v zákulisí pro dobro demokratických sil.

Čím se hodlá Kalousek živit při odchodu ze Sněmovny? „Je několik variant. Budete se divit, ale já jsem nikdy svou osobní kariéru neplánoval. Vždy to bylo přijetí nějaké výzvy. I toto je výzva, kterou s větším či menším úspěchem zvládnu. A neobávám se, že bych se neuživil.“

Prozradil také, co mu dělá radost mimo politiku. „Mám rád klasickou hudbu, nejraději ze všeho operu. Nejsem líný za dobrým představením a špičkovými zpěváky popojet nebo popoletět po Evropě, třeba do Londýna, Paříže, Drážďan. Ve Vídni mám oblíbený trojboj – Staatsoper, kde mám lístky na operu, Albertina, kde je vždy nějaká hezká výstava, a Plachutta, kde se dobře vaří. To je něco, co mi teď s covidem strašně chybí,“ popisoval. Poslední knihou, kterou přečetl, byl Serotonin od významného francouzského autora Michela Houllebecqa.

Došlo ale i na peprnější dotazy. Třeba co mu nejvíce imponuje na ženách? Na to odvětil jen stručně: „Inteligence.“ A čím podle něj imponuje ženám on? „Vždy říkaly, že jsem je ukecal, tak si to přeložte, jak chcete,“ usmál se tajemně Kalousek. A vyjídá poslanec Kalousek v noci ledničku? „Byly doby, zvláště ty stresové, kdy ten ledničkový sex byl intenzivní, a pak je to vždycky na té postavě vidět.“

Na dotaz, zda někdy napíše paměti, odvětil, že spíš ne. „Kdybych napsal všechno to, co jsem slyšel mezi čtyřma očima, tak bych jednak porušil zásady slušného chování a nepsaná pravidla něčeho, čemu se říká politika, no a když to zamlčím, tak to nebude ke čtení,“ prohlásil politik.

