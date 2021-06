Karel Šíp mlčel. Eben haněl Zemana. A přišla odplata

reklama

Po čase opět došlo v České televizi k hodnocení minulých i současných prezidentů, a to mimo zpravodajské pořady. V zábavním pořadu Minišou Karla Šípa se do kritiky Miloše Zemana pustil herec a moderátor Marek Eben.

Téma prezidentství hned zkraje pořadu otevřel moderátor Karel Šíp v narážce na to, že nedávno viděl průzkum možných budoucích kandidátů na prezidenta, kde Marek Eben zaujímal první místo.

„Ač se ti to bude líbit, nebo ne, musím začít tím, že jsem čerstvě četl preference možných kandidátů na prezidentskou funkci. Není to už legrace, protože ty jsi úplně nejvýš. I takoví kandidáti jako paní senátorka Němcová nemají takové preference jako ty, a to nemluvím o těch ostatních, to je úplně kompars za hlavním kandidátem. 16 procent, to je hodně. Uvažuješ o tom, nebo pořád ne?” ptal se Šíp svého kolegy.

„Ne. Samozřejmě to člověka potěší, mě by vůbec nenapadlo, že by o mně mohl někdo v tomhle kontextu uvažovat. Nemám k tomu žádné vzdělání, nikdy jsem se do politiky nepletl a je to oblast, která mi je poměrně cizí. Potěší tě ale, když si někdo může vůbec myslet, že by to šlo. Já myslím, že by to nešlo. Ona to je hrozná funkce, protože u nás přece jen prezident je špička, výkladní skříň republiky. Když prezident někam přijede, jede za nás za všechny. Podle mého názoru, když to někdo chce dělat dobře, musí nejdřív absolutně zapomenout na sebe, protože od toho tam není. Je tam od toho, aby myslel na lidi, kteří ho tam poslali. Když se to má dělat dobře, je to jenom jedna veliká oběť. Ty přijdeš o všechno, co máš rád. Teda pokud člověk nemá takové ego, že by ten fakt vynahradilo to, jak půjde Vladislavským sálem a budou hrát fanfáry z Libuše. Jinak ale musíš zapomenout na sebe a sloužit lidem. Musí to být služebník národa,“ reagoval Eben.

Karel Šíp namítal, že vzdělání k tomu zřejmě nutné není. „Marně přemýšlím, který z našich bývalých prezidentů měl na prezidentování vzdělání. Vezmi si současného prezidenta Ukrajiny, Zelenský se jmenuje, co to je? Je to moderátor, bavič, scenárista, dabér,“ nedal se odbýt moderátor pořadu.

„To je pravda. Ale asi měl chuť, víš. Měl drive a chuť to dělat. Já mám výhodu, že mě by manželka zabila, takže v tomto směru pokud si chci zachovat holý život, rozhodně nemůžu uvažovat o kandidatuře. Nemluvě o tom, že ti lidé by si už za 14 dní říkali, už aby ten Eben vypadl,“ vyprávěl dál a Šíp navázal s tím, že ho nechce dále přesvědčovat. „Marku, ty si možná neuvědomuješ, že laťka není příliš vysoko, myslím obecně, když se rozhlédneš po zeměkouli, aby to někdo nevzal jako… A také je dost času do té doby. Když jsi v čele preferencí, já ne že bych o tom uvažoval, ale před spaním bych si říkal, komu já bych v říjnu dal to vyznamenání,“ řekl Šíp.

To Eben odmítl. „Takhle přece nemůžeš uvažovat, jestli to dáš nějakému svému příteli nebo kdo se o tebe zasloužil. Za to se nedávají vyznamenání. Vyznamenání se dá někomu, kdo něco udělal pro stát, na mou duši. Ne že se znáte,“ reagoval Marek Eben a pokračoval v delší řeči.

„Vezmi si, že jsme měli prezidenta, kterého nám záviděl celý svět. Fakt osobnost, který tu republiku dostal na mapu světa a každý věděl, že to je ta země, kde je tenhle prezident,“ narážel patrně Eben na Václava Havla, aniž by řekl jeho jméno. „Ano,“ uvedl stručně Šíp. „Dneska aby ses bál říct jeho jméno. To jsem si nikdy nemyslel, že by to mohlo takhle daleko dojít,“ komentoval, opět bez zmínky jména, Eben současného prezidenta republiky. Karel Šíp toto hodnocení nechal bez komentáře.

Eben hned pokračoval s tím, že nerozumí, proč někdo používá termín pravdoláskař jako nadávku. „Máš dvě veličiny, které jsou nezpochybnitelně dobré. Jedna z nich je pravda a druhá z nich je láska. Nikdo nemůže říct, že pravda je něco špatného, stejně jako nikdo nemůže říct, že láska je něco špatného. Jsou to dvě věci. Tak se to složí dohromady a udělá se z toho taková česká nadávečka,“ popisoval Eben. „Pravdoláskař,“ reagoval Karel Šíp. „Pravdoláskař. Takhle to u nás chodí,“ přitakal mu Marek Eben a Šíp dodal, že se ho na základě zmíněného průzkumu nemohl nezeptat, zda do kandidatury nepůjde. „Potěšilo mě to, ale to bych nemohl českému národu udělat,“ uzavřel téma Marek Eben.

ParlamentníListy.cz se obrátily s prosbou o komentář na Pražský hrad. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček konstatoval, že slova o studu za prezidenta ze strany některých tváří nejsou ničím novým a je to už nudné.

„To už je takové otřepané klišé, vlastně jedna velká nuda,“ řekl redakci hradní mluvčí. A pravdoláskař doby nadávka? Ani to nenechal bez komentáře. „Nadávku z tohoto slova dělají ti, kteří se jeho obsahu zpronevěřují a místo pravdy a lásky šíří pravý opak,“ uvedl Jiří Ovčáček pro ParlamentníListy.cz.

Nejde o první případ, kdy se Marek Eben negativně vyjadřuje na adresu současné hlavy státu. Když byl Eben v květnu 2016 zvolen za krále majálesu v Olomouci, v úvodní řeči si neodpustil několik narážek jak na Miloše Zemana, tak i na jeho mluvčího.

„Studenti, děkuji za vaši důvěru a děkuji všem, kdo mi umožnili dostat se na trůn. Slibuji, že všechny ty, kteří mi pomohli dostat se na trůn při nejbližším státním svátku vyznamenám. Úkolem krále majálesu je vládnout zhovadile. Král majálesu musí být daleko zhovadilejší než všichni skuteční králové a vládci. Studenti, to je téměř nesplnitelný úkol. Zhovadilost skutečných vládců je téměř nepřekonatelná. Abych mohl dostát tomuto složitému úkolu, budu potřebovat daleko větší aparát, než mají skuteční vládci. Proto vám oznamuji, že si pořídím ne jednoho, ale dva tiskové mluvčí. Jeden bude hledat věci, které nemohu najít sám, protože takových věcí přibývá, bude to práce na plný úvazek. Druhý tiskový mluvčí bude odpovídat na dotazy, které jste nepoložili, a sdělovat vám své názory, na které nejste zvědaví. Milí studenti, slibuji, že vás budu stejně zhovadile reprezentovat i na mezinárodní úrovni. Zvolili jste si mě za krále majálesu a je to moudrá volba. Jsem starý a pošetilý,“ dodal tehdy v Olomouci Eben a dav studentů bouřil nadšením.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček se tehdy omezil na stručný komentář na sociálních sítích. „Když chce mít nově zvolený král Marek Eben dva mluvčí, poženu to o ‚štok vejš‘. Pořídím si speciální ebenovou tyč na zlé lidi a ebenovou krabičku na ‚moudra‘ Pražské kavárny,“ napsal v roce 2016 na svém facebookovém profilu.

Karel Šíp ve svém pořadu narážel na dubnový průzkum společnosti STEM/MARK. Ze šetření vyplynulo, že by občané jako nejvhodnějšího kandidáta vybrali právě Marka Ebena. Této možnosti bylo nakloněno nejvíc, celkem 16 procent dotazovaných. Na druhém místě skončila s 12 procenty politička ODS a senátorka Miroslava Němcová. Třetí příčku pak obsadil generál Petr Pavel, kterého by na Hradě chtělo 10 procent lidí.

V tomtéž průzkumu figuroval vedle jiných i senátor Pavel Fischer, který by aktuálně rád současnému prezidentovi sebral jeho pravomoci s odůvodněním, že není schopen výkonu funkce. Za prezidenta by Fischera podle daného průzkumu chtělo celých osm procent lidí.

