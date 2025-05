Kantorku vyhazují z práce, přestože se ničeho nedopustila. Jde o kauzu Guru Jára

„Studenti, se kterými jsem mluvila, byli překvapeni. Podle nich během výuky jméno sekty Guru Járy nepadlo,“ říká reportérka CNN Prima News V. F. ve své aktuální reportáži nazvané Věrná gurua Járy učí na střední škole v Liberci. Pedagožka oboru oděvnictví M. B. ztratí práci, aniž by se dopustila jakéhokoliv provinění. Není to na pováženou?

Studentky i kantoři nic

„Přijela do školy, kde učím a začala tam odchytávat žáky a kolegy a ptala se jich, jestli jim nenutím nějakou jógu nebo jiné věci. Koukali na ni jako z jara a smáli se, že rozhodně ne. To bych v životě neudělala, to je má privátní věc. Ředitel mou práci chválil,“ vysvětlila nám zmíněná učitelka M. B. s tím, že to je bulvár a chování hyeny.

V tomto ohledu je třeba jasně říct, že šlo o běžné praktiky investigativní novinařiny a zastat se reportérky. V samotné reportáži o M. B. dvě studentky říkají: „No, jako taková bohém v oblečení, ale nemůžu říct, že by to cpala, to ne. To je jenom takovej zajímavej styl v oblékání.“ Jiná kantorka se pak reportérky ptá, jestli se nespletla a pak ji odkáže na ředitele.

Následný vyhazov z práce

„Samozřejmě, že jde o velice závažné zjištění a proto jsem začal okamžitě jednat, protože osobní život této kolegyně značně ohrožuje i mravní výchovu mládeže. Postavil jsem ji mimo výuku, a protože má pracovní smlouvu na dobu určitou, tak jsem řekl, že jí neprodloužím pracovní smlouvu,“ sdělil v reportáži ředitel školy J. S.

Samotné učitelce M. B. ředitel řekl, že zažil šok a dává si dohromady souvislosti. Prý ve škole funguje jako dobrá učitelka, nic neporušuje, ale bohužel její osobní život a všechno tomu nasvědčuje, není slučitelný s pedagogickou činností. Jde mu o pověst školy, ale prý byla dobrou kantorkou. Příspěvková organizace Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Liberec byla zřízena usnesením zastupitelstva Libereckého kraje a učitelka se chce bránit právně.

Nedodržena presumpce neviny

J. D. alias Guru Jára strávil na Filipínách deset let ve vazbě poté, co ho tam v roce 2015 zadržely úřady, když žádal o náboženský azyl a v roce 2023 byl deportován zpět do Česka. Zde si měl odsedět 5,5 roku za znásilnění studentek esoterie. Guru obvinění odmítal, ženy prý „odháčkovával“, což obhajoba označila za tantrickou praktiku, nikoliv znásilnění. Krajský soud v Brně nakonec rozhodl, že doba strávená ve filipínské vazbě se mu započítává do výkonu trestu, čímž je jeho trest považován za vykonaný. Podle médií však své praktiky stále vykonává, podle jeho příznivců místo „odháčkování“ vymyslel metodu rituálního tance.

V Česku je princip „in dubio pro reo“, tedy presumpce neviny, dlouhodobě pošlapáván. Přitom jde o základ. Lidé jsou vyhazováni z práce či hanobeni a odsuzováni za své názory. V současnosti se to dost masivně děje v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. A, co náboženská svoboda?