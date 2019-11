Kalousek skočil po výzvě od Mináře z Letné: Já to říkám už od roku 2016

„Apel na opozici je celkem logický. Dejte se trochu dohromady a přijďte s nějakým jasným společným programem. A za druhé, upravte volební zákon, ať jsou hlasy všech voličů rovnocenné, a to ať už jsou z Karlových Varů, nebo z Prahy,“ uvedl Kalousek s tím, že je to výzva, kterou brali vážně i všichni na Letné. „Předpokládám, že tam byli voliči demokratických stran, ať už té, či oné… a chtějí, aby vůle ke koordinovanějšímu postupu, nechci říct přímo k integraci, byla tím správným postupem,“ dodává předseda poslanců TOP 09, jenž se demonstrace sám zúčastnil.

Kromě Pirátské strany opoziční strany bližší spolupráci nevylučují. „Je to progresivní levice, a to prosím není žádná nadávka. Myslím, že teprve hledají, co vlastně jsou, a ani na to nemají všichni stejný názor,“ okomentoval Kalousek postoj Pirátů, s nimiž společnou kandidátku považuje za nemožnou.

Následně se vrátil do roku 2016, kdy dostal stejný nápad, k němuž nyní vyzývá opoziční strany spolek Milion chvilek pro demokracii. „Když se blížilo vítězství hnutí ANO, tak jsem tvrdil, že se to dá zastavit jediným způsobem, a to že se všechny demokratické strany od středu doprava dokážou sejít na jedné kandidátce. A vytvořit tak blok, který v d’Hondtově systému nedovolí Andreji Babišovi (ANO) převzít moc,“ připomněl Kalousek. Tehdy jej však nikdo neuposlechl.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pevně věří, že nyní se to změní, i když to nebude lehké. „Pevně doufám, že ta vůle bude mnohem větší, ale taky si uvědomuji běžná úskalí, která na takovém společném předvolebním postupu jsou. Doufám, že to lídři dokážou domluvit. Jsem tady mírný optimista,“ podotkl. „Byl bych spokojený s dohodou, když ne na jedné, tak maximálně na dvou kandidátkách, tedy něco podobného, co se v minulých parlamentních volbách podařilo TOP 09 a STAN,“ doplnil Kalousek.

Úspěch zřejmě bude, když se lídrům podaří domluvit aspoň jedna. „Já nekandiduji ani na předsedu TOP 09, ani na prvního místopředsedu, takže můžu akorát držet palce,“ řekl s tím, že nikdy nepřemýšlel o spojení těchto stran. Dnes podle něj nelze vyloučit, že by se to někdy, v dalekém budoucnu, nemohlo stát. Pokud však mluvíme v horizontu příštích parlamentních voleb, tak nejspíš nebude možné udělat nějakou ukvapenou integraci. „Napáchalo by to víc škody než užitku,“ myslí si.

Co se týká změny volebního systému, tu Kalousek označuje za „pohrobka opoziční smlouvy z roku 1998“. „D’Hondtova metoda v systému 14 různě velký krajů zakládá strašnou nerovnost, respektive sílu volebního hlasu. Kdybych byl z Liberce, tak se těžko smiřuji s tím, že můj hlas nemá ani poloviční váhu jako hlas občana z Prahy. Nemluvě o Karlovarském kraji, což je vyloženě extrém,“ poznamenal.

Pokud by nám prý zůstal takto velmi diskriminační a velmi nefér volební zákon, který je pohrobkem opoziční smlouvy, tak je z ryze technického důvodu lepší co nejširší kandidátka. „Kdyby se ale povedlo volební zákon změnit, tak by se mohly na více kandidátkách spojit programově spřízněné strany, což by bylo míň bolestivé jak pro tvrdá stranická jádra, tak pro tvrdá voličská jádra,“ uzavřel předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Psali jsme: Sjednocení pravice? Kalousek: Já vyjednávání nepovedu „Míra, Míra!“ Kalousek se dojal k slzám. Lidé skandovali jeho jméno Řev na Babiše, nadávky, strkanice, policie. Premiér šel položit květiny, ale... VIDEO, co se semlelo... Letná: Vyfoť se se svým politikem. Byla tam celá opozice. A Drahoš pěl hymnu na VIDEO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.