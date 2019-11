Kanonáda z SPD: Nejdříve spustil Kobza, pak nastoupil Okamura: Sluníčkářský bizár. Převlíkač kabátů Pavel, Fridrichová z „nezávislé“ ČT, protežovaný Zima...

Poslanec Jiří Kobza (SPD) promluvil v Ruzyňských kasárnách o výročí 17. listopadu 1939. Projevu přihlíželi předseda SPD Tomio Okamura. Kobza konstatoval, že všichni Čechoslováci, kteří se postavili okupační moci nacistického Německa od mnichovské dohody v roce 1938 až do konce války 1945, si zaslouží naši úctu.

Naši úctu si zaslouží i stovky studentů, které byly po oslavách státního svátku 28. října 1939 poslány do koncentračních táborů. Bezprostředně po zatčení bylo zastřeleno devět studentů a Kobza zalitoval, že žádný z těchto studentů nebyl oceněn. „Udělal jsem návrh prezidentu republiky, aby všech devět bylo vyznamenáno in memoriam. Letos na to nedošlo, ale já doufám, že příští rok už se to podaří. Určitě budu opakovat tento návrh,“ přislíbil poslanec.

Těchto devět studentů považuje za hrdiny, kteří projevili odvahu bojovat proti společnému nepříteli a v tomto boji položit i život.

„Zvláště v dnešní rozpolcené době je dobré si to připomenout. Je nepřijatelné a ostudné, že dnešní mladá a možná už ani střední generace nezná jména ani příběhy těchto hrdinů padlých v zájmu záchrany Československé republiky. Že nejsou připomínáni s náležitou úctou nejen jako osobnosti, ale i jako symboly vlastenectví, jednoty národa v těžké chvíli, nepoddajnosti, odboje a hrdinství československého národa. To jsou všechno hodnoty, které dnes čelí ohromnému tlaku, aby byly potlačeny a bagatelizovány ve jménu odnárodnělé Evropy,“ vyjádřil svůj názor Kobza s tím, že toto nesmíme připustit a musíme chránit národ a stát.

Poté devět zastřelených vyjmenoval:

Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šafránek, Jan Weinert.

To byli skuteční vlastenci.

Naproti tomu o lidech, jako je již zmíněný předseda SPD Tomio Okamura, prohlásil generál ve výslužbě Petr Pavel, že si na vlastence jen hraje. Okamura se proti tomuto tvrzení ohradil a na generálu Pavlovi nenechal nit suchou. A nezůstal jen u něj, semlel k tomu dohromady ještě moderátorku pořadu 168 hodin Noru Fridrichovou a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu.

„Slušný sluníčkářský bizár aneb převlíkači kabátů v přímém přenosu. Generál Petr Pavel, který se netají ambicemi kandidovat na prezidenta, za souhlasu známých umělců vystupuje v Praze na Václaváku na pódiu za demokracii, přitom byl v roce 1989 normalizačním komunistou a aktivně podporoval předlistopadový režim,“ pustil se do Pavla Okamura a navrch pana generála nařkl, že podpořil nedávnou tureckou invazi proti Kurdům.

„Mimochodem, na stejném pódiu na této politické akci mluví jako další host Nora Fridrichová z fakt „nezávislé“ a „vyvážené“ České televize? Korunu všemu dnes dává další dosud sluníčkářskými médii protežovaný člověk, rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, který se také netají prezidentskými ambicemi a který již mnoho let poučuje ostatní o demokracii a bezdůvodně plive po SPD. Toho dnes na Albertově vypískali, protože mu připomněli, jaký je pokrytec, protože byl až do roku 1990 normalizačním komunistou, a tím schvaloval mlácení lidí na demonstracích. Zima se totiž ze vteřiny na vteřinu znelíbil sluníčkářům, protože prosazoval smlouvu Karlovy univerzity s firmou Home Credit miliardáře Petra Kellnera. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Nebo spíše kam vítr, tam plášť? Co myslíte?“ pokračoval v kanonádě Okamura.

Skutečností je, že zatímco v loňském roce studenti rektoru Zimovi tleskali, letos si z davu stovek lidí slavících na Albertově vyslechl i volání „hanba“ či „fuj“.

Nakonec se Okamura ještě jednou pustil do generála Pavla.

„Mimochodem, Petr Pavel před týdnem hrubě urazil prezidenta Zemana slovy, že ‚mu jeho spolupracovníci utírají pusu‘ a dodal, že ‚Tomio Okamura si na vlastence jen hraje‘. To od bezpáteřního převlíkače kabátů, který je jednou normalizačním komunistou, podruhé pracuje pro vedení NATO a potřetí v rozporu s mezinárodním právem schvaluje agresi Turecka vůči Kurdům v Sýrii, fakt sedí,“ rýpal do generála Pavla Okamura.

