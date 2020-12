Kasparov v šoku: Ničí demokracii v USA! Měli by „zemřít“? Přirovnání k Putinovu Rusku

reklama

Šachista na svém twitteru komentoval zprávu, že dalších dvacet republikánů ve Sněmovně reprezentantů se připojilo ke zprávě podporující žalobu státu Texas, která měla za cíl zvrátit výsledky prezidentských voleb v některých státech. „Podpis tohoto pobuřujícího, protidemokratického a protiamerického dokumentu, by měl být jejich politickým nekrologem – a předzvěstí jejich skutečných nekrologů,“ obul se Kasparov do republikánů.

Signing this seditious, anti-democratic, anti-American document should be their political obituary—and the first line of their real obituaries. https://t.co/tn54LnZRD3 — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 11, 2020

Ve svém dalším tweetu napsal: „Podpis republikánů k Trumpovu pokusu o puč mi připomíná hlasování ruského parlamentu o prodloužení funkčního období prezidenta Putina. Loajalita pouze k jedné osobě a k naději, že bude odměněna, ne k lidem, vlasti nebo ústavě.“ A doplnil: „Pokud říkáte, že milujete svou zemi natolik, že zničíte její demokracii, abyste ji ubránili, svou zemi vůbec nemilujete; milujete moc.“

Republicans signing on to Trump's coup attempt reminds me of the Russian parliament voting to extend Putin's term of office. Loyalty only to a man and hoping to be rewarded, not to the people, the country, or the Constitution. — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 11, 2020

Kasparov se narodil v Ázerbájdžánu v Sovětském svazu. V roce 1985 se stal nejmladším držitelem titulu mistra světa v šachu a držel ho až do roku 1993. Až do svého odchodu do hráčského důchodu byl považován za nejlepšího šachistu světa.

If you say you love your country so much that you'll destroy its democracy to defend it, you don't love your country at all; you love power. — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 12, 2020

V politice ale již tak úspěšný nebyl. Byl členem Komunistické strany Sovětského svazu a od roku 1984 členem vrcholného orgánu Komsomolu. Vystupuje jako kritik prezidenta Putina. Dne 30. září 2007 ho opoziční aliance Jiné Rusko nominovala do prezidentských voleb na jaře 2008, v prosinci však oznámil, že kandidaturu nestihl podat kvůli vládním obstrukcím. V roce 2010 se stal jedním z prvních signatářů opoziční kampaně s názvem Putin musí odejít. Později se však odstěhoval do New Yorku a v roce 2013 uvedl, že se do Ruska již nevrátí. Putinovu vládu přirovnal k vládě Adolfa Hitlera.

