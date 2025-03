Kanada v časech obchodní války s USA vyměnila premiéra

14.03.2025 19:19 | Monitoring

Kanada zažívá politickou změnu – novým premiérem se v pátek po složení přísahy oficiálně stal 59letý Mark Carney, renomovaný ekonom, který dříve vedl Bank of Canada a Bank of England. Do čela země nastupuje v době obchodní války se Spojenými státy, kdy prezident Donald Trump uvalil cla na kanadské zboží a napětí mezi oběma zeměmi roste. Carney je známý svými zkušenostmi s krizovým řízením a stabilizací ekonomik, což by mu mohlo pomoci čelit současným výzvám. Nový premiér již oznámil plán na vyhlášení předčasných voleb a kroky k posílení kanadské suverenity.