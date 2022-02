Kam až Putin zajde, záleží na nás, diplomacie invazi zabránit nemohla, říká Zaorálek

reklama

Bude v případě dobytí Ukrajiny Rusko pokračovat za slovenské hranice? „Putin mluvil o Brestu Litevském a o tom, že to bylo pokoření Ruska v té době, když Lenin přistoupil na zmenšení ruského území.

Kdyby to myslel vážně, tak první, kam se rozhlédne, by bylo Pobaltí a Polsko, ale to už jsou země, které jsou v Severoatlantické alianci. To si myslím, že je první, co Putina napadne,“ míní bývalý šéf české diplomacie.

To, co tvrdí Pojar, je podle Zaorálka až další možná etapa. Každopádně si myslí, že tato ukrajinská krize bude trvat dlouhou dobu.

Celá akce na něj působí jako dlouho předem naplánovaná. „Je zde otázka, kam až sahají ty kořeny. Už v roce 2008 Putin řekl, že pokud bude chtít Ukrajina vstoupit do NATO, tak jako stát skončí. Mám pocit, že tato partie se hraje už delší dobu, ve které Rusko postupuje tak, jak si naplánovalo,“ míní.

Kam až Putin dojde, bude do jisté míry záležet také na nás: „V Evropě dlouhodobě neexistuje zahraniční politika a strategie vůči Rusku. A Spojené státy mají tolik problémů, že ani ony zřejmě takovou strategii nemají. Varovné je, že od října znají americké zpravodajské služby vojenský plán ruského útoku na Ukrajinu, ale od té doby nevymyslely žádný postup, který by to zastavil,“ dodal Zaorálek.

Proč diplomatická jednání posledních týdnů selhala a nepřiměla Putina k tomu, aby se řešila diplomaticky? „Mně to připadá, že to vše byla ruská inscenace. Inscenace byla, když přijal Macrona i západní návštěvníky. Byla to komedie, celá ta diplomacie zafungovala pouze jako loutka. Jsem přesvědčen, že v žádném z těch okamžiků nebylo možné zastavit ten stroj, který byl jako šachová partie, ve které se ty tahy tahaly podle předem daného plánu,“ zopakoval Zaorálek k ruskému útoku na Ukrajinu.

Dělá v reakci na ruskou invazi na Ukrajině česká vláda maximum? „Stejně jako jsem řekl, že Evropě chybí strategie, tak České republice chybí také. My jsme součástí toho systému, která nefunguje. Je velmi obtížné dát dohromady strategii vůči Rusku, vztahy jsou zmrazené a komunikace minimální,“ řekl, že jen těžko si dokáže představit nějaké angažmá Česka v ruské politice.

